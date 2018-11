Mixtape: Dj Baddo Hot Stew Fever Mix

Mixtapes king "Dj Baddo" #BaddoOriginator unleash a dope mixtape titled "Hot Stew Fever Mix" Off the new trending song "Fever" By Wizkid.

https://cloudup.com/files/iMDqGCrx9YS/download

https://cldup.com/qlDaMRcK-p.mp3

TRACK LIST

01• Wizkid - Fever

02• Olamide - Motigbano

03• Burna Boy - Gbona

04• 2baba Ft Peruzzi - Amaka

05• Spinall Ft Davido - Your Dj

06• Kizz Daniel Ft Davido - One Ticket

07• Burna Boy - Gba

08• Dj Baddo Ft Jumabee - Yemisi

09• Barry Jhay - Aiye

10• Davolee - Way

11• Dj Baddo Ft Dr Sid & Reekadobanks - Bum Short

12• Victor Ad - Wetin You Gain

13• Reekadobanks - Blessings On Me

14• Skepta Ft Wizkid - Bad Energy

15• Davido - Nwa Baby

16• Burna Boi - Ye

17• Tekno - Choko

18• Skiibii Ft Reekadobanks - Sensima

19• Tiwa Savage Ft Duncan Mighty - Lova Lova

20• Wizkid Ft Duncan Mighty - Fake Love

21• DMW Ft Duncan Mighty - Aza

22• Xtension - Ara

23• Mayorkun - Posh

24• Spyz - Bless Me

25• Godillac - Control

26• DMW - Aje

27• Zlatan - Zanku Legwork

28• Hypeman Luckey - Shanigbangba

29• Demmie Vee - Tiff

30• Mr Real - Legbegbe Remix

31• Pampa - Ojilogba Ope

32• Chinko Ekun - Able God

33• Seriki Ft Reminisce - Saka Manje

34• Tekno x 2kings - You Can Get It

35• King Hemjay Ft Seriki - Weldone Sir Remix (Werey Ni)

36• Dj Maphorisa – Makhe

37• Dj Baddo x Dj Mellowshe - Bum Short Remix

38• Eleniyan - Yahoo Lawon Oremi

39• Smalldoctor - Remember

40• Qdot - Gbese

41• Super Balat Ft Reminisce - Omo Local

42• Reminisce - Burushaga

43• Dj Neptune Ft Kizz Daniel - Wait

44• Churchil Ft Seriki - Inside Life

45• Dj Preddy Ft Dj Real, Dj Baddo & Jumabee - Give Them

46• Train x Dj Baddo - Ruka

47• Emex - Control

48• Tplay Ft Olamide - When Money Dey

49• Timaya Ft Olamide - Bam Bam

