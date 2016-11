eShun – Fakye Lyrics

(Written and Sung by Ethel Esi eShun) Produced by Willisbeatz and DDT

Pepeepe oo pepeepe

Ni mi wo bets3 no pepeepe

Way3 adwuma sin me di3

Nanso yebe ts3 no pepeepe

Wodi wakuma ama Akua ma Wabubono tis3 k3t3.

Ayee, wati wakuma ay3 wo Kokosakoora

8x Fakye no

We breaki wo heart aa

Fakye, oy3 wo b)n We wiawo 'a' biibia..

Onam na Okika wo hu nsem Fakye no

Adwoa y3 wo Yonku

Oniman na Okika wo hu nsem Adwen dee ob3y3 wo d3m Waa y3 wo pasaa..

Wo ni Kofi..

na 3sh3 obra asi

3de way3 yie ma odidi wat3m He say you Bi Kolo Nanso menpa aba

Frise 3miri Dani End3 na Nidi abaa Otsina 3b3y3 wo dia.

8x Fakye no

We breaki wo heart aa We wiawo 'a' biibia..

Onam na Okika wo hu nsem Fakye no Fakye no

Rap

Nti wa wia wo sika

Ena wa gyiwo Boy

Wafo promisee wo visa

Nanso wo daso sh3 Bolibanboy

Wo nim Nia Nipa diy3 Christo

So end3 Ono ni Atiasifo) brodo

Nana wo di y3mino mamp3

So wo hwi Asia aa

I got you like Glico

Mise forgeti forgeti

Fomsu wo Nipa hu Nti forget ti

Just compromise tolerate it Look for them na connecti connecti connecti connecti go..

Se edi Ts3 naa

Benya asomdwe

Nawo komaa Beny3 Wo de aah. Repeat

8x Fakye no

We breaki wo heart aa

Fakye, oy3 wo b)n We wiawo 'a' biibia..

Onam na Okika wo hu nsem Fakye no