David Oscar Nominated For 2017 BASS Awards

Ghanaian Reggae artiste and Comedian, David Oscar, has been nominated for the 2017 edition of the BASS Awards.

The Reggae star made two nominations for the best Male Vocalist of the Year as well as the Reggae Collaboration of the Year with the same song “Get There One Day” ft Afriyie Wutah.

The BASS Awards night which is scheduled for tomorrow 28th December is expected to come off at the International Conference Centre, Accra.

The annual awards event is to celebrate Dancehall and Reggae music genres and reward artistes in Ghana who have contributed immensely to the industry.

Bullhaus Entertainment and Solid Multimedia this year will host the awards.

Here is the full list of all 21 categories:

KWAME NKRUMAH AWARD (ARTISTE OF THE YEAR)

1. STONEBWOY

2. RAS KUUKU

3. EBONY

4. MZ VEE

5. BLAKK RASTA

6. SAMINI

YAA ASANTEWA AWARD (RECORD OF THE YEAR)

1. BLACK PROPHET – IN TIMES LIKE THESE

2. K. SONGSTRESS – REGGAE MUSIC

3. KWAME PARTAN – GHANAIAN PASSPORT

4. FIIFI SELAH – AKONTA SEKAN

5. IWAN FT. GARBA YARONZAMANI – REAL ZONGO YOUTH

6. SAMINI – MAMA GHANA

REGGAE SONG OF THE YEAR

1. BAD SYSTEM – RAS KUUKU

2. GET SERIOUS – OGYA MENSAH

3. LIVE IN LOVE – STONEBWOY

4. PAIN DEM – RUDE BOY RANKING

5. AROSTOR – KAKI

6. FIRE – SAMINI

7. LOVE EM STILL – KNII LANTE

8. MR KAYA – KOJO KOMBOLO

9. NOBODY ELSE – MZ VEE FT. BLACK PROPHET

10. REGGAE MUSIC – K. SONGSTRESS

11. RASTA ON THE MOVE – BLAKK RASTA

12. LEGALISE IT – IWAN

DANCEHALL SONG OF THE YEAR

1. SMILE AGAIN – JUPITAR

2. BIG IT UP – SHEGER

3. HAPPY DAY – K. SONGSTRESS FT. ZEAL

4. TALK TO ME – STONEBWOY FT. KRANIUM

5. RISING SUN – EYE JUDAH

6. PEOPLE DEY – STONEBWOY

7. THE ROCK – SCATA BADA FT. JUPITA

8. NAKALA – BLAKK MEXXIAH FT. LINGUA KAT

9. COUPE – EBONY

10. NWANSAN – RAS KUUKU FT LUTHER

11. YONAH – SAMINI F LUTHER

12. MAMA– PAPA WASTIK

13. EYE JUDAH-SUPPORT

PERFORMER OF THE YEAR

1. JUPITAR

2. SAMINI

3. EPISODE

4. RAS KUUKU

5. STONEBWOY

6. BLAKK RASTA

7. EBONY

8. FANCY GADAM

9. MZVEE

MALE VOCALIST OF THE YEAR

1. OGYA MENSAH – LET’S GET SERIOUS

2. BLAKK RASTA – ON THE MOVE

3. JUPITAR – SMILE AGAIN

4. KNII LANTE – LOVE EM STILL

5. DAVID OSCAR – GET THERE ONE DAY

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

1. MZ VEE – NOBODY ELSE

2. K. SONGSTRESS – REGGAE MUSIC

3. SHEGER – BIG UP

4. KAKI – AROSTOR

5. EBONY – COUPE

PRODUCER OF THE YEAR

1. MASTA GARZY – SMILE AGAIN (JUPITAR)

2. NATURE – REGGAE MUSIC (A. SONGSTRESS)

3. RICHIE – NOBODY ELSE (MZ VEE)

4. DEAN FRASER – IN TIMES LIKE THESE (BLACK PROPHET)

5. KILO BEATS – GET THERE ONE DAY (DAVID OSCAR)

6. JMJ – AROSTOR (KAKI)

7. BRAINY BEATZ – MAMA GHANA (SAMINI)

DANCEHALL COLLABORATION OF THE YEAR

1. K. SONGSTRESS FT. ZEAL – HAPPY DAY

2. STONEBWOY FT KRANIUM – TALK TO ME

3. SAMINI FT. LUTHER – YONAH

4. SCATA BADA FT JUPITA – THE ROCK

5. BLAKK MEXXIAH FT. LINGUA KAT – NAKALA

6. KAKI FT. GURU – SANKWAS

7. RANK GUY ft. RAQUEL – FOR LOVE

8. IWAN FT. FANCY GADAM AND JAMAL BAMBA – DAGOMBA GAL

RIDDIM OF THE YEAR

1. MOONLIGHT – K

2. KALYPO – MACKEY & D RAY

3. BULLET – BULLET BEAT

4. THE CALL – SELASSIE

5. IRIE BUS – CASKEYS

REGGAE COLLABORATION OF THE YEAR

1. DAVID OSCAR FT. AFRIYIE – GET THERE ONE DAY

2. KAKI FT. YAA PONO – AROSTOR

3. MZ VEE FT. BLACK PROPHET – NOBODY ELSE

4. BLACK PROPHET FT. DUANE STEPHENSON – DISTANT LOVE

ALTERNATIVE SONG OF THE YEAR

1. ROAR – AKESSE BREMPONG

2. ONE LOVE – NAT ABBEY

3. FIRE BUN – NACEE

4. LOVE FEELING – SELORM FT. KESSE

5. NII SOUL MAXINE – WAHGUAN FI DI CHURCH

DISCOVERY OF THE YEAR

1. RENNER

2. J. LYRICS

3. NYAMEKYE

4. WAILING WANNA

5. WAN ROW

6. TSOBI

7. XHILLA ROY

8. KAHPUN

9. ARTICLE WAN

10. FRANK GUY

BEST INTERNATIONAL ACT

1. PATO RANKING

2. CYNTHIA MORGAN

3. BURNA BOY

4. SIDNEY SALMON

ALBUM OF THE YEAR

1. STORIES OF LIFE – BLACK PROPHET

2. LIVINGSTONE – STONEBWOY

3. SPAR JUNKIES – EPISODE

4. ELEVATION TIME – RUDEBOY RANKING

5. IWAN – GASKIYA

6. BLACK RASTA

DANCEHALL ARTISTE OF THE YEAR

1. STONEBWOY

2. MZ VEE

3. EBONY

4. JUPITAR

5. SAMINI

REGGAE ARTISTE OF THE YEAR

1. KNII LANTE

2. BLACK PROPHET

3. PAPA WASTIK

4. IWAN

5. RAS KUUKU

SONG WRITER OF THE YEAR

1. BLACK PROPHET – IN TIMES LIKE THESE

2. KNII LANTE – LOVE EM STILL

3. STONEBWOY – LIVE IN LOVE

4. BLACK RASTA – RASTA ON THE MOVE

5. OGYA MENSAH – GET SERIOUS

REGGAE VIDEO OF THE YEAR

1. PAIN DEM – RUDEBOY RANKING

2. MZVEE FT. BLACK PROPHET – NOBODY ELSE

3. STONEBOWOY – LIVE IN LOVE

4. OGYA MENSAH – GET SERIOUS

5. RAS KUUKU – BAD SYSTERM

6. IRE BUS RIDDIM

DANCEHALL VIDEO OF THE YEAR

1. STONEBOWOY – PEOPLE DEY

2. RAS KUUKU – NWANSANA

3. EBONY – COUPE

4. AK SONGSTRESS – HAPPY DAY

5. SHEGAH – BIG IT UP

LIFETIME ACHIEVEMENT

VOTING

The public is entitled to 60 percent votes for only four categories. They are Dancehall song of the year, Reggae song of the year, Discovery of the year and the Performer of the year.

Winners of the other categories will be determined by an able board led by Daddy Bosco.