Storm FM Grabs 7 Nominations In 6th Foklex Media Awards
Storm FM has grabbed seven (7) nominations in the 2016/2017 Foklex Media Awards.
The Sunyani-based radio station (Storm Fm) is looking forward to win from the categories of Mid Morning Presenter of the year, News Caster of the year, Sports Host of the year, Foreign Sports Presenter of the year, Entertainment Show of the year, Social Program of the year, and Personality of the year.
Storm FM's Grandmaster DJ Murphy Lee bagged three (3) nominations this year after he led his 'Entertainment Extra' team to win the Entertainment Show of year in the 5th edition of the award.
The 6th edition of the event which will be held at Golden Tulip Hotel on the 1st of April 2017 is aimed at honouring radio personalities who have distinguished themselves in their various fields of endeavour in the Brong Ahafo Region.
Check The Full Nomination For The Brong Ahafo Region Below:
MORNING SHOW HOST OF THE YEAR
KWADWO BREFO – ASTA FM
MIGHTY JUDA – WINNERS FM
KING NICOLAS – DINPA FM
OMANPANIN – CLASSIC FM
NANA SARFO – GENESIS FM
KWAME AGYEMANG OPAMBOUR – SUCCESS FM
MID MORNING PRESENTER OF THE YEAR
OHEMAA KENTE – DINPA FM
JAY DEE – ADEPA FM
MURPHY LEE – STORM FM
OBAAPA SERWAA AKOTO – METRO FM
OMANPANIN – CLASSIC FM
NEWSCASTER OF THE YEAR
MAAME AMA KORANKYE – CLASSIC FM
APPIAH KUBI – STORM FM
KWAME AGYEMANG OPAMBOUR – SUCCESS FM
)FA ASUMANI – GENESIS RADIO
ADWOA AGYEIWAA ASARE – ROYAL FM
EDINA NYARKO (NYAKOABRONOMA) – DINPA FM
SPORTS HOST OF THE YEAR
KING .C .Y – GENESIS RADIO
YAW ADJEI TENDER – SUCCESS FM
OSAMAN – FREE FM
ATTA KWASI TWUM BARIMA – MOON LIGHT
RICHARD NTOW GYAN – AKHEAA FM
ISSAH IMORO ANABI – STORM FM
COMMENTATOR OF THE YEAR
RICHARD NTOW GYAN – AKYEAA FM
APPIAH OLYTO – CHRIS FM
AMPAABENG KYERE ROMEO – MOON LIGHT FM
ADJEI YAW TENDER – SUCCESS FM
ADANSI BONNA FREDERICK – VOICE FM
BRITGH APPIAH – CLASSIC FM/FREE FM
FOREIGN SPORTS PRESENTER OF THE YEAR
ISSAH MORO ANABI – STORM FM
EMMANUEL OWUSU ANSAH – SUCCESS FM
FRANK AMANKWA FIFA – AKYEAA FM
OXYGEN – WINNERS FM
THE DON – CLASSIC FM/FREE FM
MASTER TACTICIAN – DINPA FM
LOCAL SPORTS PRESENTER OF THE YEAR
YAW ADJEI TENDER SUCCESS FM
JUDE AKOTO FRIMPONG – AGYENKWA FM
KOFI BEE – WINNERS FM
JOE AHMED – VOICE FM
POPE SKINNY – FREE FM
KYEREMEH KOFI AUGUSTINE – ROYAL FM
PERSONALITY OF THE YEAR
DJ MURPHY – STORM FM
KING NICHOLAS – DINPA FM
AMA KORANKYE – CLASSIC FM
OSAMAN – FREE FM/CLASSIC FM
LATTUS – J-LIFE FM
RICHARD NTOW GYAN – AKYEAA FM
DRIVETIME PRESENTER OF THE YEAR
CARDINAL – ADEPA FM
BLACKSHORT – SUCCESS FM
ISREAL – WINNERS FM
FATHER INNOCENT – FREE FM
NAABAY – METRO FM
OWUSU YEBOAH DAVID – AKYEAA FM
ENTERTAINMENT SHOW OF THE YEAR
ENTERTAINMENT EXTRA – STORM FM
SHOWBIZ 97.1 – SUNCITY
KASAHARI LEVEL – CLASSIC FM
WEEKEND PARTY MIX – WINNERS FM
ENTERTAINMENT CHAT SHOW – J-LIFE
ENTERTAIMENT CORNER – ATOOBU FM
SOCIAL PROGRAM OF THE YEAR
WHO'S DUTY – STORM FM
EVERYDAY ENGLISH – GENESIS FM
AWARE3 AKWANTUO – J LIFE FM
AHAFOMAN NK)SO) – SUCCESS FM
MMA AHYIA – CLASSIC FM
NE YIE NTI – AKYEAA FM
Credit : Kofi Oppong Kyekyeku - Newshuntermagazine