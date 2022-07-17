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[Full results] Winners of NPP National Executive Elections 2022

Headlines Full results Winners of NPP National Executive Elections 2022
1 HOUR AGO LISTEN

Find below the winners of the 2022 NPP National Executive Elections held at the Accra Sports Stadium on Saturday July 16.

Full list:

National Chairman

  1. Gifty Asantewa Ayeh— 44
  2. Sammy Crabbe— 32
  3. Professor Christopher Ameyaw-Ekumfi— 101
  4. Akwasi Osei Adjei— 20
  5. Stephen Ayensu Ntim— 4014
  6. Stephen Asamoah-Boateng—1010
  7. Kwabena Abankwa-Yeboah—294

Winner: Stephen Ayensu Ntim

National Vice Chairman

  1. Ismail Yahuza—613
  2. McJewels J. Annan—155
  3. Dankwah Smith Buttey—2,982
  4. Rita Talata Asobayire—2,927
  5. Edmond Oppong-Peprah—479
  6. Kiston Akomeng Kissi—2,069
  7. Derek Kwaku Nkansah—491
  8. Michael Owari Wadie—1,635
  9. Ken-Wuud Nuworsu—520
  10. Alhaji Masawudu Osman—2,128

1st Vice Chair: Dankwah Smith Buttey

2nd Vice Chair: Rita Talata Asobayire

3rd Vice Chair: Alhaji Masawudu Osman

General Secretary

  1. John Boadu—2524
  2. Iddrisu Musah—104
  3. Ramseyer Ahmed Agyeman-Prempeh—8
  4. Frederick Opare Ansah—50
  5. Justin Frimpong Kodua—2,837

Winner: Justin Frimpong Kodua

National Organiser

  1. Bright Essilfie Kumi—137
  2. Seth Adu-Adjei—25
  3. Daniel Nii Kwartey Titus-Glover—2274
  4. Eric Amoako Twum—185
  5. Henry Nana Boakye—2870
  6. Nana Owusu Fordjour—44

Winner: Henry Nana Boakye

National Youth Organiser

  1. Abanga Fusani Yakubu—153
  2. Salam Mohammed Mustapha—255
  3. Prince Kamal Gumah—101
  4. Michael Osei Boateng—120

Winner: Salam Mohammed Mustapha

Women's Organiser

  1. Kate Gyamfua—620
  2. Ellen Ama Daaku—9
  3. Hajia Sawadatu Saeed—32

Winner: Kate Gyamfua

National Treasurer

  1. Dr Charles Dwamena—2,917
  2. Mary Posche-Oduro—1,303
  3. Dr Yusif Tedam—125
  4. Collins N. Nuamah—1,197

Winner: Dr Charles Dwamena

Nasara Coordinator

  1. Haruna Maiga—5
  2. Abdul-Rahman Diallo—2
  3. Issaku Muaza Kunata—199
  4. Awal Mohammed—24
  5. Sulemana Alhassan Atakpo—9
  6. Abdul Aziz Haruna Futa—328

Winner: Abdul Aziz Haruna Futa

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