[Full results] Winners of NPP National Executive Elections 2022

Find below the winners of the 2022 NPP National Executive Elections held at the Accra Sports Stadium on Saturday July 16.
Full list:
National Chairman
- Gifty Asantewa Ayeh— 44
- Sammy Crabbe— 32
- Professor Christopher Ameyaw-Ekumfi— 101
- Akwasi Osei Adjei— 20
- Stephen Ayensu Ntim— 4014
- Stephen Asamoah-Boateng—1010
- Kwabena Abankwa-Yeboah—294
Winner: Stephen Ayensu Ntim
National Vice Chairman
- Ismail Yahuza—613
- McJewels J. Annan—155
- Dankwah Smith Buttey—2,982
- Rita Talata Asobayire—2,927
- Edmond Oppong-Peprah—479
- Kiston Akomeng Kissi—2,069
- Derek Kwaku Nkansah—491
- Michael Owari Wadie—1,635
- Ken-Wuud Nuworsu—520
- Alhaji Masawudu Osman—2,128
1st Vice Chair: Dankwah Smith Buttey
2nd Vice Chair: Rita Talata Asobayire
3rd Vice Chair: Alhaji Masawudu Osman
General Secretary
- John Boadu—2524
- Iddrisu Musah—104
- Ramseyer Ahmed Agyeman-Prempeh—8
- Frederick Opare Ansah—50
- Justin Frimpong Kodua—2,837
Winner: Justin Frimpong Kodua
National Organiser
- Bright Essilfie Kumi—137
- Seth Adu-Adjei—25
- Daniel Nii Kwartey Titus-Glover—2274
- Eric Amoako Twum—185
- Henry Nana Boakye—2870
- Nana Owusu Fordjour—44
Winner: Henry Nana Boakye
National Youth Organiser
- Abanga Fusani Yakubu—153
- Salam Mohammed Mustapha—255
- Prince Kamal Gumah—101
- Michael Osei Boateng—120
Winner: Salam Mohammed Mustapha
Women's Organiser
- Kate Gyamfua—620
- Ellen Ama Daaku—9
- Hajia Sawadatu Saeed—32
Winner: Kate Gyamfua
National Treasurer
- Dr Charles Dwamena—2,917
- Mary Posche-Oduro—1,303
- Dr Yusif Tedam—125
- Collins N. Nuamah—1,197
Winner: Dr Charles Dwamena
Nasara Coordinator
- Haruna Maiga—5
- Abdul-Rahman Diallo—2
- Issaku Muaza Kunata—199
- Awal Mohammed—24
- Sulemana Alhassan Atakpo—9
- Abdul Aziz Haruna Futa—328
Winner: Abdul Aziz Haruna Futa