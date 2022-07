[Full results] Winners of NPP National Executive Elections 2022

Find below the winners of the 2022 NPP National Executive Elections held at the Accra Sports Stadium on Saturday July 16.

Full list:

National Chairman

Gifty Asantewa Ayeh— 44 Sammy Crabbe— 32 Professor Christopher Ameyaw-Ekumfi— 101 Akwasi Osei Adjei— 20 Stephen Ayensu Ntim— 4014 Stephen Asamoah-Boateng—1010 Kwabena Abankwa-Yeboah—294

Winner: Stephen Ayensu Ntim

National Vice Chairman

Ismail Yahuza—613 McJewels J. Annan—155 Dankwah Smith Buttey—2,982 Rita Talata Asobayire—2,927 Edmond Oppong-Peprah—479 Kiston Akomeng Kissi—2,069 Derek Kwaku Nkansah—491 Michael Owari Wadie—1,635 Ken-Wuud Nuworsu—520 Alhaji Masawudu Osman—2,128

1st Vice Chair: Dankwah Smith Buttey

2nd Vice Chair: Rita Talata Asobayire

3rd Vice Chair: Alhaji Masawudu Osman

General Secretary

John Boadu—2524 Iddrisu Musah—104 Ramseyer Ahmed Agyeman-Prempeh—8 Frederick Opare Ansah—50 Justin Frimpong Kodua—2,837

Winner: Justin Frimpong Kodua

National Organiser

Bright Essilfie Kumi—137 Seth Adu-Adjei—25 Daniel Nii Kwartey Titus-Glover—2274 Eric Amoako Twum—185 Henry Nana Boakye—2870 Nana Owusu Fordjour—44

Winner: Henry Nana Boakye

National Youth Organiser

Abanga Fusani Yakubu—153 Salam Mohammed Mustapha—255 Prince Kamal Gumah—101 Michael Osei Boateng—120

Winner: Salam Mohammed Mustapha

Women's Organiser

Kate Gyamfua—620 Ellen Ama Daaku—9 Hajia Sawadatu Saeed—32

Winner: Kate Gyamfua

National Treasurer

Dr Charles Dwamena—2,917 Mary Posche-Oduro—1,303 Dr Yusif Tedam—125 Collins N. Nuamah—1,197

Winner: Dr Charles Dwamena

Nasara Coordinator

Haruna Maiga—5 Abdul-Rahman Diallo—2 Issaku Muaza Kunata—199 Awal Mohammed—24 Sulemana Alhassan Atakpo—9 Abdul Aziz Haruna Futa—328

Winner: Abdul Aziz Haruna Futa