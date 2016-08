Mzuka Kibao Mixtape Vol 1 ( Hosted By DJ Bokelo)

Mzuka kibao and Jouvert Entertainment present the first volume of Mzuka kibao mixtape and produced by Mzuka Kibao Official Super Dj and Jouvert Entertainment CEO Dj BOKELO

TRACKIST

1.Wabe - Gabu x Frasha

2.Okota - Neimer ft DNA

3.Tafutanga - Mc Blacksmith

4.Ustaarabu - Bendi ya Serikali

5.Extraordinary - Xpat Mkwanja ft Shamir

6.Dabb - Lakikid ft Dj Kym & Kashkeed

7.Bamba Mbaya - Kelele Takatifu

8.Wave - Jfam & Omari

9.Taai - Emmy Kosgei

10.Mwema - Dorris James

11.Kila mtu ako juu kivyake - Kisumu all stars

12.Kidogo - Mc Elem

13.Wololo - June Rapsha

14.Wololo - Fessy Mdhamini

15.Kaa Zote - Lang Katalang

16.Made in Kaluo - Lang Katalang

17.Danger - CHR Music Group

18.Teargas - Mbegu Mbaya

19.Serebuka - Nebulazz & Marvo

20.Tuition Teacher - Nebulazz

21.Rasta Luvin - Black Sultan

22.Beat dem Bad - SBRS all stars

23.Agenda Remix - Ritchie G x Naiboi

24.Tenda Wema - Rufftone ft Christina Shusho

25.Elewa - Visita

26.Gonga - Naiboi x Frasha x King Kaka

27.Gonga Wall - Balulu ft Critical and King Lang

28.Shigidi - Frasha x Timmy x Chizi Gaza

29.Lini - King Kaka ft Rich Mavoko

30.Fashion - Eugene Mck

31.Doctor - Kagwe Mungai

32.No Doubt - Bella Beilla ft Izzo Black

download link https://my.notjustok.com/track/download/id/121175