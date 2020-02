GFA Announced Match Officials For DOL Midweek Games

The 2019/2020 Ghana Division One League (DOL) will enter Match Week 8 in midweek as the season gradually takes shape.

Ahead of the 24 matches expected to be played on Wednesday, February 19, and Thursday, February 20, 2020, the Ghana Football (GFA) Referees Committee has announced the selected Match Officials selected for the various matches.

Here are the match officials for the Week 8 games:

Match: TAMALE CITY Vs NSOATREMAN FC

Referee: Wittirira Herbert Hamza

Asst 1:Abass Moro Kasimpu

Asst 2: Bashiru Tordia Bonomia

4th Ref: Eliasu Sintuo

M/C: Ibrahim Fuseini

Match: WA SUNTAA Vs UNITY

Referee: Foster Bartious

Asst 1: Kinsley Asare

Asst 2: Mohammed Mohammed

4th Ref: Andrew Awurisa

M/C: Mumuni Issaka

Match: TECHIMAN CITY Vs B.A UNITED

Referee: Seth Zigah

Asst 1: Yusuf Abdul Ghaffar

Asst 2: Minkaa-il Fauzan

4th Ref: Iddrisu Umar

M/C: Pius Kwarteng

Match: YOUNG APOSTLES Vs. KINTAMPO FC

Referee: Alfaa Ba-Aden Fuseini

Asst 1: Abdul- Salam Abdulai

Asst 2: Forkor Mahamud Alidu

4th Ref: Seila Mahama Adam

M/C: Richard Osei Yaw

Match: BREKUM ARSENAL Vs WAMANAFO MIGHTY ROYALS

Referee: Iddrisu Mustapha

Asst 1: George Owusu -Amponsem

Asst 2: Seidu Abdulai

4th Ref: Siraj Yahya

M/C: Frank Agyei

Match: NKORANZA WARRIORS Vs STEADFAST

Referee: Joshua Tengzie

Asst 1: Boniface Kwose

Asst 2: Paul Aduko

4th Ref: Maurice Anankani

M/C: Albert Commey

Match: BOFOAKWA TANO Vs CROCODILE STARS

Referee: Mohammed Tanimu

Asst 1:Abdul Rauf Alhassan

Asst 2: Mohammed Alhassan

4th Ref: Joseph Addae

M/C: R.S Addae

Match: R.T. U Vs YENDI GBEWAA

Referee: Daniel Oteng Appiah

Asst 1: Elvis Attakorah

Asst 2: Robert Sunday Aduko

4th Ref: Richmond Adjei

M/C: Mohammed Alhassan

ZONE TWO (2)

Match: ACHIKEN Vs PACIFIC HEROES

Referee: Samuel Yeboah

Asst 1: Cletus Azupero

Asst 2: Sulemana Mohammed

4th Ref: Sakibu Salifu

M/C: G.K Zorve

Match: NZEMA KOTOKO Vs BYF ACADEMY

Referee: Daniel Oppong Amoah

Asst 1: Emmanuel Arkaifie

Asst 2: Adams Agbeshie

4th Ref: Emmanuel Don Quansah

M/C: Eugene Akunor

Match: NEW EDUBIASE Vs GOLD STARS

Referee: Mawuli Klu

Asst 1: Prosper Agbezuke

Asst 2: Bright Agbenorhevi

4th Ref: Solomon Mordey

M/C: Francis Boateng

Match: PROUD UNITED Vs HASAACAS

Referee: Robert Musey

Asst 1: Joseph Laryea

Asst 2: Seth Armah Ashai

4th Ref: Edward Annan

M/C: Thomas Aggrey

Match: SKYY FC Vs STAR MADRID

Referee: Boniface Anwulo

Asst 1: Prince Owusu Ansah

Asst 2: Prosper Avinou

4th Ref: 2: Isaac Osei

M/C: Attakorah Fosu

Match: VENOMOUS VIPERS Vs SWEDRU ALL BLACKS

Referee: George Kumah

Asst 1: Emmanuel Adjei

Asst 2: Kenneth Tweneboah - Kodua

4th Ref: Hassim Yakubu

M/C: S.K Baah

Match: UNISTAR Vs ASOKWA DEPORTIVO

Referee: Eric Kornie

Asst 1: Joseph Ayambilla

Asst 2: Shariff Abdul Duah

4th Ref: Isaac Simon Bassaw

M/C: V.A Davis

Match: WASSAMAN Vs SARMATEX

Referee: David Addaney

Asst 1: Mathias Koffi Kouadio

Asst 2: Samuel Kusi Antwi

4th Ref: Mohammed Zakaria

M/C: Richard Gyabaah Yebour

ZONE THREE(3)

Match: ACCRA LIONS Vs ACCRA CITY STARS

Referee: Peter Ansah Teye

Asst 1: Paul Deyegbe

Asst 2: Bless Tsatsu Awadzi

4th Ref: Godwin Tordzro

M/C: G.E Antwi

Match: HEARTS OF LIONS Vs NANIA FC

Referee: Emmanuel Eku-Boateng

Asst 1: Tank Ayuba Gibrine

Asst 2: Isaac Nyarko

4th Ref: Francis Xavier Adams

M/C: Joseph Yebour Acheampong

Match: KOTOKU ROYALS Vs DANBORT

Referee: Jones Asafuah

Asst 1: Jones Amoah Boateng

Asst 2: Marfo Bediako

4th Ref: Imoro Osman

M/C: Caesar Franklyn

Match: KRYSTAL PALACE Vs AMIDAUS PROFESSIONALS

Referee: Joseph Osafo

Asst 1: Yevoo Yao

Asst 2: Babavi Ngorli Eso

4th Ref: Selorm Yao Bless

M/C: S.S Abbey

Match: TEMA YOUTH Vs MIGHTY JET

Referee: Richard Antwi

Asst 1: Seth Armah Ashai

Asst 2: Samuel Davor

4th Ref: Emmanuel Odoom

M/C: K.A Sarpong

Match: VISION FC Vs PHAR RANGERS

Referee: Jabraeel Suleman

Asst 1: Francis Dogbe

Asst 2: Kwame Frimpong

4th Ref: Ebenezer Tetteh

M/C: Anthony D. Acheampong

Match: UNCLE T STARS Vs OKYEMAN PLANNERS

Referee: Bright Apeamenyo

Asst 1: Bless Klu

Asst 2: Barnabas Amenyo

4th Ref: Moro Iddrisu

M/C: Ali Platoe

Match: YOUNGWISE Vs AGBOZUME WEAVERS

Referee: Bliss Douglas -Kporhia

Asst 1: James Ainooson

Asst 2: Kenneth Armoo

4th Ref: Kwadwo Appiah Nyarko

M/C: E.M. A Laryea