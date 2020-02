Match Officials For Division One League Match Week 6 Announced

Listen to article

The Referees Committee has announced the selected match officials that will be taking charge of games on Match Week 6 of the 2019/2020 Division One League.

In all, 22 matches will be played in the 3 divisions across the various match centers on Saturday, February 8, and Sunday, February 9, 2020.

Below are the upcoming matches and the corresponding match officials:

Zone One (1)

Match: BREKUM ARESENAL Vs UNITY FC Referee: Umar Abubakar Asst 1: Abdul Gaffar Yusuf Asst 2: Abdul Rauf Alhassan 4th Ref: Joseph Kwaku Addae M/C: Kwasi Asante

Match: KINTAMPO Vs NSOATREMAN FC Referee: Alfaa Ba-Adey Fuseini Asst 1 : Issah Mumuni Bagurichira Asst 2: Lamme Michael 4th Ref: Isaac Osei M/C : J.B Yakubu

Match: BOFOAKWA TANO Vs STEADFAST Referee: Anvia Janali Marifawie Asst 1 : Bashiru Tordia Bonomia Asst 2: Iddrisu Issahaku 4th Ref: Wittirira H. Hamza M/C : Afari Tanim

Match: RTU Vs MIGHTY ROYALS Referee: Joshua Tengzie Asst 1: Paul Aduko Asst 2: Robert Sunday Aduko 4th Ref: Siela Mahama Adams M/C: Seidu Bomison

Match: TAMALE CITY Vs YENDI GBEWAA Referee: Siraj Yah’ya Asst 1: Minkaal-I’ll Fauzan Asst 2: Mohammed Alhassan 4th Ref: Amadu Ibrahim M/C: Fuseini Ibrahim

Match: WA SUNTAA Vs NKORANZA WARRIORS Referee: Maurice Anankani Asst 1: Boniface Kwose Kwodia Asst 2: Asigibe Marley 4th Ref: Gilbert Amoah Ayariga M/C:Abubakar A. Ganiyu

Match: TECHIMAN CITY Vs CROCODILE STARS Referee: Iddrisu Mustapha Asst 1: Elvis Attakorah Asst 2: Elijah Amoah 4th Ref: Foster B. Bartious M/C:Abubakar Mustapha

Match: YOUNG APOSTLES Vs B.A UNITED Referee: David Addaney Asst 1: Emmanuel Adjei Asst 2: Sulemana Mohammed 4th Ref: Samuel Yeboah M/C: E. K Asante

Zone Two (2)

Match: SKKY FC Vs BYF ACADEMY Referee: Ferdinand Nda Asst 1: Shariff Abdul Dua Asst 2: James Ainooson 4th Ref: Isaac Simon Bassaw M/C: Alex Azameti

Match: UNISTARS Vs HASAACAS Referee: Godwin Tordzro Asst 1: Awadzi Bless Asst 2: Francis Dogbe 4th Ref: Richard Antwi M/C: W. L Quaye

Match: STAR MADRID Vs ASOKWA DEPORTIVO Referee: Goerge Amoah Asst 1: Joseph Laryea Asst 2: Joseph Anane 4th Ref: Ayisu Matthew M/C: Sowah Ghartey

Match: WASSAMAN Vs GOLD STARS Referee: George Kumah Asst 1: Cletus Azupero Asst 2: Patrick Goha 4th Ref: Hassim Yakubu M/C: Richard Gyabaah

Match: ACHIKEN Vs SWEDRU ALL BLACKS Referee: Jacob Aduntera Asst 1: George A.A. Isiboka Asst 2: Eric Obuobi Addo 4th Ref: Andrews Awurisa M/C: Osei Kwadwo

Match: NZEMA KOTOKO Vs PACIFIC HEROES Referee: Daniel Oppong Amoah Asst 1: Patrick Appiah Kodua Asst 2: Anthony Appiah-Mends 4th Ref: Alfred Tabi M/C: S.K Baah

Match: NEW EDUBIASE Vs VENOMOUS VIPERS Referee: Eric Kornie Asst 1: Joseph Ayambila Asst 2: Stephen Alhassan 4th Ref: Eric Osafo Asamoah M/C: Emmanuel Twumasi

Match: PROUD UNITED Vs SARMATEX Referee: Ernest Baafi Asst 1: Kenneth Tweneboah-Koduah Asst 2: Matthias Koffi Kouadia 4th Ref: Sakibu Salifu M/C: Emmanuel M. Alhassan

Zone Three (3)

Match: ACCRA LIONS Vs ACCRA CITY STARS Referee: Emmanuel Graham Asst 1: Nicholas Adado Asst 2: John Ansah 4th Ref: Emmanuel Asare Bediako M/C: Eugene Akunor

Match: KOTOKU ROYALS Vs PHAR RANGERS Referee: Kwadwo Appiah- Nyarko Asst 1: Klu Bless Asst 2: Barnabas Amenyo 4th Ref: Moro Iddrisu M/C: Ceaser Franklyn

Match: MIGHTY JETS Vs NANIA FC Referee: James Taylor Asst 1: Augustine Afful Asst 2: Patrick Peter Osei 4th Ref: Caleb Abotsi M/C: S.S Bortey

Match: UNCLE T UNITED Vs AMIDAUS PROFESSIONALS Referee: Emmanuel Don Quansah Asst 1: Seth Armah Ashai Asst 2: Divine Gbolomor 4th Ref: Peter Ansah Teye M/C: John Mensah

Match: TEMA YOUTH Vs DANBORT Referee: Joseph Kwofie Asst 1: James Osafo Asst 2: Sintim Musah 4th Ref: Franklin Akumatey M/C: E.M. A Laryea

Match: VISION FC Vs AGBOZUME WEAVERS Referee: Imoro Osman Asst 1: Tanko Ayuba Gibrine Asst 2: Moses Amegbetor 4th Ref: Seth Zigah M/C: Olivert Amoako