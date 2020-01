GHPL: Match Officials For Matchweek Three Announced

The match officials for Matchweek three of the 2019/20 Ghana Premier League season have been appointed.

See who will take charge of the 3rd round of Ghana Premier League fixtures:

Match: LIBERTY PROFESSIONALS VS MEDEAMA (Saturday)

Venue: Carl Reindorf Stadium, Dansoman

Referee: Alphonso Atiapa

Asst 1: Papala Patrick

Asst 2: Emmanuel Dei

4th Official: Bismark Appiah

Match Commissioner: Joseph Yeboah Acheampong

Match: HEARTS OF OAK VS EBUSUA DWARFS (Sunday)

Venue: Accra Sports Stadium

Referee: Abdul L. Qudir

Asst 1: Emmanuel Dolagbanu

Asst 2: Paul Dosu

4th Official: Akudzi Martins

Match Commissioner: A.S. Seidu

Match: ADUANA STARS VS KING FAISAL (Sunday)

Venue: Dormaa

Referee: Adaari Abdulai Latif

Asst 1: Halilu Alhassan

Asst 2: Ali Timuah Baah

4th Ref: Eric Sefa Antwi

Match Commissioner: Mark Koudua

Match: ASANTE KOTOKO VS BEREKUM CHELSEA (Sunday)

Venue: Babayara Stadium, Kumasi

Referee: Charles Bulu

Asst 1: Kwesi Brobbey

Asst 2: Roland Addy

4th Ref: Julian Nunoo

Match Commissioner: S. Oduro Nyarko

Match: ASHGOLD VS ELEVEN WONDERS (Sunday)

Venue: Len Clay Stadium, Obuasi

Referee: Kenny Padi

Asst 1: Isaac Odoom

Asst 2: Jasper Adenyo

4th Official: Selorm Kpormegbe

Match Commissioner: Kwabena A. Sarpong

Match: BECHEM UNITED VS GREAT OLYMPICS (Sunday)

Venue: Bechem

Referee: Thomas Alibo

Asst 1: Dakura S. Augustine

Asst 2: Dawson Peter

4th Official: Musah Mubarik

Match Commissioner: G.T.S.K Inkum

Match: DREAMS FC VS LEGON CITIES

Venue: Dawu

Referee: Daniel Laryea

Asst 1: Courage Kuedufia

Asst 2: Balangulla Stephen

4th Official: Maxwell Hanson

Match Commissioner: William Gidiglo

Match: KARELA VS INTER ALLIES (Sunday)

Venue: Tarkwa

Referee: Rustum G. Senorgbe

Asst 1: Kofi Nyarko Bakai

Asst 2: Shine Ayitey

4th Ref: Philip Atta Forson

Match Commissioner: Moses A. Mensah

Match: ELMINA SHARKS VS WAFA (Sunday)

Venue: Nduom Stadium, Elmina

Referee: Benjamin Sefah

Asst 1: Isaac Asante

Asst 2: Alex Osam

4th Ref: Emmanuel Eshun

Match Commissioner: Agyiri Barnor