2019 GNPC Ghana Fastest Human Kick Stars In Cape Coast
By Sammy Heywood Okine
MAY 26, 2019 ATHLETICS
It was all fun and action with the addition of other events at the Cape Coast Stadium on Saturday for the 2019 edition of the GNPC Ghana Fastest Human as Azameti Benjamin of UG (G/R) run the 100meters in10.68secs to beat favourite Edwin Gadayi from the Kumasi (Ash) who run in a time of10.83secs. Raymond French (W/R) came in 10.90secs to place third.
In the Seniors ( Females) category, Grace Obour, Gfh (Ash) was first in 12.49secs, with Josephine Awemegah, Central 12.68 coming second and Rafiatu Nuhu, Ashanti 12.85secs was third. Kumasi, June 29th is next!
HERE ARE THE FULL RESULTS U-10 (BOYS) 60M 1ST. MOYOSOREOLUW ODEBUNMI, UCC PRIM. (C/R) 9.29 2ND. WILLIAMS KESSON, UCC PRIM. (C/R) 9.47 3RD. MOSES ARTHUR, BETTY ACADEMY (C/R) 9.72 U-10 (GIRLS) 60M 1ST. SARAH A. APPEATSIWA, UCC PRIM (C/R) 10.47 2ND. CHARLOTTE ESSOUN, UCC PRIM (C/R) 10.48 3RD. PRISCILLA ANKOMAH, UCC PRIM (C/R) 10.80 U-15 (BOYS) 100M 1ST. BENIAKO ISSAC, OLD TAFO RC (ASH) 12.45 2ND. PHILIP YEBOAH, OLD TAFO RC (ASH) 13.06 3RD. GODFRED AIKINS, ST. NICHOLAS JHS, (C/R) 13.26 U-15 (GIRLS) 1ST. LINDA AMPONSAH, AMANKWATIA JHS, (ASH) 12.89 2ND. JANET ABAKA DEKU, MOREE SHS, (C/R) 13.20 3RD. NASEEA E. QUANSAH, BAIFIKROM M/A (C/R) 13.21 U-18 (BOYS) 1ST. BABA HAMIDU, 11.45 2ND. JOSEPH BOATENG, 11.55 3RD. JAMES DADZIE, 11.70 U-18 (GIRLS) 1ST. GRACE ARTHUR, SOCIAL WELFARE (C/R)13.70 2ND. ZUBADA KARIM, SOCIAL WELFARE (C/R) 13.91 3RD. DOROTHY AMOABENG,SOCIAL WELFARE (C/R) 14.10 SENIORS (MALES) 1ST. AZAMETI BENJAMIN, UG (G/R) 10.68 2ND. EDWIN GADAYI, GFH (ASH) 10.83 3RD. RAYMOND FRENCH, (W/R) 10.90 SENIORS ( FEMALES) 1ST. GRACE OBOUR, GFH (ASH) 12.49 2ND. JOSEPHINE AWEMEGAH, CENTRAL 12.68 3RD. RAFIATU NUHU, ASHANTI 12.85 SHOT PUT (MALES) 1ST. ANNING DARKO, UDS (N/R) 13.49M 2ND. ROBERT WRIGTHER, (C/R) 8.7M 3RD. SULLEY IBRAHIM, BETH ACADEMY 8.04M SHOT PUT (FEMALE) 1ST. ABIGAIL ENTIE, BETH ACADEMY 6.20M LONG JUMP 1ST. ADDAI OWUSU JOSHUA, UG (G/R) 6.14M 2ND. EMMANUEL OKAI, CENTRAL 5.85M 3RD. ISSAC FROKU, BETH ACADEMY, 4.98 LONG JUMP (FEMALES) 1ST. JOSEPHINE AVEMEGAH, UCC, 5.72M 2ND. YEBOAH ROSE, ASHANTI, 5.43M 3RD. CARBOO KLUTSEU, WESTERN, 4.94M HIGH JUMP MALE KOTEI ROBERT, UEW, 1.95M HIGH JUMP FEMALE YEBOAH ROSE, UCC 1.60M
2019 GNPC Ghana Fastest Human Kick Stars In Cape Coast
It was all fun and action with the addition of other events at the Cape Coast Stadium on Saturday for the 2019 edition of the GNPC Ghana Fastest Human as Azameti Benjamin of UG (G/R) run the 100meters in10.68secs to beat favourite Edwin Gadayi from the Kumasi (Ash) who run in a time of10.83secs. Raymond French (W/R) came in 10.90secs to place third.
In the Seniors ( Females) category, Grace Obour, Gfh (Ash) was first in 12.49secs, with Josephine Awemegah, Central 12.68 coming second and Rafiatu Nuhu, Ashanti 12.85secs was third. Kumasi, June 29th is next!
HERE ARE THE FULL RESULTS
U-10 (BOYS) 60M
1ST. MOYOSOREOLUW ODEBUNMI, UCC PRIM. (C/R) 9.29
2ND. WILLIAMS KESSON, UCC PRIM. (C/R) 9.47
3RD. MOSES ARTHUR, BETTY ACADEMY (C/R) 9.72
U-10 (GIRLS) 60M
1ST. SARAH A. APPEATSIWA, UCC PRIM (C/R) 10.47
2ND. CHARLOTTE ESSOUN, UCC PRIM (C/R) 10.48
3RD. PRISCILLA ANKOMAH, UCC PRIM (C/R) 10.80
U-15 (BOYS) 100M
1ST. BENIAKO ISSAC, OLD TAFO RC (ASH) 12.45
2ND. PHILIP YEBOAH, OLD TAFO RC (ASH) 13.06
3RD. GODFRED AIKINS, ST. NICHOLAS JHS, (C/R) 13.26
U-15 (GIRLS)
1ST. LINDA AMPONSAH, AMANKWATIA JHS, (ASH) 12.89
2ND. JANET ABAKA DEKU, MOREE SHS, (C/R) 13.20
3RD. NASEEA E. QUANSAH, BAIFIKROM M/A (C/R) 13.21
U-18 (BOYS)
1ST. BABA HAMIDU, 11.45
2ND. JOSEPH BOATENG, 11.55
3RD. JAMES DADZIE, 11.70
U-18 (GIRLS)
1ST. GRACE ARTHUR, SOCIAL WELFARE (C/R)13.70
2ND. ZUBADA KARIM, SOCIAL WELFARE (C/R) 13.91
3RD. DOROTHY AMOABENG,SOCIAL WELFARE (C/R) 14.10
SENIORS (MALES)
1ST. AZAMETI BENJAMIN, UG (G/R) 10.68
2ND. EDWIN GADAYI, GFH (ASH) 10.83
3RD. RAYMOND FRENCH, (W/R) 10.90
SENIORS ( FEMALES)
1ST. GRACE OBOUR, GFH (ASH) 12.49
2ND. JOSEPHINE AWEMEGAH, CENTRAL 12.68
3RD. RAFIATU NUHU, ASHANTI 12.85
SHOT PUT (MALES)
1ST. ANNING DARKO, UDS (N/R) 13.49M
2ND. ROBERT WRIGTHER, (C/R) 8.7M
3RD. SULLEY IBRAHIM, BETH ACADEMY 8.04M
SHOT PUT (FEMALE)
1ST. ABIGAIL ENTIE, BETH ACADEMY 6.20M
LONG JUMP
1ST. ADDAI OWUSU JOSHUA, UG (G/R) 6.14M
2ND. EMMANUEL OKAI, CENTRAL 5.85M
3RD. ISSAC FROKU, BETH ACADEMY, 4.98
LONG JUMP (FEMALES)
1ST. JOSEPHINE AVEMEGAH, UCC, 5.72M
2ND. YEBOAH ROSE, ASHANTI, 5.43M
3RD. CARBOO KLUTSEU, WESTERN, 4.94M
HIGH JUMP MALE
KOTEI ROBERT, UEW, 1.95M
HIGH JUMP FEMALE
YEBOAH ROSE, UCC 1.60M