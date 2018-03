Hearts of Oak Releases Jersey Numbers For Players

Premier League side, Hearts of Oak have released jersey numbers of their players ahead of the start of the 2017/18 Ghana Premier League season.

Former Ebusua Dwarfs striker, Joseph Esso has been handed the club’s iconic number 11 shirt, Winful Cobbinah maintains his number 10 shirt, while new recruit from Heart of Lions Benjamin Agyare gets the number 3 shirt.

Goalkeepers

16. Richard Baidoo

28. Theophilus Jackson

1. Benjamin Mensah

22. Sylvanus Gbeti

Defenders

2. Abdul Fatawu Mohammed

20. Joshua Otoo

3. Benjamin Agyare

24. Evans Quao

25. Inusah Musah

15. Richard Akrofi

21. Christopher Bonney

12. Radji Okemba

29. Robert Sowah Addo

Midfielders

5. Malik Akowuah

4. Daniel Kordie

27. Camara Nguessan

19. Aminu Alhassan

8. Samudeen Ibrahim

6. Benjamin Afutu Kotei

10. Winful Cobbinah

Forwards

7. Patrick Razak

18. Isaac Mensah

11. Joseph Esso

14. Cosmos Dauda

23. Selassie Blessing

9. Aboubakar Traore