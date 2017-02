FA Cup committee announces clubs for 2016/17 competition

The FA Cup Committee has announced the regional representatives for the 2016/17 competition.

Below are the teams from the various reasons:

EASTERN REGION

1.MAMPONG UNIQUE FC

2.BEPONG BELIEVERS FC

3.AKROSO ROYALS FC

4.AKOSOMBO FC

5.BLUE SKIES PELICANS FC

ASHANTI REGION

1.REAL SHOOTERS

2.NATCOSTA F/C

3.QUALITY F/C

4.ATWIMA MAHONI F/C

5.SUBRI ROYAL F/C

CENTRAL REGION:

1.CAPE COAST METRO YOUTH

2.WINDY PROFESSIONALS

3.FETTEH YOUNGSTERS

4.NYARKROM YOUTH

5.EFUTU GREAT KINGDY

6.SUAMPONMANG UNITED

BRONG AHAFO:

1.REFORMERS F/C

2.D.C. UNITED

3.YOUNG APOSTLES F/C

4.NSUATRE F/C

5.TOP TALENT F/C

6.BUFFALO F/C

LIST OF PARTICIPATING CLUBS FOR 2016/17 MTN FA CUP {DIVISION TWO}

VOLTA REGION

1.NAD0M F/C

2.AREA 51 F/C

3.NARITA F/C

4.ALL STARS F/C

5.HOME STARS F/C

WESTERN REGION

1.DOLPHINS F/C

2.RAIL STARS F/C

3.WESTLANDES F/C

4.ENCHI ALL STARS

5.HIMANMAN F/C

6.SEFWI JUABOSO ALL STARS

NORTHERN REGION

1.SANKARA NATIONAL

2.STK STARS

3.MOLE NATIONAL

UPPER EAST REGION

1.PWALUGU UNITED

2.GARU UNITED

3.NAVRONGO F/C

UPPER WEST REGION

1.YASIN F/C

2.POWER SPORTING CLUB

3.24 HOURS F/C

GREATER ACCRA REGION

1.TRUE DEMOCRACY

2.EMMANUEL CITY F/C

3.EMMANUEL F/C

4.MADINA REPUBLICANS

5.SHELTER FORCE F/C

6.CHARITY STARS



