FA Cup committee announces clubs for 2016/17 competition
The FA Cup Committee has announced the regional representatives for the 2016/17 competition.
Below are the teams from the various reasons:
EASTERN REGION
1.MAMPONG UNIQUE FC
2.BEPONG BELIEVERS FC
3.AKROSO ROYALS FC
4.AKOSOMBO FC
5.BLUE SKIES PELICANS FC
ASHANTI REGION
1.REAL SHOOTERS
2.NATCOSTA F/C
3.QUALITY F/C
4.ATWIMA MAHONI F/C
5.SUBRI ROYAL F/C
CENTRAL REGION:
1.CAPE COAST METRO YOUTH
2.WINDY PROFESSIONALS
3.FETTEH YOUNGSTERS
4.NYARKROM YOUTH
5.EFUTU GREAT KINGDY
6.SUAMPONMANG UNITED
BRONG AHAFO:
1.REFORMERS F/C
2.D.C. UNITED
3.YOUNG APOSTLES F/C
4.NSUATRE F/C
5.TOP TALENT F/C
6.BUFFALO F/C
LIST OF PARTICIPATING CLUBS FOR 2016/17 MTN FA CUP {DIVISION TWO}
VOLTA REGION
1.NAD0M F/C
2.AREA 51 F/C
3.NARITA F/C
4.ALL STARS F/C
5.HOME STARS F/C
WESTERN REGION
1.DOLPHINS F/C
2.RAIL STARS F/C
3.WESTLANDES F/C
4.ENCHI ALL STARS
5.HIMANMAN F/C
6.SEFWI JUABOSO ALL STARS
NORTHERN REGION
1.SANKARA NATIONAL
2.STK STARS
3.MOLE NATIONAL
UPPER EAST REGION
1.PWALUGU UNITED
2.GARU UNITED
3.NAVRONGO F/C
UPPER WEST REGION
1.YASIN F/C
2.POWER SPORTING CLUB
3.24 HOURS F/C
GREATER ACCRA REGION
1.TRUE DEMOCRACY
2.EMMANUEL CITY F/C
3.EMMANUEL F/C
4.MADINA REPUBLICANS
5.SHELTER FORCE F/C
6.CHARITY STARS
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