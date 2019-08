[Full List] Winners, Losers At NDC Parliamentary Primaries

The opposition National Democratic Congress (NDC) held its parliamentary primaries on Saturday, August 24, 2019, ahead of the 2020 elections.

The primaries were held in 157 constituencies across the country where 524 aspirants were cleared to contest.

There was no primary in 39 other constituencies where incumbent Members of Parliaments or aspirants contested unopposed.

Find the winners below

NB: Winners in Bold

CENTRAL REGION CANDIDATE VOTES POLLED EKUMFI EKOW OTHNIEL KWAINOE 181 GEORGE KUNTU BLANKSON 163 ABEIKU CRENTSIL 271 MESSACH MIGHTY ABAKAH-GYENIN 149 YARHANS DISSOU ARTHUR 9 AWUTU SENYA WEST JOSEPH TETTEH 27 GIZELLA TETTEH 774 GABRIEL QUAYE 190 GEORGINA DADSON 70 GOMOA EAST JOSEPH ATO QUARTEY 138 MICHAEL BUABENG 24 ABRAHAM BRIGHT BRUCE-AMISSAH 277 *tie MARGARET NAANA ACKOM 66 DESMOND DE-GRAFT PAITOO 277 *tie K.E.E.A SAMUEL ATTA-MILLS 749 EGYAADU NKETSIA 377 DANIEL AUSTIN ANKOMAH 152 HEMANG LOWER DENKYIRA ISAAC SMITH ACQUAH 211 GODWIN NANA ARTHUR 170 FOSTER JOSEPH ANDOH 307 TWIFO ATTI MORKWA DAVID VONDEE 579 SAMUEL ATO AMOAH 252 ASIKUMA ODOBEN BRAKWA ALHAJI KOBINA GHANSAH 886 MICHAEL HARRY A. YAMSON 153 ERIC KWESI TAYLOR 42 CAPE COAST SOUTH HENRY OSEI THOMAS 224 HUGHES AMISSAH 285 KWEKU RICKETTS HAGAN 321 ERNESTINA ENOS EDU 2 GOMOA CENTRAL EBENEZER ARTHUR DUNCAN 224 BENJAMIN E. DAMPSON 144 MOSES JEHU APPIAH 234 GOMOA WEST ADDEY-BLANKSON KWESI 171 ALEX EBO KOOMSON 33 RICHARD GYAN-MENSAH 747 FAREED MOHAMMED AMOAH 15 JENEFFER ESSEL 15 AGONA WEST RICHARD BENTUM 406 PAUL OFORI AMOAH 940 ABURA ASEBU KWAMANKESE K.K. AGGREY 201 FELIX KWAKYE OFOSU 360 FRANCIS ADUAFO 118 JOHN KWADJO TAWIAH 20 THOMAS PREPEH 35 AMOS ARHIN 20 DR. NANA AMA BROWN 327 PIUS ESSANDOH 94 UPPER WEST REGION SISSALA EAST JAMILATU IBRAHIM 34 DR.SUMAILA ASSURU ISSAH 11 MOHAMMED BATAGLIA 376 BUKARI BAYORBOR 65 ADAMA YAKUBU 243 SISSALA WEST MUMUNI HAKEEM DUWIEJUAH- 235 MARY HAGBANA ABU 35 NANKPAMOHAMMED ADAMS SUKPARU 345 LAMBUSSIE BOM DY-YAKKA KOFI 119 MARCELINUS WELBER 185 EDWARD K DERY 331 NANDOM DR RICHARD KUU-IRE LAWRA BEDE A. ZIEDENG 379 DANIEL TIGBEE 314 DAFFIAMA BUSSIE ISSA DR. SABASTIAN SANDAARE JIRAPA BRIGHT SALIA 146 DR. RAEGAN DIPILAH 17 CLETUS DAPILAH 429 HON VITUS GBANG 110 HON RICHARD KUUNAAH 36 HON DR BAWAANA DAKURAH 256 NADOWLI KALEO ANTHONY SUMAH 374 CAMYNTA BAEZIE 165 MARTIN LUCAS KOMBANPUO 125 JOHN SALIFU 121 RAMANUS 52 MUMUNI AWUDU ADAMS 7 VITALS MWINYURI 7 WA WEST JOSEPH YIELE CHIREH 317 SUPT( RTD) PETER LANCHENE TOOBU 755 WA EAST DR. GODFRED SEIDU JASAW 532 AMINU SALIFU 408 WA CENTRAL YAKUBU DUOGO 287 IDDRISU WAHID BAMPUORI 121 DR. KHALID SHERIFF 172 DR. RASHID HASSAN PELPUO 789 EASTERN REGION AYENSUANO TEDDY NANA YAW ADDY 416 FRANCIS TEINOR 400 SUHUM AMANDA OKYERE 821 AGO MARY 58 LUCY KONYO ANIM 126 AFRAM PLAINS NORTH BETTY NANA EFUA KROSBY 629 ABIREM KPELI WORLASE 418 PAUL ABOAGYE DAZIE 105 NSAWAM MAVIS AMA FREMPONG 623 FUMMEY PHILIBERT S 556 UPPER MANYA KROBO ESSAH ERNEST 391 SACKITEY FRANCIS M. 126 BISMARK TETTEH NYARKO 439 JEFF TETEEH KAVIANU 225 KORLI EVANS TETTEY 112 MICHEAL NENE O. OKPEYO 3 NARH JONATHAN 3 LOWER MANYA KROBO DAVID KWAME TETTEY 35 EBENEZER OKLETEY TERLARBI 628 DR. JOSEPH TEYE NUETEY 68 BENEDICTA KORYOLASI 444 ASOUGYMAN THOMAS AMPEM DARKO 872 NELSON KWASI HODOGBEY 13 DANIEL A. MARTEY 176 UPPER WEST AKIM DERRICK DARKO OHENE A. BEKOE 517 GORDON MANTEY SALLAS MENSAH 22 NANA AMA YEBOAH 224 AFRAM PLAINS SOUTH KEVOR MARK-OLIVER 227 ERI OSEI OWUSU 260 JOSEPH APPIAH 352 EMMANUEL NBEEEBI 0 BISMARK OFOSU AMPONSAH 1 VOLTA REGION KETU NORTH WISDOM NYAMUAME 26 DR. JAMES KLUTSEY AVEDZI 861 GABRIEL KWABLA KWAMIGAH 97 DON EMMANUEL AGBANYO 23 AGOTIME-ZIOPE CHARLES AGBEVE HOHOE DIMAKE FRANCIS 225 KANYAGUI SIMON 55 PROF. MARGARET KWEKU 438 AHORSU KENNEDY 154 THEOPHILUS KODJO DZIMEGA 233 KINGSLEY MORTEY 229 KETU SOUTH DZIFA ABLA GOMASHIE 586 JOSEPH NYAVI 294 NICHOLAS WORCLACHI EZOH 302 CAROLINE KUDAH-PARKER 109 FOGA NUKUNU 555 SOUTH TOGNU MAXWELL LUKUTOR 505 KOBBY MENSAH WOYOME 578 KETA KWAME DZUDZORLI GAKPEY 447 SUZZY-SYLVIA GLOVER 4 DR. RICHARD FIADOMOR 4 DR. SENANU DZOKOTO 328 EVELYN DODZI DZEKETE 5 AFADJATO SOUTH AUGUSTA KAFUI TAKYI 280 ANGELLA OFORIWA ALORWU-TAY 413 ANLO DR. COLLINS AHORLU 88 SEDINAM TAMAKLOE ATTIONU 165 JOSEPH AGBEKO KPOGO 16 WONDER VICTOR KUTOR 96 RICHARD KWAMI SEFE 340 BRIGHT E.K. DEMORDZI 255 SOUTH DAYI FRANK T. KOFI DEI 229 ROCKSON N.E. DAFEAMEKPOR 313 HO WEST SAMUEL KOFI DANKU DZIDULALI 282 ERIC DELANYO ALIFO 204 EMMANUEL KWESI BEDZRAH 572 CENTRAL TONGU GABBY A. R. HOTTORDZE 588 DR. BENEDICTA YAYRA FOSU-MENSAH 255 AKATSI SOUTH BERNARD AHIAFOR 640 WILLIAM KPORMATSI 21 GODWIN ASIMENU 90 SAMUEL K. NUGBLEGA 121 HO CENTRAL EDEM KOFI KPOTOSU 167 BENJAMIN K. KPODO 547 GORDON AKPADIE 159 EMMANUEL KAFUI DZAMEFE 119 STANLEY NELVIS GLATEY 189 ERIC SEYRAM BENE 53 NORTH DAYI JOYCELYN TETTEH 549 PATRICIA KATSEKPOR 65 AKATSI NORTH DR. DONALD SENANU AGUMENU 97 PETER NORTSU KOTOE 263 DR. STEPHEN TORKPO 106 KPANDO DELA SOWAH 254 JAMES K. FONU KPATAKPA 65 KILLIAN DONKOR 184 SEBASTIAN DEH 152 ADAKLU REBECCA AGBOGAH 14 RAYMOND P. AKPATSA 62 FRANKLIN P. ANKU 26 KWAME AGBODZA 261 NORTH TONGU SAMUEL OKUDJETO ABLAKWA 1081 WILLIAM MAWULI AHADO 35 WESTERN NORTH REGION BIBIANI ANHWIASO BEKWAI STEPHEN DONKOR 792 STEPHEN BENNIEH KINGSLEY 556 AOWIN OSCAR LARBI 463 BRENTUM 391 NTOW 192 DR. NYANSU 225 WIAWSO ADANSI BONNAH 400 THOMAS ARMAH 380 PAUL EVANS AIDOO 433 AKONTOBRA KENNETH YEBOAH 328 MUMUNI ISSAH 415 SUAMAN HEDIDOR ALEXANDER 107 JOSEPH BETINO 302 BONO REGION SUNYANI EAST ALLANM SEKYERE 419 COLLINS MAHAMA 345 SEID MUBARAK 383 SUNYANI WEST MILLICENT YEBOAH AMANKWAH 623 JUSTICE SAMUEL ADJEI 171 ABDULLAI YAH 286 DORMAA WEST AYIRIGIYA DANIEL AYAMBIRE 53 VINCENT OPPONG ASAMOAH 307 ALI MOHAMMED 53 DORMAA EAST RACHEL OWUSUAH 377 SETH KWAKU ANORSON 286 DORMAA CENTRAL GODFRED KUMI ACHEAW 52 PROF.KWAME AGYENIM BOATENG 255 GORDON ASUBONTENG 401 JOHN KWAME ADUJACK 252 ERIC BOATENG 60 BEREKUM EAST SIMON AMPAABENG KYEREMEH BEREKUM WEST DICKSON KYERE-DUAH 275 DANIEL OWUSU BREMPONG 176 JAMAN NORTH FREDERICK AHENKWAH JAMAN SOUTH WILLIAM SOKOFO DARYEY BANDA AHMED IBRAHIM TAIN KWASI AGYEMANG GYAN-TUTU 507 SULEMANA ADAMA 564 WENCHI ALHAJI SEIDU HARUNA 561 AKYERE KOTWUMEM MANU 330 BONO EAST REGION PRU EAST KWABENA DONKOR 482 ABDUL NASIR DUADA 257 NKORANZA NORTH MENSAH KWASI JOSEPH 239 FRANK ADJEI KWAME 231 ATEBUBU AMANTIN PETER BOADU MINKAH 320 SANJA NANJA 947 TECHIMAN SOUTH WILLIAM MUNUFIE AMANKONA 78 KWAKU AGYAPONG 138 AWAL MOHAMMED 244 AGYEI MENSAH 403 CHRISTOPHER BAASONG TIBEYERE 655 MOHAMMED BOGUMAH 19 KINTAMPO NORTH JOSEPH KWAME KUMAH 532 RICHARD KWADWO KOMBAT 486 VICTORIA LAKSHIMI HAMAR 65 ABDUL RAHAMAN YAKUBU 207 KINTAMPO SOUTH JAMES MPONGNAN BIKALOTOB 103 DATIAKWA KWADWO NYAME 441 FELICIA AGYEI 449 PRU WEST KPAJAH B.ABDUL KARIM 54 CHUMBA DANIEL 47 AHMED TAMIMU 105 MOHAMMED MASAWUDU 317 NANA YAW BARIMAH SAFO KANTANKA 27 SENE EAST DOMINIC NAPARE 494 FRANKLIN MODZIFA BOTI 37 YAA ANOKYEWAA FRIMPONG 42 SENE WEST STEPHEN BOADUM 158 KYERE KWAME DONKOR 68 OKAIN EMMANUEL 58 KWAME AMPOFO TWUMASI 227 ADUSEI POKU DAVID 40 FELIX TWUMASI APPIAH 84 TECHIMAN NORTH ELIZABETH OFOSUDJARE NKORANZA SOUTH EMMANUEL KWADWO AGYEKUM GREATER ACCRA REGION ADA COMFORT DOYOE CUDJOE GHANSAH SEGE CHRISTIAN OTUTEYE SHAI OSUDOKU LINDA OCLOO NINGO PRAMPRAM SAM GEORGE NARTEY KPONE KATAMANSO JOSEPH AKUERTEY TETTEY ASHAIMAN ERNEST NORGBEY TEMA EAST ISAAC ODAMTTEN TEMA CENTRAL EBI BRIGHT TEMA WEST DR. RAPHAEL KWASI SARPONG TUFFOR ABLEKUMA WEST REV. KWEKU ADDO ABLEKUMA NORTH WINIFRED ASHLEY WESTERN REGION JOMORO DORCAS AFO TOFFEY 1324 SAMUEL NDAH BLAY ARMAH 4 FRANCIS ACKATIAH KWAIDOO 188 AHANTA WEST EBENEZER ESSIEN 294 EBENEZER AIDOO 321 DR GEORGE KWAME ABOAGYE 533 SEKONDI CHARLES HAGAN CHARLOTTE OTUWA ODUM SHAMA ERIC COBBINAH 282 ENOCH KOJO APPIAH 18 JAMES MENSAH-ESHUN 72 GABRIEL KOJO ESSILFIE 542 AMENFI CENTRAL PETER KWAKYE ACKAH 875 ELIJAH YAW JONES 112 AMENFI WEST ERIC AFFUL 562 GORDON KOFI SARFO ADU 427 NORTHERN REGION BIMBILLA ALHAJI MAHAMADU ATTAH NANTOGMAH GUSHEIGU MOHAMMED YUSSIF MALIMALI KARAGA ALHASSAN SUALIHU DANDAAWA KPANDAI DANIEL NSALA WAKPAL KUMBUNGU DR. HAMZA ADAM MION ABDUL MOHAMMED AZIZ NANTON DR. SALIFU YAKUBU SABOBA BUKARI NIKPE JOSEPH SAGNARIGU ALHASSAN BASHUIR FUSEINI SAVELUGU ABDULAI JACOB IDDRISS TAMALE CENTRAL IBRAHIM MURTALA MOHAMMED TAMALE NORTH ALHASSAN SAYIBU SUHUYINI TATALE-SANGULI TAMPI SIMON ACHEAPONG TOLON YUSSIF ADAMU WULENSI DAWUNI ABUKARI YENDI ALHASSAN ABDUL-FATAWU ZABZUGU ALHASSAN UMAR TAMALE SOUTH IDDRISU HARUNA NORTH EAST REGION BUNKPURUGU BANDIM ABED NALERIGU ALHAJI BABA SEIDU ISSIFU WALEWALE ABDULLAH ABUBAKARI YAGABA-KUBORI IBRAHIM ABDUL-RAUF TANKO YUNYOO JOSEPH NAABU SAVANNA REGION BOLE BAMBOI ALHAJI YUSSIF SULEMANA DABOYA-MANKARIGU MAHAMA SHAIBU OBEY DAMANGO ADAMS MUMUNI SALAGA NORTH ALHASSAN MUMUNI SALAGA SOUTH HAJIA ZUWERA BRAIMAH SAWLA-TUNA-KALBA ANDREW DARI CHIWITEY YAPEI-KUSAWGU JOHN ABDULAI JINAPOR UPPER EAST REGION BAWKU CENTRAL MAHAMA AYARIGA BINDURI DR. ROBERT KUGANAB – LEN BOLGATANGA CENTRAL ISAAC ADONGO BOLGATANGA EAST DR. AKURITINGA DOMINIC AYINE BONGO EDWARD A. BAWA BUILSA NORTH JAMES AGALGA BUILSA SOUTH DR. CLEMENT APAK CHIANA-PAGA THOMAS DALU GARU ALBERT AKUKA ALALZUUGA NABDAM MARK – KURT NAWANI NAVRONGO CENTRAL SAMSON CHIRAGIA PUSIGA HAJIA LAADI AYAMBA TALENSI B. T. BABA TEMPANE DAVID ADAKUDUGU ZEBILLA CLETUS AVOKA ASHANTI AHAFO ANO NORTH KWASI ADUSEI AHAFO ANO SOUTH EAST MR. CHRIS BOADI MENSAH ASANTE AKYEM NORTH ASAWASE EJURA HON. MUHAMMAD BAWA NEW EDUBIASE ADAMS ABDUL SALAM OFFINSO NORTH ACHEAMPONG CEASER FOSU OFFINSO SOUTH SEKYERE AFRAM PLAINS DENNIS DANKWA AHAFO REGION ASUNAFO NORTH HARUNA MOHAMMED ASUNAFO SOUTH ERIC OPOKU ASUTIFI NORTH EBENEZER KWAKU ADDO ASUTIFI SOUTH COLLINS DAUDA TANO NORTH PIUS SAMPSON OPOKU OTI REGION AKAN ING YAO GOMADO BIAKOYE KWADWO ABOAGYE BUEM KOFI ADAMS KRACHI EAST WISDOM GIDISU KRACHI NCHUMURU SOLOMON KUYON KRACHI WEST HELEN ADJOA NTOSO NKWANTA NORTH OTI BLESS NKWANTA SOUTH GEOFFREY KINI

