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26.08.2019 NDC News

[Full List] Winners, Losers At NDC Parliamentary Primaries

By Staff Writer
[Full List] Winners, Losers At NDC Parliamentary Primaries

The opposition National Democratic Congress (NDC) held its parliamentary primaries on Saturday, August 24, 2019, ahead of the 2020 elections.

The primaries were held in 157 constituencies across the country where 524 aspirants were cleared to contest.

There was no primary in 39 other constituencies where incumbent Members of Parliaments or aspirants contested unopposed.

Find the winners below

NB: Winners in Bold

CENTRAL REGION CANDIDATE VOTES POLLED
EKUMFI EKOW OTHNIEL KWAINOE 181
GEORGE KUNTU BLANKSON 163
ABEIKU CRENTSIL 271
MESSACH MIGHTY ABAKAH-GYENIN 149
YARHANS DISSOU ARTHUR 9
AWUTU SENYA WEST JOSEPH TETTEH 27
GIZELLA TETTEH 774
GABRIEL QUAYE 190
GEORGINA DADSON 70
GOMOA EAST JOSEPH ATO QUARTEY 138
MICHAEL BUABENG 24
ABRAHAM BRIGHT BRUCE-AMISSAH 277 *tie
MARGARET NAANA ACKOM 66
DESMOND DE-GRAFT PAITOO 277 *tie
K.E.E.A SAMUEL ATTA-MILLS 749
EGYAADU NKETSIA 377
DANIEL AUSTIN ANKOMAH 152
HEMANG LOWER DENKYIRA ISAAC SMITH ACQUAH 211
GODWIN NANA ARTHUR 170
FOSTER JOSEPH ANDOH 307
TWIFO ATTI MORKWA DAVID VONDEE 579
SAMUEL ATO AMOAH 252
ASIKUMA ODOBEN BRAKWA ALHAJI KOBINA GHANSAH 886
MICHAEL HARRY A. YAMSON 153
ERIC KWESI TAYLOR 42
CAPE COAST SOUTH HENRY OSEI THOMAS 224
HUGHES AMISSAH 285
KWEKU RICKETTS HAGAN 321
ERNESTINA ENOS EDU 2
GOMOA CENTRAL EBENEZER ARTHUR DUNCAN 224
BENJAMIN E. DAMPSON 144
MOSES JEHU APPIAH 234
GOMOA WEST ADDEY-BLANKSON KWESI 171
ALEX EBO KOOMSON 33
RICHARD GYAN-MENSAH 747
FAREED MOHAMMED AMOAH 15
JENEFFER ESSEL 15
AGONA WEST RICHARD BENTUM 406
PAUL OFORI AMOAH 940
ABURA ASEBU KWAMANKESE K.K. AGGREY 201
FELIX KWAKYE OFOSU 360
FRANCIS ADUAFO 118
JOHN KWADJO TAWIAH 20
THOMAS PREPEH 35
AMOS ARHIN 20
DR. NANA AMA BROWN 327
PIUS ESSANDOH 94
UPPER WEST REGION
SISSALA EAST JAMILATU IBRAHIM 34
DR.SUMAILA ASSURU ISSAH 11
MOHAMMED BATAGLIA 376
BUKARI BAYORBOR 65
ADAMA YAKUBU 243
SISSALA WEST MUMUNI HAKEEM DUWIEJUAH- 235
MARY HAGBANA ABU 35
NANKPAMOHAMMED ADAMS SUKPARU 345
LAMBUSSIE BOM DY-YAKKA KOFI 119
MARCELINUS WELBER 185
EDWARD K DERY 331
NANDOM DR RICHARD KUU-IRE
LAWRA BEDE A. ZIEDENG 379
DANIEL TIGBEE 314
DAFFIAMA BUSSIE ISSA DR. SABASTIAN SANDAARE
JIRAPA BRIGHT SALIA 146
DR. RAEGAN DIPILAH 17
CLETUS DAPILAH 429
HON VITUS GBANG 110
HON RICHARD KUUNAAH 36
HON DR BAWAANA DAKURAH 256
NADOWLI KALEO ANTHONY SUMAH 374
CAMYNTA BAEZIE 165
MARTIN LUCAS KOMBANPUO 125
JOHN SALIFU 121
RAMANUS 52
MUMUNI AWUDU ADAMS 7
VITALS MWINYURI 7
WA WEST JOSEPH YIELE CHIREH 317
SUPT( RTD) PETER LANCHENE TOOBU 755
WA EAST DR. GODFRED SEIDU JASAW 532
AMINU SALIFU 408
WA CENTRAL YAKUBU DUOGO 287
IDDRISU WAHID BAMPUORI 121
DR. KHALID SHERIFF 172
DR. RASHID HASSAN PELPUO 789
EASTERN REGION
AYENSUANO TEDDY NANA YAW ADDY 416
FRANCIS TEINOR 400
SUHUM AMANDA OKYERE 821
AGO MARY 58
LUCY KONYO ANIM 126
AFRAM PLAINS NORTH BETTY NANA EFUA KROSBY 629
ABIREM KPELI WORLASE 418
PAUL ABOAGYE DAZIE 105
NSAWAM MAVIS AMA FREMPONG 623
FUMMEY PHILIBERT S 556
UPPER MANYA KROBO ESSAH ERNEST 391
SACKITEY FRANCIS M. 126
BISMARK TETTEH NYARKO 439
JEFF TETEEH KAVIANU 225
KORLI EVANS TETTEY 112
MICHEAL NENE O. OKPEYO 3
NARH JONATHAN 3
LOWER MANYA KROBO DAVID KWAME TETTEY 35
EBENEZER OKLETEY TERLARBI 628
DR. JOSEPH TEYE NUETEY 68
BENEDICTA KORYOLASI 444
ASOUGYMAN THOMAS AMPEM DARKO 872
NELSON KWASI HODOGBEY 13
DANIEL A. MARTEY 176
UPPER WEST AKIM DERRICK DARKO OHENE A. BEKOE 517
GORDON MANTEY SALLAS MENSAH 22
NANA AMA YEBOAH 224
AFRAM PLAINS SOUTH KEVOR MARK-OLIVER 227
ERI OSEI OWUSU 260
JOSEPH APPIAH 352
EMMANUEL NBEEEBI 0
BISMARK OFOSU AMPONSAH 1
VOLTA REGION
KETU NORTH WISDOM NYAMUAME 26
DR. JAMES KLUTSEY AVEDZI 861
GABRIEL KWABLA KWAMIGAH 97
DON EMMANUEL AGBANYO 23
AGOTIME-ZIOPE CHARLES AGBEVE
HOHOE DIMAKE FRANCIS 225
KANYAGUI SIMON 55
PROF. MARGARET KWEKU 438
AHORSU KENNEDY 154
THEOPHILUS KODJO DZIMEGA 233
KINGSLEY MORTEY 229
KETU SOUTH DZIFA ABLA GOMASHIE 586
JOSEPH NYAVI 294
NICHOLAS WORCLACHI EZOH 302
CAROLINE KUDAH-PARKER 109
FOGA NUKUNU 555
SOUTH TOGNU MAXWELL LUKUTOR 505
KOBBY MENSAH WOYOME 578
KETA KWAME DZUDZORLI GAKPEY 447
SUZZY-SYLVIA GLOVER 4
DR. RICHARD FIADOMOR 4
DR. SENANU DZOKOTO 328
EVELYN DODZI DZEKETE 5
AFADJATO SOUTH AUGUSTA KAFUI TAKYI 280
ANGELLA OFORIWA ALORWU-TAY 413
ANLO DR. COLLINS AHORLU 88
SEDINAM TAMAKLOE ATTIONU 165
JOSEPH AGBEKO KPOGO 16
WONDER VICTOR KUTOR 96
RICHARD KWAMI SEFE 340
BRIGHT E.K. DEMORDZI 255
SOUTH DAYI FRANK T. KOFI DEI 229
ROCKSON N.E. DAFEAMEKPOR 313
HO WEST SAMUEL KOFI DANKU DZIDULALI 282
ERIC DELANYO ALIFO 204
EMMANUEL KWESI BEDZRAH 572
CENTRAL TONGU GABBY A. R. HOTTORDZE 588
DR. BENEDICTA YAYRA FOSU-MENSAH 255
AKATSI SOUTH BERNARD AHIAFOR 640
WILLIAM KPORMATSI 21
GODWIN ASIMENU 90
SAMUEL K. NUGBLEGA 121
HO CENTRAL EDEM KOFI KPOTOSU 167
BENJAMIN K. KPODO 547
GORDON AKPADIE 159
EMMANUEL KAFUI DZAMEFE 119
STANLEY NELVIS GLATEY 189
ERIC SEYRAM BENE 53
NORTH DAYI JOYCELYN TETTEH 549
PATRICIA KATSEKPOR 65
AKATSI NORTH DR. DONALD SENANU AGUMENU 97
PETER NORTSU KOTOE 263
DR. STEPHEN TORKPO 106
KPANDO DELA SOWAH 254
JAMES K. FONU KPATAKPA 65
KILLIAN DONKOR 184
SEBASTIAN DEH 152
ADAKLU REBECCA AGBOGAH 14
RAYMOND P. AKPATSA 62
FRANKLIN P. ANKU 26
KWAME AGBODZA 261
NORTH TONGU SAMUEL OKUDJETO ABLAKWA 1081
WILLIAM MAWULI AHADO 35
WESTERN NORTH REGION
BIBIANI ANHWIASO BEKWAI STEPHEN DONKOR 792
STEPHEN BENNIEH KINGSLEY 556
AOWIN OSCAR LARBI 463
BRENTUM 391
NTOW 192
DR. NYANSU 225
WIAWSO ADANSI BONNAH 400
THOMAS ARMAH 380
PAUL EVANS AIDOO 433
AKONTOBRA KENNETH YEBOAH 328
MUMUNI ISSAH 415
SUAMAN HEDIDOR ALEXANDER 107
JOSEPH BETINO 302
BONO REGION
SUNYANI EAST ALLANM SEKYERE 419
COLLINS MAHAMA 345
SEID MUBARAK 383
SUNYANI WEST MILLICENT YEBOAH AMANKWAH 623
JUSTICE SAMUEL ADJEI 171
ABDULLAI YAH 286
DORMAA WEST AYIRIGIYA DANIEL AYAMBIRE 53
VINCENT OPPONG ASAMOAH 307
ALI MOHAMMED 53
DORMAA EAST RACHEL OWUSUAH 377
SETH KWAKU ANORSON 286
DORMAA CENTRAL GODFRED KUMI ACHEAW 52
PROF.KWAME AGYENIM BOATENG 255
GORDON ASUBONTENG 401
JOHN KWAME ADUJACK 252
ERIC BOATENG 60
BEREKUM EAST SIMON AMPAABENG KYEREMEH
BEREKUM WEST DICKSON KYERE-DUAH 275
DANIEL OWUSU BREMPONG 176
JAMAN NORTH FREDERICK AHENKWAH
JAMAN SOUTH WILLIAM SOKOFO DARYEY
BANDA AHMED IBRAHIM
TAIN KWASI AGYEMANG GYAN-TUTU 507
SULEMANA ADAMA 564
WENCHI ALHAJI SEIDU HARUNA 561
AKYERE KOTWUMEM MANU 330
BONO EAST REGION
PRU EAST KWABENA DONKOR 482
ABDUL NASIR DUADA 257
NKORANZA NORTH MENSAH KWASI JOSEPH 239
FRANK ADJEI KWAME 231
ATEBUBU AMANTIN PETER BOADU MINKAH 320
SANJA NANJA 947
TECHIMAN SOUTH WILLIAM MUNUFIE AMANKONA 78
KWAKU AGYAPONG 138
AWAL MOHAMMED 244
AGYEI MENSAH 403
CHRISTOPHER BAASONG TIBEYERE 655
MOHAMMED BOGUMAH 19
KINTAMPO NORTH JOSEPH KWAME KUMAH 532
RICHARD KWADWO KOMBAT 486
VICTORIA LAKSHIMI HAMAR 65
ABDUL RAHAMAN YAKUBU 207
KINTAMPO SOUTH JAMES MPONGNAN BIKALOTOB 103
DATIAKWA KWADWO NYAME 441
FELICIA AGYEI 449
PRU WEST KPAJAH B.ABDUL KARIM 54
CHUMBA DANIEL 47
AHMED TAMIMU 105
MOHAMMED MASAWUDU 317
NANA YAW BARIMAH SAFO KANTANKA 27
SENE EAST DOMINIC NAPARE 494
FRANKLIN MODZIFA BOTI 37
YAA ANOKYEWAA FRIMPONG 42
SENE WEST STEPHEN BOADUM 158
KYERE KWAME DONKOR 68
OKAIN EMMANUEL 58
KWAME AMPOFO TWUMASI 227
ADUSEI POKU DAVID 40
FELIX TWUMASI APPIAH 84
TECHIMAN NORTH ELIZABETH OFOSUDJARE
NKORANZA SOUTH EMMANUEL KWADWO AGYEKUM
GREATER ACCRA REGION
ADA COMFORT DOYOE CUDJOE GHANSAH
SEGE CHRISTIAN OTUTEYE
SHAI OSUDOKU LINDA OCLOO
NINGO PRAMPRAM SAM GEORGE NARTEY
KPONE KATAMANSO JOSEPH AKUERTEY TETTEY
ASHAIMAN ERNEST NORGBEY
TEMA EAST ISAAC ODAMTTEN
TEMA CENTRAL EBI BRIGHT
TEMA WEST DR. RAPHAEL KWASI SARPONG TUFFOR
ABLEKUMA WEST REV. KWEKU ADDO
ABLEKUMA NORTH WINIFRED ASHLEY
WESTERN REGION
JOMORO DORCAS AFO TOFFEY 1324
SAMUEL NDAH BLAY ARMAH 4
FRANCIS ACKATIAH KWAIDOO 188
AHANTA WEST EBENEZER ESSIEN 294
EBENEZER AIDOO 321
DR GEORGE KWAME ABOAGYE 533
SEKONDI CHARLES HAGAN
CHARLOTTE OTUWA ODUM
SHAMA ERIC COBBINAH 282
ENOCH KOJO APPIAH 18
JAMES MENSAH-ESHUN 72
GABRIEL KOJO ESSILFIE 542
AMENFI CENTRAL PETER KWAKYE ACKAH 875
ELIJAH YAW JONES 112
AMENFI WEST ERIC AFFUL 562
GORDON KOFI SARFO ADU 427
NORTHERN REGION
BIMBILLA ALHAJI MAHAMADU ATTAH NANTOGMAH
GUSHEIGU MOHAMMED YUSSIF MALIMALI
KARAGA ALHASSAN SUALIHU DANDAAWA
KPANDAI DANIEL NSALA WAKPAL
KUMBUNGU DR. HAMZA ADAM
MION ABDUL MOHAMMED AZIZ
NANTON DR. SALIFU YAKUBU
SABOBA BUKARI NIKPE JOSEPH
SAGNARIGU ALHASSAN BASHUIR FUSEINI
SAVELUGU ABDULAI JACOB IDDRISS
TAMALE CENTRAL IBRAHIM MURTALA MOHAMMED
TAMALE NORTH ALHASSAN SAYIBU SUHUYINI
TATALE-SANGULI TAMPI SIMON ACHEAPONG
TOLON YUSSIF ADAMU
WULENSI DAWUNI ABUKARI
YENDI ALHASSAN ABDUL-FATAWU
ZABZUGU ALHASSAN UMAR
TAMALE SOUTH IDDRISU HARUNA
NORTH EAST REGION
BUNKPURUGU BANDIM ABED
NALERIGU ALHAJI BABA SEIDU ISSIFU
WALEWALE ABDULLAH ABUBAKARI
YAGABA-KUBORI IBRAHIM ABDUL-RAUF TANKO
YUNYOO JOSEPH NAABU
SAVANNA REGION
BOLE BAMBOI ALHAJI YUSSIF SULEMANA
DABOYA-MANKARIGU MAHAMA SHAIBU OBEY
DAMANGO ADAMS MUMUNI
SALAGA NORTH ALHASSAN MUMUNI
SALAGA SOUTH HAJIA ZUWERA BRAIMAH
SAWLA-TUNA-KALBA ANDREW DARI CHIWITEY
YAPEI-KUSAWGU JOHN ABDULAI JINAPOR
UPPER EAST REGION
BAWKU CENTRAL MAHAMA AYARIGA
BINDURI DR. ROBERT KUGANAB – LEN
BOLGATANGA CENTRAL ISAAC ADONGO
BOLGATANGA EAST DR. AKURITINGA DOMINIC AYINE
BONGO EDWARD A. BAWA
BUILSA NORTH JAMES AGALGA
BUILSA SOUTH DR. CLEMENT APAK
CHIANA-PAGA THOMAS DALU
GARU ALBERT AKUKA ALALZUUGA
NABDAM MARK – KURT NAWANI
NAVRONGO CENTRAL SAMSON CHIRAGIA
PUSIGA HAJIA LAADI AYAMBA
TALENSI B. T. BABA
TEMPANE DAVID ADAKUDUGU
ZEBILLA CLETUS AVOKA
ASHANTI
AHAFO ANO NORTH KWASI ADUSEI
AHAFO ANO SOUTH EAST MR. CHRIS BOADI MENSAH
ASANTE AKYEM NORTH
ASAWASE
EJURA HON. MUHAMMAD BAWA
NEW EDUBIASE ADAMS ABDUL SALAM
OFFINSO NORTH ACHEAMPONG CEASER FOSU
OFFINSO SOUTH
SEKYERE AFRAM PLAINS DENNIS DANKWA
AHAFO REGION
ASUNAFO NORTH HARUNA MOHAMMED
ASUNAFO SOUTH ERIC OPOKU
ASUTIFI NORTH EBENEZER KWAKU ADDO
ASUTIFI SOUTH COLLINS DAUDA
TANO NORTH PIUS SAMPSON OPOKU
OTI REGION
AKAN ING YAO GOMADO
BIAKOYE KWADWO ABOAGYE
BUEM KOFI ADAMS
KRACHI EAST WISDOM GIDISU
KRACHI NCHUMURU SOLOMON KUYON
KRACHI WEST HELEN ADJOA NTOSO
NKWANTA NORTH OTI BLESS
NKWANTA SOUTH GEOFFREY KINI

---citinewsroom

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