GhElections: How Central Region voted on December 7

The Central Region has seen the New Patriotic Party (NPP) win 19 of the 23 parliamentary seats in the 2016 parliamentary elections.
The governing National Democratic Congress (NDC) came out of the elections with the remaining 4 seats in a region that ultimately sung to the NPP.
Coming into the Elections, the NDC held 16 parliamentary seats in the region to the NPP’s 7.
Of the incumbents that lost their seats 7 were single-term members of parliament; 6 from the NDC and 1 from the NPP.
Rachel Appoh of Gomoa Central was one of the incumbents to lose their seat
6 of the 17 female parliamentary candidates that contested 12 different seas were able to win their parliamentary contests.
Citi FM’s team monitoring the polls in the Central Region was led by Citi News’ Franklin Badu Jnr and Akwesi Koranteg.
Find below the figures from the 23 constituencies in the Central Region.
|UPPER DENKYIRA WEST
|VOTES
|AMBROSE AMOAH-ASHYIAH, NDC
|10,655
|SAMUEL NSOWAH-DJAN, NPP
|16,881
|UPPER DENKYIRA EAST
|VOTES
|FREDRICK ENCHILL, PPP
|275
|EMELIA ANKOMAH, NDC
|16,297
|NANA AMOAKOH, NPP
|22,272
|YAW ASAMOAH, CPP
|810
|OFFIN AMANIANPONG O.K. , PNC
|61
|PATRICK ADU, IND
|233
|TWIFO ATTI MORKWA
|VOTES
|ABU AYUBA, PPP
|273
|SAMUEL ATO AMOAH, NDC
|14,887
|ABRAHAM DWUMA ODOOM, NPP
|21,231
|EBENEZER APPIAH, CPP
|115
|HEMANG LOWER DENKYIRA
|VOTES
|PAUL KINGSLEY AMBANTIEM, PPP
|257
|FOSTER JOSEPH ANDOH, NDC
|10,338
|BRIGHT WIREKO-BROBBERY, NPP
|15,043
|JOHN FELIX KRAMPAH, CPP
|119
|ASSIN SOUTH
|VOTES
|SABINA APPIAH-KUBI, NDC
|15,683
|JOHN NTIM FORDJOUR, NPP
|23,308
|SANKOFIE ABBAM LARTEY, CPP
|141
|NANA NTI TAKRA , IND
|377
|ASSIN CENTRAL
|VOTES
|KOFI BLANKSON, NDC
|10,618
|KEN OHENE AGYAPONG, NPP
|17,979
|JOHN DACOSTA BOTCHWEY, CPP
|154
|ASSIN NORTH
|VOTES
|
|ISAAC MANU, PPP
|979
|
|SAMUEL AMBRE, NDC
|10,751
|
|ABENA DUROWAA MENSAH, NPP
|15,553
|
|SANNI MAHAMA, CPP
|115
|
|ASIKUMA ODOBEING BRAKWA
|VOTES
|RICHARD ATO QUAINOO, PPP
|237
|ALHASSAN KOBINA GHANSAH,, NDC
|23,330
|ANTHONY EFFAH, NPP
|23,760
|HAYFORD AMOAKOH, CPP
|90
|AGONA EAST
|VOTES
|QUEENSTAR POKUA SAWYER, NDC
|19,789
|JAMES OWUSU BARNES, NPP
|18,513
|APPIAH KUBI SHARIFIU, CPP
|310
|AGONA WEST
|VOTES
|CHARLES OBENG-INKOOM, NDC
|23,423
|CYNTHIA MAMLE MORRISON, NPP
|32,770
|EVANS IDAN COFFIE, CPP
|277
|AWUTU SENYA EAST
|VOTES
|NANA KWEKU APPIAH-KWARTEN, PPP
|494
|ADAMS NUHU, NDC
|24,373
|MAVIS HAWA KOOMSON, NPP
|34,656
|NII ADDY ISHMAEL AFUM, CPP
|123
|AWUTU SENYA WEST
|VOTES
|HANNAH SERWAA TETTEH, NDC
|25,664
|GEORGE NENYI ANDAH, NPP
|28,867
|ALLAN BARNES YAWSON, CPP
|228
|EFFUTU
|VOTES
|NANA OFORI OWUSU, PPP
|1,427
|ERIC DON-ARTHUR, NDC
|12,628
|ALEXANDER AFENYO MARKIN, NPP
|22,964
|EBENEZER R. AKUMBEA-SAM, CPP
|80
|MURTALA MUHAMMED UMAR, PNC
|22
|GOMOA EAST
|VOTES
|EUNICE ASSUMANG, PPP
|920
|PAITOO DEGRAFT, NDC
|15,010
|KOJO ASEMANYI, NPP
|17,654
|GODFRED KUMEDZRO CUDJOR, CPP
|105
|MARCUS YAW DANSO, IND.
|1,604
|GOMOA CENTRAL
|VOTES
|GRACE IGNOPHIA APPIAH, PPP
|174
|RACHEL FLORENCE APPOH, NDC
|12,858
|NAANA EYIAH, NPP
|14,178
|EMMANUEL APPOH MENSAH, CPP
|280
|GOMOA WEST
|VOTES
|CHARLES YAWSON, PPP
|2,086
|SAMUEL FLETCHER, NDC
|21,004
|ALEXANDER KODWO KUM ABBAN, NPP
|22,741
|STEPHEN AFRIYIE, CPP
|260
|AJUMAKO ENYAN ESSIAM
|VOTES
|JERRY HENRY QUANSAH, PPP
|194
|CASSIEL ATO BAAH FORSON, NDC
|25,601
|SARAH MENSAH , NDP
|57
|MONICA DAAPONG, CPP
|55
|RANSFORD EMMANUEL HARRISON, NPP
|21,903
|EKUMFI
|VOTES
|STEPHEN QUANSAH, PPP
|505
|ABEIKU CRENTSIL, NDC
|11,632
|FRANCIS KINGSLEY ATO CUDJOE, NPP
|12,240
|KWEKU ESSOUN, CPP
|70
|MFANTSIMAN
|VOTES
|KWABENA OKYERE, PPP
|4,043
|JAMES ESSUON, NDC
|26,021
|EKOW HAYFORD, NPP
|26,747
|PIUS EBO DUSHAN, CPP
|318
|ABURA ASEBU KWAMANKESE
|VOTES
|CLEMENT ABAIDOO, PPP
|1,054
|SAMUEL KWEKU HAYFORD, NDC
|20,508
|ELVIS MORRIS DONKOH, NPP
|22,245
|KWAME EDU OFORI, PNC
|116
|CAPE COAST NORTH
|VOTES
|SARAH MARY BUCKNOR, PPP
|3,251
|KWABENA OWUSU ACHEAMPONG, NDC
|16,309
|BARBARA AYISI, NPP
|19,475
|PETER CAESAR KWEGYIR AGGREY, CPP
|88
|CAPE COAST SOUTH
|VOTES
|BRIGHT EDEM DROEFENU, PPP
|606
|RICKETTS HAGAN KWESI, NDC
|20,456
|MICHAEL ARTHUR- DADZIE, NPP
|19,718
|ATO AIDOO-NYANOR, CPP
|78
|ALBERT ISAAC KOFI COBBINA, IND.
|203
|KEEA
|VOTES
|JOHN STERLIN, PPP
|18,860
|SAMUEL ATTA MILLS, NDC
|21,957
|STEPHEN NANA ATO ARTHUR, NPP
|15,960
|ROSE AUSTIN TENADU, CPP
|410
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By: citifmonline.com/Ghana