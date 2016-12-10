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General News | 10 December 2016 08:06 CET

#GhElections: How Central Region voted on December 7

By CitiFMonline

The Central Region has seen the New Patriotic Party (NPP) win 19 of the 23 parliamentary seats in the 2016 parliamentary elections.

The governing National Democratic Congress (NDC) came out of the elections with the remaining 4 seats in a region that ultimately sung to the NPP.

Coming into the Elections, the NDC held 16 parliamentary seats in the region to the NPP’s 7.

Of the incumbents that lost their seats 7 were single-term members of parliament; 6 from the NDC and 1 from the NPP.

Rachel Appoh of Gomoa Central was one of the incumbents to lose their seat

6 of the 17 female parliamentary candidates that contested 12 different seas were able to win their parliamentary contests.

Citi FM’s team monitoring the polls in the Central Region was led by Citi News’ Franklin Badu Jnr and Akwesi Koranteg.

Find below the figures from the 23 constituencies in the Central Region.

UPPER DENKYIRA WEST VOTES
AMBROSE AMOAH-ASHYIAH, NDC 10,655
SAMUEL NSOWAH-DJAN,  NPP 16,881

UPPER DENKYIRA EAST VOTES
FREDRICK ENCHILL, PPP 275
EMELIA  ANKOMAH, NDC 16,297
NANA AMOAKOH,  NPP 22,272
YAW ASAMOAH, CPP 810
OFFIN AMANIANPONG O.K.  ,  PNC 61
PATRICK ADU, IND 233

TWIFO ATTI MORKWA VOTES
ABU AYUBA,   PPP 273
SAMUEL ATO AMOAH,    NDC 14,887
ABRAHAM DWUMA ODOOM,    NPP 21,231
EBENEZER APPIAH,     CPP 115

HEMANG LOWER DENKYIRA VOTES
PAUL KINGSLEY AMBANTIEM,    PPP 257
FOSTER JOSEPH ANDOH,     NDC 10,338
BRIGHT WIREKO-BROBBERY,    NPP 15,043
JOHN FELIX KRAMPAH,      CPP 119

ASSIN SOUTH VOTES
SABINA APPIAH-KUBI,     NDC 15,683
JOHN NTIM FORDJOUR,    NPP 23,308
SANKOFIE ABBAM LARTEY, CPP 141
NANA NTI TAKRA  ,   IND 377

ASSIN CENTRAL VOTES
KOFI BLANKSON,      NDC 10,618
KEN OHENE AGYAPONG,    NPP 17,979
JOHN DACOSTA BOTCHWEY,    CPP 154

ASSIN NORTH VOTES
ISAAC MANU, PPP 979
SAMUEL AMBRE,    NDC 10,751
ABENA DUROWAA MENSAH, NPP 15,553
SANNI MAHAMA, CPP 115

ASIKUMA ODOBEING BRAKWA VOTES
RICHARD ATO QUAINOO,   PPP 237
ALHASSAN KOBINA GHANSAH,,    NDC 23,330
ANTHONY EFFAH,    NPP 23,760
HAYFORD AMOAKOH, CPP 90

AGONA EAST VOTES
QUEENSTAR POKUA SAWYER,    NDC 19,789
JAMES OWUSU BARNES,  NPP 18,513
APPIAH KUBI SHARIFIU,    CPP 310

AGONA WEST VOTES
CHARLES OBENG-INKOOM,  NDC 23,423
CYNTHIA MAMLE MORRISON,    NPP 32,770
EVANS IDAN COFFIE,   CPP 277

AWUTU SENYA EAST VOTES
NANA KWEKU APPIAH-KWARTEN,  PPP 494
ADAMS NUHU,   NDC 24,373
MAVIS HAWA KOOMSON,   NPP 34,656
NII ADDY ISHMAEL AFUM,   CPP 123

AWUTU SENYA WEST VOTES
HANNAH SERWAA TETTEH,   NDC 25,664
GEORGE NENYI ANDAH,    NPP 28,867
ALLAN BARNES YAWSON,   CPP 228

EFFUTU VOTES
NANA OFORI OWUSU, PPP 1,427
ERIC DON-ARTHUR,   NDC 12,628
ALEXANDER AFENYO MARKIN,    NPP 22,964
EBENEZER R.  AKUMBEA-SAM,    CPP 80
MURTALA MUHAMMED UMAR,    PNC 22

GOMOA EAST VOTES
EUNICE ASSUMANG, PPP 920
PAITOO DEGRAFT,    NDC 15,010
KOJO ASEMANYI,    NPP 17,654
GODFRED KUMEDZRO CUDJOR,  CPP 105
MARCUS YAW DANSO,  IND. 1,604

GOMOA CENTRAL VOTES
GRACE IGNOPHIA APPIAH,   PPP 174
RACHEL FLORENCE APPOH,    NDC 12,858
NAANA EYIAH,  NPP 14,178
EMMANUEL APPOH MENSAH,  CPP 280

GOMOA WEST VOTES
CHARLES YAWSON,    PPP 2,086
SAMUEL  FLETCHER,   NDC 21,004
ALEXANDER KODWO KUM ABBAN,   NPP 22,741
STEPHEN AFRIYIE,     CPP 260

AJUMAKO ENYAN ESSIAM VOTES
JERRY HENRY QUANSAH,  PPP 194
CASSIEL ATO BAAH FORSON,   NDC 25,601
SARAH MENSAH ,    NDP 57
MONICA DAAPONG,   CPP 55
RANSFORD EMMANUEL HARRISON,  NPP 21,903

EKUMFI VOTES
STEPHEN QUANSAH,   PPP 505
ABEIKU CRENTSIL,   NDC 11,632
FRANCIS KINGSLEY ATO CUDJOE,   NPP 12,240
KWEKU ESSOUN,   CPP 70

MFANTSIMAN VOTES
KWABENA OKYERE,   PPP 4,043
JAMES ESSUON,   NDC 26,021
EKOW HAYFORD,  NPP 26,747
PIUS EBO  DUSHAN, CPP 318

ABURA ASEBU KWAMANKESE VOTES
CLEMENT ABAIDOO,   PPP 1,054
SAMUEL KWEKU HAYFORD,   NDC 20,508
ELVIS MORRIS DONKOH,    NPP 22,245
KWAME EDU OFORI,  PNC 116

CAPE COAST NORTH VOTES
SARAH MARY BUCKNOR, PPP 3,251
KWABENA OWUSU ACHEAMPONG, NDC 16,309
BARBARA AYISI,   NPP 19,475
PETER CAESAR KWEGYIR AGGREY,   CPP 88

CAPE COAST SOUTH VOTES
BRIGHT EDEM DROEFENU,   PPP 606
RICKETTS HAGAN KWESI,   NDC 20,456
MICHAEL ARTHUR- DADZIE,  NPP 19,718
ATO AIDOO-NYANOR,  CPP 78
ALBERT ISAAC KOFI COBBINA, IND. 203

KEEA VOTES
JOHN STERLIN,    PPP 18,860
SAMUEL ATTA MILLS,    NDC 21,957
STEPHEN NANA ATO ARTHUR, NPP 15,960
ROSE AUSTIN TENADU,    CPP 410


By: citifmonline.com/Ghana

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