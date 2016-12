EU/US: Sanction Senior DR Congo Officials

The European Union and United States should expand targeted sanctions against those most responsible for recent violent repression and other serious human rights violations in the Democratic Republic of Congo , a coalition of 72 Congolese and 15 international human rights organizations said today.

Ten days before the December 19, 2016, deadline marking the end of President Joseph Kabila’s constitutionally mandated two-term limit, he still has not made any clear commitment on when or even if he will step down. At the same time, government repression against pro-democracy activists , the political opposition , largely peaceful protesters, and the media has intensified at an alarming rate.

“Imposing targeted sanctions on senior officials, especially before December 19, could help walk Congo back from the brink and deter further violent repression,” said Me Georges Kapiamba, president of the Congolese Association for Access to Justice (ACAJ). “Such action would show that with each passing day, the consequences for the government will be greater.”

Opposition leaders and pro-democracy activists have called for Congolese to take to the streets if President Kabila stays in office beyond his mandate. Past protests suggest that they will be met by security forces quick to use excessive and lethal force. There are risks that political leaders could mobilize the dozens of armed groups active in eastern Congo for political ends, or that the country’s brittle security forces could fracture if Kabila relies on force to stay in power. This raises concerns that the country could descend into further repression or widespread violence and chaos, with potentially volatile repercussions across the region.

Earlier targeted sanctions imposed by the US on three security force officers at the forefront of violence against protesters had a notable deterrent effect and rattled those implicated, the organizations said. The US should impose targeted sanctions against more senior level officials.

In October, the EU Foreign Ministers stated that the EU would “use all means at its disposal” against individuals responsible for serious human rights violations, who promote violence, or who “obstruct a consensual and peaceful solution to the crisis.” In November, the European Parliament passed a resolution calling on the EU to urgently implement targeted sanctions. The EU is due to discuss Congo and possibly move forward with targeted sanctions during its next Foreign Affairs Council meeting on December 12.

Such targeted sanctions could include travel bans, asset freezes, and the blocking of bank accounts and financial transactions linked to the individuals.

“President Kabila and Congolese officials need to be sent a strong message that violating the rights of the Congolese people is costly for those responsible,” said Ida Sawyer , senior Africa researcher at Human Rights Watch. “Acting now to help prevent the situation in Congo from spiraling out of control will be critical to stability, the rule of law , and respect for fundamental human rights in Congo and throughout the region.”

