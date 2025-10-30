Here are dedicated MPs who never missed Parliament

ModernGhana logo
  Thu, 30 Oct 2025
THU, 30 OCT 2025

Some 34 Members of Parliament have been praised for their unwavering commitment to their duties.

A new parliamentary attendance report has shown that they were present for all 43 sittings of the House between January 7 and March 29, 2025.

List of MPs who never missed sittings:
Adjei, Felicia (Ms) (Kintampo South)
Aidoo, Michael Kwasi (Oforikrom)
Akurugu, Faustina Elikplim (Mrs) (Dome-Kwabenya)

Alajor, Seidu Alhassan (Chereponi)
Alhassan, Suhuyini Sayibu (Alhaji) (Tamale North)

Amadu, Tanko Mustapha (Bia West)
Amankwa-Manu, Kofi (Atwima Kwanwoma)
Asante-Boateng, Kwaku (Asante Akim South)
Awuni, Theresa Lardi (Ms) (Okaikwei North)
Ayamba, Laadi Ayii (Hajia) (Pusiga)
Ayiku, Benjamin Narteh (Ledzokuku)
Bekoe, Frank Asiedu (Suhum)
Bandim, Abed-Nego A. Lamangin (Dr) (Bunkpurugu)

Braimah, Bawah Muhammad (Alhaji) (Ejura Sekyeredumase)

Brefo, Bright Asamoah (Bibiani-Anhwiaso-Bekwai)

Dziwornu, Lawrencia (Ms) (Akuapem South
Gakpey, Kwame Dzudzorli (Keta)
Gyan-Mensah, Richard (Gomoa West)
Jajah, Yussif Issaka (Ayawaso North)
Larbi, Oscar Ofori (Aowin)
Mmieh, Anthony (Odotobri)
Mohammed Sherif, Abdul-Khaliq (Dr) (Nanton)
Nandaya, Stanley Yaw (Wulensi)
Nikyema Billa, Alamzy (Chiana-Paga)
Nkansah-Boadu, Mavis (Mrs) (Afigya Sekyere East)

Ntoso, Helen Adjoa (Rev) (Krachi West)
Opoku, Isaac Yaw (Dr) (Offinso South)
Owusuah, Rachel Amma (Ms) (Dormaa East)
Salam, Damata Ama Appianimaa (Ms) (Afigya Kwabre South)

Shaib, Jerry Ahmed (Weija- Gbawe)
Sulemana, Yusif (Alhaji) (Bole Bamboi)
Toobu, Peter Lanchene (Supt Rtd) (Wa West)
William, Ntebe Ayo (Tatale- Sanguli)
Yibor, Isaac Awuku (Domeabra Obom)

