Regional breakdown of NPP orphan constituencies parliamentary race

Delegates of the New Patriotic Party (NPP) from across the country went to the polls on Saturday, December 2 to vote for their parliamentary candidates in orphan constituencies for the 2024 elections.
The party organised the primaries in some 111 constituencies nationwide. Voting at the various polling centres started at 7 am and ended at 2: pm.
BELOW IS A REGIONAL BREAKDOWN OF THE RESULTS
Upper West
|CONSTITUENCY
|CANDIDATE
|TOTAL NO. OF VOTES
|TOTAL VOTES
|VOTES (%)
|VALID
|REJECTED
|WA CENTRAL
|HUMU AWUDU
|567
|1
|1025
|55.3
|ELECTED
|TAHIRU ISSAHAKU MOOMIN
|441
|43
|NAYAR ISSAHAKU
|17
|1.7
|WA EAST
|SALIFU YAKUBU
|191
|5
|621
|30.8
|ISAAC ALITU
|105
|16.9
|EWURA S.K MAHAMA
|325
|63.5
|ELECTED
|SISSALA WEST
|JOHN-BOSCO LURI TIA
|192
|1
|512
|37.5
|SALIFU NALIWIE BALUWIE
|299
|58.4
|ELECTED
|AYISHA IMORU BATONG HOR
|21
|4.1
|DBI
|NADI IMORU SANDA
|210
|2
|367
|57.2
|ELECTED
|ABDUL-MUJEEB ISSAH KELE
|157
|42.8
|WA WEST
|SAATIR KPIR-FAATEY JAMES
|319
|3
|714
|44.7
|ELECTED
|TENGBIIR JAMES BOBIN
|20
|2.8
|DIOROTEY VIDA
|232
|32.5
|BUKARI ALI
|143
|20
|JIRAPA
|AISHA SALIFU
|364
|7
|695
|53.4
|ELECTED
|NICHOLAS NAWIIR SOYIRI
|331
|47.6
|LAWRA
|JOSEPH YENG FAALONG
|106
|5
|459
|23.1
|STEPHEN YIR-ERU ENGMEN
|167
|36.4
|JACOB DOMEKAKPIER DERY
|186
|40.5
|ELECTED
UPPER EAST REGION CHIANA-PAGA CONSTITUENCY MARK AYAMGA 122 ROBERT APECHIRA ALOO. 547 BOLGATANGA CENTRAL ABILEO ROWFIELD–82 AGANA RASHID BAWA–53 ELVIS FIGO AWONEKAI–618 BUILSA SOUTH CONSTITUENCY ADAMA THOMAS KWESI – 135 DANIEL KWAME GARIBA – 183 TALENSI CONSTITUENCY ROBERT AYINENABA ALIBO- 235 THOMAS DUANAB WUNI PEARSON – 196 VOTERS WILLIAM ZOOGAH – 82 VOTES ZEBILLA CONSTITUENCY FRANK FUSEINI ADONGO- 184 JOHN KINGSLEY KRUGU- 545 BONGO CONSTITUENCY DIANA ADUKO ABURIYA ASUURE- 350 MBA ASALMA RICHARD – 19 A-UGIDIMAH FRANK ANANVURA ABORIGO – 232 TEMPANE CONSTITUENCY IBRAHIM BASHIRU = 229 JOSEPH DINDIOK KPEMKA = 292 NAVRONGO CENTRAL CONSTITUENCY JOSEPH ADONGO – 238 ABDALLAH OTITTO ACHULIWOR -375 RAYMOND KWOJORI AYILU – 49 PERRY ATAWORA ADAMBA – 8 ABASANG GREGORY – 3 NABDAM CONSTITUENCY PAUL WOOMA= 90 CHARLES NDAMBONG= 190 GARU CONSTITUENCY GEORGINA LARDI AZUMAH = 234 ASORE EMMANUEL AVOKA = 10 MUSAH OSMAN = 135