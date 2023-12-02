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Regional breakdown of NPP orphan constituencies parliamentary race

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Delegates of the New Patriotic Party (NPP) from across the country went to the polls on Saturday, December 2 to vote for their parliamentary candidates in orphan constituencies for the 2024 elections.

The party organised the primaries in some 111 constituencies nationwide. Voting at the various polling centres started at 7 am and ended at 2: pm.

BELOW IS A REGIONAL BREAKDOWN OF THE RESULTS

Upper West

CONSTITUENCY CANDIDATE TOTAL NO. OF VOTES TOTAL VOTES VOTES (%)
VALID REJECTED
WA CENTRAL HUMU AWUDU 567 1 1025 55.3 ELECTED
TAHIRU ISSAHAKU MOOMIN 441 43
NAYAR ISSAHAKU 17 1.7
WA EAST SALIFU YAKUBU 191 5 621 30.8
ISAAC ALITU 105 16.9
EWURA S.K MAHAMA 325 63.5 ELECTED
SISSALA WEST JOHN-BOSCO LURI TIA 192 1 512 37.5
SALIFU NALIWIE BALUWIE 299 58.4 ELECTED
AYISHA IMORU BATONG HOR 21 4.1
DBI NADI IMORU SANDA 210 2 367 57.2 ELECTED
ABDUL-MUJEEB ISSAH KELE 157 42.8
WA WEST SAATIR KPIR-FAATEY JAMES 319 3 714 44.7 ELECTED
TENGBIIR JAMES BOBIN 20 2.8
DIOROTEY VIDA 232 32.5
BUKARI ALI 143 20
JIRAPA AISHA SALIFU 364 7 695 53.4 ELECTED
NICHOLAS NAWIIR SOYIRI 331 47.6
LAWRA JOSEPH YENG FAALONG 106 5 459 23.1
STEPHEN YIR-ERU ENGMEN 167 36.4
JACOB DOMEKAKPIER DERY 186 40.5 ELECTED

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UPPER EAST REGION CHIANA-PAGA CONSTITUENCY MARK AYAMGA 122 ROBERT APECHIRA ALOO. 547 BOLGATANGA CENTRAL ABILEO ROWFIELD–82 AGANA RASHID BAWA–53 ELVIS FIGO AWONEKAI–618 BUILSA SOUTH CONSTITUENCY ADAMA THOMAS KWESI – 135 DANIEL KWAME GARIBA – 183 TALENSI CONSTITUENCY ROBERT AYINENABA ALIBO- 235 THOMAS DUANAB WUNI PEARSON – 196 VOTERS WILLIAM ZOOGAH – 82 VOTES ZEBILLA CONSTITUENCY FRANK FUSEINI ADONGO- 184 JOHN KINGSLEY KRUGU- 545 BONGO CONSTITUENCY DIANA ADUKO ABURIYA ASUURE- 350 MBA ASALMA RICHARD – 19 A-UGIDIMAH FRANK ANANVURA ABORIGO – 232 TEMPANE CONSTITUENCY IBRAHIM BASHIRU = 229 JOSEPH DINDIOK KPEMKA = 292 NAVRONGO CENTRAL CONSTITUENCY JOSEPH ADONGO – 238 ABDALLAH OTITTO ACHULIWOR -375 RAYMOND KWOJORI AYILU – 49 PERRY ATAWORA ADAMBA – 8 ABASANG GREGORY – 3 NABDAM CONSTITUENCY PAUL WOOMA= 90 CHARLES NDAMBONG= 190 GARU CONSTITUENCY GEORGINA LARDI AZUMAH = 234 ASORE EMMANUEL AVOKA = 10 MUSAH OSMAN = 135

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