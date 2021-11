Burial ceremony for Nana Kwabena Oppong aka Otumfour Taasehene

CHIEF MOURNERS : Otumfour Osei Tutu (Asantehene), Nana Konadu Yiadom (Asantehnmaa), Oheneba, Aduse-Poku (Akyempemhene), Oheneba Boakye Agyei Owoahene Il (Hiahene), Baffour Oheneba Yaw Boateng (Domenasehene), Nana Antwi Agyei Brempong Il (Atwimahene), Nana Akua Kyere Ill (Atwimahemaa), Nana Ampofo Kyei Baffoue Il (Asemhene), Nana Nsuase Poku Agyeman Ill (Otumfour Akyeamehene), Nana Osei Kofi (Saben Akrofuomhene), Nana Kusi Oboadum I (Domeabrahene), Okyeame Mensah Bonsu (Otumfour Kyeame), Nana Kontomire Kwame Frimpong Il (Yabihene), Nana Kwabena Kwarteng Sefa (Nyameanihene), Nana Owusu Bampah (Pramsohene), Nana Kwaku Amankwa (Toprehene), Nana Appiah Safo Kantanka (Akroponghene), Okyeame Akwasi Frimpong (Taasenhene Kyeame), Akwasi Aboagye Manu (Abusuapanin - IJSA), P.K Akowua (Afari Donkoase Abusuapanin), Nana Kwaku Anim (Asaago Dikro), Obaapanin Akua Afriyie (Asaago), Yaw

Kwarteng (Asaago), Nana Osei Agyemang Owusu Akoto (Manso Afrasohene), Akwasi Fori (Boko), Kwabena Tabi (Serebuoso),

FAMILY : Ama Dwumfour (Asaago), Afia Nkramo (Boko), Adwoa Kyem (Serebuoso), Afia Nyamekye (Kromoase), Yaa Foriwaa (Boko), Akua Serwaa (Boko), Afia Kyerewa (Ahenema Kokoben), Yaa Boadu (Kwadaso), Akosua Kraa (Serebuoso), Adu Gyamera (Serebuoso), Owusu Ansah (Boko), Oppong Kwabena (Ahiresu), Fred Asante (K'si), Yeboah (Boko), Kusi Appiah George (Boko), Kwaku Duah (Asuoyeboah), Akowuah P.A (Retired Dist. Acct. GES-Sunyani), Kwadwo Tawia (Afari Donkoase), Nana Yaw Barkyi (Donkoase Dikro), Nana Bio (Mansaso Dikro),

Nana Nyarko- Adwubi (Donkoase Baapanin), Okyeame Akwasi Frimpong (Afari), Kwabena Afrane (Afari), Boakye Yiadom (Switzerland), Amoah AugUstine (Canada), Kwaku Amankwaa (Italy), Kwadwo Fordjour (USA),

BROTHERS & SISTERS: Akwasi Mensah (Brepro), Ataa Boahemaa, Abena Mansah, Afia Ampofowaa, Adwoa Afra, Joyce Wiredu, Yaa Abayaa Elizabeth, Amoah, Akua Gyinaye, Afia Ataa, Felicia Awuah, Akosua Breayie (All of Afari), Kwame Boahene (Italy), Osei Kuffour (USA)

NEPHEWS & NIECES : Yaw Oppong, Kwadwo Frimpong, Abena Agyemang, Kofi Obeng (Germany). P.K, Asare, Abena Ampoma, Akua Achiaa, Ama Amankwaa, Thomas Afrani, Kwabena Agyei (Pastor),

FATHER’S SIDE : Opanin Kwadwo Donkor (Atwima Mim), Oheneyere Nana Saapa (Mim)

WIDOWS : Magaret Afriyie (F4 NISuntreso - K'si), Evelyn Ode Boatin (Deceased-Mamponteng), Abena Achiaa (Boko),

CHILDREN : Kwaku Anokye Mensah (Afasiebon-Ksi), Osei Kwadwo (Boukrom-Estate), Kwaku Adusei (N.Suntreso), Mrs. Agnes Bediako (Barekese), Elizabeth Adjei Danso (Poultry Farmer-Asotwe), Kwabena Oppong (London), Margaret Oppong (AKA Awura-Boko), Mrs. Adeliade Owusu Aborah (A.K.A Afia Tima-Ksi), Yaa Tima (Abrade-Mamponten), Emmanuel Boakye Dankwa (Ksi), His Excellency Rev, Atta Badu Senior (United Nations Peace Ambassador-London), His Excellency Rev, Badu Junior (UnitedNation Peace Ambassador-London), Akwasi Oppong (Ksi), Bright Darkwah (London), Kwadwo Frimpong (This Man Ent.) Rev. Daniel Karikari (Church of Pentecost Mankesem), Prince Boadu & Siblings, Frank Mensah & Siblings, Dr. Akwasi Amankwaa(Afri), Isaac Boadi Mensah of Christ Ministry-Osofo Okyeadie), Mad. Ama Konadu (Atwima Koforidua) Ama Bonsu Ahodwo),

STEP-DAUGHTER : Akua Barnie (Boko)

GRANDCHILDREN : Rev. Justice Poku Mensah (Lecturer Christian Serv. University), Adelaide Asare (USA), Kennedy Anokye (Tarkwa Mines)Akua Ampomaa (GCB), Yaw Adjei Peter ( Phlebotomist), Osei Danso (Acct-MediIab), Judith Adusei (Caterer), Osei Kwaku Emmanuel (I.T Specialist-Kath), Mavis Asantewaa (GES), Margaret Adjei Danso (Auditor-GES), Lestey Owusu Aboraa Afia Ode Boateng (London), Bethany Nana Pomaa Boatin (London), Emmanuel Kwaku Oppong (Sound Engineer), Micheal Agyeman Bonsu (Dubai), Comfort Nimo (GES), Emmanuel Aggyemang (Surveyor), Richmond Agyemang (Former. Big Brothers Com. LTD), Jewish Adwoa Acheampongmaa ( Student-Nursing), Samuel Adjei Danso ( Former. Big Brothers Com. LTD), Esther Adjei Danso (GRA), Margaret Adjei Danso (Auditor-GES), Mavis Asantewaa Osei (Administrator-GES), Prince Agyei Oppong (Student), Afriyie Oppong Augustina (Student), Rachael Adusei (Nurse), Yaw Adjei Peter (Doctor), Ronald Owusu Aboraa, Jesse Oppong Afriyie (London), Janell Gyasi Afriyie (London), Kwabena Opoku Oppong (Student),Trisha Oppong Afriyie (London), Nathan Oppong Amponsah (London), Maame Yaa Frimpong (Student), Prince Nicholas Oppong (Student), Joycelyn Oppong Konadu (Student), Lois Afriyie Frimpong (Student), Vera Fosuaa Frimpong (Student)

Dear Sir/Madam,

You are invited to mourn With us our beloved relative

NANA KWABENA OPPONG AGED:

(OTUMFOO TAASEHENE)

FUNERAL ARRANGEMENTS ARE AS FOLLOWS:

LAYING-IN-STATE: WED. 17TH & 18TH NOV. 2021

@ ATWIMA BOKO TAAStNHENE'S PALACE BURIAL:THURS. 18TH NOV. 2021

@ ATWIMA BOKO ROYAL CEMETARY

NOTE: ALL COVID-19 PROTOCOLS WILL BE OBSERVED