Shortlisted nominees announced for CEBA’24

The executives of Central Region’s most coveted award scheme have officially announced shortlisted nominees for the 4th edition of the Central Entertainment and Business Awards.
After laborious weeks of receiving and vetting nominees, the organisers, earlier today unveiled all successful applicants who deservedly qualified to be voted for and thus are eligible winners for this year’s edition of CEBA.
The board is by this communique expressing their sincere gratitude to all applicants for their participation and wishing all nominees the best of luck.
In addition, a recorded version of the unveiling has been made available on all official social media pages of CEBA for the public.
ACTOR OF THE YEAR
- PHRESH THIAGO
- APESOWA HAYFORD
- KABU CHECHE
- LEYLER ROBOT
- OSTOPHA
- ADWEN W) H)
NEXT RATED ACT OF THE YEAR
- NK WONDA
- ZELLOYS
- YAW KISS
- MYSKAL
- MARAHNY
- LHIPTON
- KWAKU TUGABWOY
- JAHDONE RATTY
- IS HOMMIE
- ELVY B
ACTRESS OF THE YEAR
- QUEEN MIRIAM NARTEY
- ASEMPA
- EFUA NKOSO
- JOSEPHINE SAMPSON
- OFFICIAL LEE
- ADWOA NHYIRA
- SUSAN ACQUAH
ALBUM /EP OF THE YEAR
- KRISTOLI-LA MINDTITUDE
- KWESI TAADI-MUSAH ABONKO NE NANA
- MAXKARTEL STREETGOD(SON OF THE VIRGIN)
- NO NATION GENG-MPOANO TO THE GLOBAL
- YAW BLVCK-PLEASE DON'T AIR
- TAKUM(SONGS OF REALITY)
- EK NACOSTY(BABA GO DO)
- KHOFY GUYSON - THE GENESIS EP
AMA ATTA'S AUTHOR/WRITER OF THE YEAR
- DE PARROT SPEAKS
- KOFI ACQUAH
- THOMAS NANA NHYIRA ANNAN
- BRA KITO
- EMMANUEL TIIFU JAMANI
BEAUTICIAN / MAKEUP ARTIST OF THE YEAR
- FACEPOP
- BABS BEAUTY VIEW
- ABIGAIL ANSAH
- CELEBSBEAUTYHUB
- SLAYSOME
BEST MUSIC VIDEO OF THE YEAR
- EK NACOSTY-FLAUNT YOUR GIRLFRIEND
- EMOGY DJR - EFRI FIE FEATURING EL BABY X DON ELVI X MYNT
- TAKUM-TALK MY THING
- KOJO VYPA – HIGH
- IAM ROCK-FOLLOW
- GODDY WAN-ADOM NTSI FT. KWESI TAADI & 2FEET
- DOCTA FLOW-PRAY FOR ME
BLOGGER OF THE YEAR
- RICKEY LYNN MOORE
- GLOBAL BLOGGER
- TUNTUM BLOGGER
- ERNEST MILLS
- KOFI TUTU
- LHORD MC MAMA
- MISBAH IDDRISS AJANAK
- NANA ANTOBAM JUNIOR
- DD BLOGGER
BRAND OF THE YEAR
- TAHIR QUANSAH
- UNIVERSAL WAVE EMPIRE
- SILVIO IMPACT AND CONSULTANCY SERVICES
- RYDER1 COUTURE
- RICKEY LYNN MOORE
- RASKING MULTIMEDIA
- PRIME GLASS GHANA
- GOLDEN ART STUDIOS
- BIZTOWN RECORDZ COMPANY
- BENJILO GRAPHICS
- TOP IDEAS ROOFING
CEO OF THE YEAR
- BIG NANA YAW
- SHIRLEY IRENE THOMPSON
- DORIS KUKUA EDZEANI
- DR DAVID KWAME AGYEKUM DADZIE
- HON. ANDREWS BRIGHT MENSAH
- ROBERT QUANSAH
- MONEY GOD
- SUMMER BEE
- NANA NYEIKU VII (GREY ICE)
COMEDIAN OF THE YEAR
- THE SUBSCRIBERS
- SUBSCRIBE GH
- TITUS DE COMEDIAN
- EFUA NKOSO
- ALA GHANA
- LEYLER ROBOT
- MALARIA
DANCER/ DANCE GROUP OF TE YEAR
- JNR SWEET
- VICTORY DANCE CREW
- UNDHEM DANCERS
- THEBOYMEL
- MACKINAH
- ELMINA DANCE ACADEMY
- KING DENASH
- DIASA FREEKEY
- THE SUBSCRIBERS
DJ OF THE YEAR
- EYISONDJ
- OFFICIALDJCHEEZ
- DJ RAJJAH
- DJ BRAIN
- DJ BROWN
- DJ BUDGET
- DJ KOBBY
- DJ LACOSTA
- DJ OBOBOWODO
EMERGING ARTISTE OF THE YEAR
- YASKY 4FACE
- KOJO AMANDO
- SMALL FLAME
- SKIPPY BROWN
- SEAN DUDE
- ROVERBOY
- QWESI THUNDER
- POL MENS
- MAX KARTEL STREETGOD
- KWEKU CIDIC
- KWAME EBUBUROKOSUA
- KOBYNA ADJEI
- JOEVIN MERDERS
- JOE MAYAR
- JOE AINOOSON
- IAM ROCK
- DON PROPH
- ANDY PROPHETT
- ALIENBWOY
ENTERPRENUER OF THE YEAR
- BIG NANA YAW
- EVANS ADDISON
- ISAAC AMOAKO
- NANA ANTOBAM JUNIOR
- RICKEY LYNN MOORE
- ROBERT QUANSAH
- SHIRLEY IRENE THOMPSON
- SILVIO IMPACT AND CONSULTANCY SERVICES
- DORIS KUKUA EDZEANI
- DR DAVID KWAME AGYEKUM DADZIE
EVENT OF THE YEAR
- GAZA NIGHT WITH OKENNETH
- HALLOWEEN NIGHTMARE
- RISE WITH ZELLOYS CONCERT
- MOE CONCERT
- LOUD IN MFANTSEMAN CONCERT
- CARGO ON WHITE
- EMANCIPATION CONCERT 23
- BLACK ON BLACK 6.0
- BLACKNITE
- ALL BLACK PARTY
- 24HRSWITHTHETREES
EVENT HOUSE OF THE YEAR
- CHECKZONE FAMILY
- MANKESSIM CONNECT
- 1TIM MUSIC
- BELLY'S PUB ENTERTAINMENT
- JAYNIEL ENTERTAINMENT
- HITZ STREET ENTERTAINMENT
- EVERYTHING NICE FAMILY
FASHION DESIGNER OF THE YEAR
- QWASI-MADE-IT
- BAMBIFHANS
- YOO MADE
- RYDER1 COUTURE
- PROFESSOR KBAW
- MINAHEM GH
- LHORD MC MAMA
- GLEEV DESIGNS
- GILBERT QUANSAH-HAYFORD
- RONALD KLODIN
- DICKART'S FASHION HOME
FEMALE ARTISTE
- DEDEBAH
- LOYCE
- MINAB
- AMA NOVA
- SHATTY BANKS
- BUSH GIRL
- HATLAN ROSE
- AKASII
FILM PRODUCER/DIRECTOR OF THE YEAR
- DIRECTOR NAYTA
- NANA SUPI
- DIR KOJO ASAMOAH
- DIRECTOR SK FAMEL
- DIRECTOR NANNY
- DIRECTOR DEVICE KEYS
- DAVID CHAPMAN EKOW QUAYSON
- BRASOLO STUDIOS
INTERNATIONAL ARTISTE OF THE YEAR
- JAY BABA
- QWECI
- OSAGYEFO AYPC
- MELODYZ
- TTP (TRUST THE PROCESS)
- DENZELLWHYTE
- DAYVYBZ
- BROTHER ISHMAEL
MALE ARTISTE OF THE YEAR
- AMANKRADO GH
- KHOFY GUYSON
- KOBY SYMPLE
- MELODYZ
- KWESI TAADI
- AMWAN
- BROTHER ISHMAEL
- DOCTA FLOW
- EK NACOSTY
- EMOGY DJR
- TAKUM
- GODDY WAN
- QWECI
MASQUERADE GROUP OF THE YEAR
- CANADAIAN MASQUERADE
- EMIRATES MASQUERADERS
- COSMOS MASQUERADE
- SUPREME MASQUERADERS SOCIETY
- OHYEWAAKOMEM MASQUERADE
- JUSTICE MASQUERADERS
- HOLY CROSS MASQUERADE
- ADZEPA MASQUERADERS SOCIETY
- AMOMOMA MASQUERADE
MC OF THE YEAR
- MC NANA KILSON
- HYPEMAN KELLYBLAQ
- MC BABY DRIVE
- MC CANDY
- MC DEEFIO
- MCEE CARTHY
- MC KAAKIE
- MC REAL PEE
- BRA KITO
MEDIA HOUSE OF THE YEAR
- PROPERTY 102.1 FM
- AHOMKA 99.5 FM
- CITY VIBES
- NAP 90.1 FM
- NKWA 88.1 FM
- THAHYPERZ HQ
MODEL OF THE YEAR
- OWTBOI SPEEDO
- ANTHONY JNR GABRIEL
- CLERGY
- KOBINA
- KOFI SIDASH
- KWAME DHO GHOOD
- WILLIAM DONTOH (DEXTER)
NEW ARTISTE OF THE YEAR
- MACLIGHT
- PAWEL RICKMHAN
- FR3ME KWAME
- SLY DE HAMMOCK
- SIKA SEM
- RAP FOKUS
- KYEI BLACK
- KUAMI YUNG
- KOPHE ANNOINTING
- KINGSTONE
- GABBY KAN
- YUNG PHACE
- OGATOO
- ETOVIBEZ
- ALTERMAN
- DATABWOY
- DAY3 BEE
- ERNADO
NIGHT CLUB/PUB/LOUNGE OF THE YEAR
- CLUB 161
- THE TRUTH PUB
- 2ND KASTLE RECREATIONAL CENTRE
- FAYS LOUNGE
- FINEST PUB
- LEMON LOUNGE
- NK CITY CAPE COAST
- PADDY’S PUB
- SPACE 86 LOUNGE
- TIPSY’S PUB &RESTAURANT
- WHISPERS PUB
NON-CENTRAL ARTISTE OF THE YEAR
- KUBEDE
- ABBI IMA
- ASOMACY
- AYA RAMZYB
- DIVINE MUSIC MINISTRY
- JAHWISE
- KINGSTONE
- YGP GOVERNOR
- YAW CYFA
- ICE TEE
- WISEKIDO
- GENOBILLI
PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
- WYSE SHOTS
- COWASTY
- APRIME STUDIOS
- DIRECTOR SK FAMEL
- ENFRANS PHOTOGRAPHY
- GLOBAL PHOTOS
- ISHMAEL DADZIE
- MR. XAVIER PHOTOGRAPHY
- NYIMDZII MULTIMEDIA
PRODUCT/SERVICE OF THE YEAR
- SILVIO IMPACT AND CONSULTANCY SERVICES
- SHIRLEY IRENE THOMPSON
- BECKY KAY
- SHEF NATURAL CLINIC
- GREY ICE NATURAL MINERAL WATER
- TOP IDEAS ROOFING
PROMOTER OF THE YEAR
- MISTA CHANTI
- MEDIA CONNECT GH
- KWAMENA OBREMPONG
- K O K
- KHOBBY GHARZY
- DJ LOMO
- CENTRAL VIBEZ HYPE
- BELIEVE PROMOTIONS
- AMAFRICA HYPE
- SAKSES DBM
- RICKEY LYNN MOORE(THAHYPERZ HQ)
- NANA ANTOBAM JUNIOR
RADIO DJ OF THE YEAR
- DJ MICKAY
- DJ MICKEY
- DJ PACOLO
- HOLLY BEE
- DJ WADDY MANDEM
- DJ KOBBY RORO
- ORIGINAL DJ SARK
- K O K
- DJ LACOSTA
- DJ LOMO
- DJ AKESESEM
RADIO PERSONALITY OF THE YEAR
- SAMMY LEVELZ
- K O K
- GEORGE AKANBOLE
- FUJANJA
- DJ LOMO
- MISTA CHANTI
- NAC ABRANTIE
- NANA SCARY
- KWAKU KAUNDA
SOCIAL MEDIA INFLUENCER OF THE YEAR
- QUEEN MIRIAM NARTEY
- THE SUBSCRIBERS
- RICKEY LYNN MOORE
- NANA ANTOBAM JUNIOR
- KHOBBY GHARZY
- EKOW FREDTADON
- ECK MEDICYN
- ALEWA BLACK AND WHITE
SONG OF THE YEAR
- KOBY SYMPLE-STRAIGHT WIN
- ZELLOYS-TAYA FT. TYGRIS GHM
- TAKUM-Y33BA
- SMELLING GOOD GENG-LOGO LOGO
- ORKORTOR PERRY-SHABO
- KWESI TAADI FT JAY BAHD-YA YE SHI
- KWAME EBUBUROKOSUA-VIDA FT. ENF RICHKID
- KHOFY GUYSON-LOW KEY
- IS HOMMIE-BROKEN HEART
- GODDY WAN-ADOM NTSI FT. KWESI TAADI & 2FEET
- DOCTA FLOW-PRAY FOR ME
- BUSH GIRL-DONKOMI
- AMANKRADO GH-PARTY REMIX
SONG WRITER OF THE YEAR
- POL MENS-ONO NKOTOO
- MARAHNY-DEAD OR ALIVE
- ZELLOYS-TAYA FT. TYGRIS GHM
- BROTHER ISHMAEL-FOR BY GRACE
- TAKUM-LETTER TO MY SOUL
- OSAGYEFO AYPC-POVERTY
- DOCTA FLOW-PRAY FOR ME
- DAYVYBZ-DREAM
- EK NACOSTY-ROUNDABOUT
- EMOGY DJR-MOST HIGH PROD. BY MIKE MUSIC
- KOBYNA ADJEI-MONEY
- KWEKU CIDIC-HURRICANE BINEY
- KWESI TAADI-DANJUMA
SOUND ENGINEER/PRODUCER OF THE YEAR
- SUPA SHANK
- MASTER JEDI JAMMAH
- SAKSES DBM
- STICKER BEATZ
- LIUGEEBEATZ
- MASTER KAY BEATZ
- RYDIMIC OB BEATZ
- HITBEATZ
- BRIGHT APPIAH_BANKY
- NAGBEATZ
- OFASCO NE BEATZ
SPORTS PERSONALITY OF THE YEAR
- JOSEPH AMISSAH
- GEORGE AKANBOLE
- SAMUEL OBENG(HONOURABLE
- MISS RUBY
- YAW JUNIOR ADB
- ALEX MENSAH ESHUN (ALEXZWA)
- DANIEL DENTEH
- FUJANJA
VIDEOGRAPHER OF THE YEAR
- DIR ASAMOAH
- COWASTY
- 0FFICIAL WADAADA
- TAHIR QUANSAH
- MARCUS YAW MINTAH
- DIRECTOR SK FAMEL
- DIRECTOR NAYTA
WEBSITE/BLOG OF THE YEAR
- TASTENEWSGH.COM
- 233GIST.COM
- BIZTOWN RECORDZGH.COM
- GLOBALAFRICA.NET