Shortlisted nominees announced for CEBA’24

The executives of Central Region’s most coveted award scheme have officially announced shortlisted nominees for the 4th edition of the Central Entertainment and Business Awards.

After laborious weeks of receiving and vetting nominees, the organisers, earlier today unveiled all successful applicants who deservedly qualified to be voted for and thus are eligible winners for this year’s edition of CEBA.

The board is by this communique expressing their sincere gratitude to all applicants for their participation and wishing all nominees the best of luck.

In addition, a recorded version of the unveiling has been made available on all official social media pages of CEBA for the public.

ACTOR OF THE YEAR

PHRESH THIAGO

APESOWA HAYFORD

KABU CHECHE

LEYLER ROBOT

OSTOPHA

ADWEN W) H)

NEXT RATED ACT OF THE YEAR

NK WONDA

ZELLOYS

YAW KISS

MYSKAL

MARAHNY

LHIPTON

KWAKU TUGABWOY

JAHDONE RATTY

IS HOMMIE

ELVY B

ACTRESS OF THE YEAR

QUEEN MIRIAM NARTEY

ASEMPA

EFUA NKOSO

JOSEPHINE SAMPSON

OFFICIAL LEE

ADWOA NHYIRA

SUSAN ACQUAH

ALBUM /EP OF THE YEAR

KRISTOLI-LA MINDTITUDE

KWESI TAADI-MUSAH ABONKO NE NANA

MAXKARTEL STREETGOD(SON OF THE VIRGIN)

NO NATION GENG-MPOANO TO THE GLOBAL

YAW BLVCK-PLEASE DON'T AIR

TAKUM(SONGS OF REALITY)

EK NACOSTY(BABA GO DO)

KHOFY GUYSON - THE GENESIS EP

AMA ATTA'S AUTHOR/WRITER OF THE YEAR

DE PARROT SPEAKS

KOFI ACQUAH

THOMAS NANA NHYIRA ANNAN

BRA KITO

EMMANUEL TIIFU JAMANI

BEAUTICIAN / MAKEUP ARTIST OF THE YEAR

FACEPOP

BABS BEAUTY VIEW

ABIGAIL ANSAH

CELEBSBEAUTYHUB

SLAYSOME

BEST MUSIC VIDEO OF THE YEAR

EK NACOSTY-FLAUNT YOUR GIRLFRIEND

EMOGY DJR - EFRI FIE FEATURING EL BABY X DON ELVI X MYNT

TAKUM-TALK MY THING

KOJO VYPA – HIGH

IAM ROCK-FOLLOW

GODDY WAN-ADOM NTSI FT. KWESI TAADI & 2FEET

DOCTA FLOW-PRAY FOR ME

BLOGGER OF THE YEAR

RICKEY LYNN MOORE

GLOBAL BLOGGER

TUNTUM BLOGGER

ERNEST MILLS

KOFI TUTU

LHORD MC MAMA

MISBAH IDDRISS AJANAK

NANA ANTOBAM JUNIOR

DD BLOGGER

BRAND OF THE YEAR

TAHIR QUANSAH

UNIVERSAL WAVE EMPIRE

SILVIO IMPACT AND CONSULTANCY SERVICES

RYDER1 COUTURE

RICKEY LYNN MOORE

RASKING MULTIMEDIA

PRIME GLASS GHANA

GOLDEN ART STUDIOS

BIZTOWN RECORDZ COMPANY

BENJILO GRAPHICS

TOP IDEAS ROOFING

CEO OF THE YEAR

BIG NANA YAW

SHIRLEY IRENE THOMPSON

DORIS KUKUA EDZEANI

DR DAVID KWAME AGYEKUM DADZIE

HON. ANDREWS BRIGHT MENSAH

ROBERT QUANSAH

MONEY GOD

SUMMER BEE

NANA NYEIKU VII (GREY ICE)

COMEDIAN OF THE YEAR

THE SUBSCRIBERS

SUBSCRIBE GH

TITUS DE COMEDIAN

EFUA NKOSO

ALA GHANA

LEYLER ROBOT

MALARIA

DANCER/ DANCE GROUP OF TE YEAR

JNR SWEET

VICTORY DANCE CREW

UNDHEM DANCERS

THEBOYMEL

MACKINAH

ELMINA DANCE ACADEMY

KING DENASH

DIASA FREEKEY

THE SUBSCRIBERS

DJ OF THE YEAR

EYISONDJ

OFFICIALDJCHEEZ

DJ RAJJAH

DJ BRAIN

DJ BROWN

DJ BUDGET

DJ KOBBY

DJ LACOSTA

DJ OBOBOWODO

EMERGING ARTISTE OF THE YEAR

YASKY 4FACE

KOJO AMANDO

SMALL FLAME

SKIPPY BROWN

SEAN DUDE

ROVERBOY

QWESI THUNDER

POL MENS

MAX KARTEL STREETGOD

KWEKU CIDIC

KWAME EBUBUROKOSUA

KOBYNA ADJEI

JOEVIN MERDERS

JOE MAYAR

JOE AINOOSON

IAM ROCK

DON PROPH

ANDY PROPHETT

ALIENBWOY

ENTERPRENUER OF THE YEAR

BIG NANA YAW

EVANS ADDISON

ISAAC AMOAKO

NANA ANTOBAM JUNIOR

RICKEY LYNN MOORE

ROBERT QUANSAH

SHIRLEY IRENE THOMPSON

SILVIO IMPACT AND CONSULTANCY SERVICES

DORIS KUKUA EDZEANI

DR DAVID KWAME AGYEKUM DADZIE

EVENT OF THE YEAR

GAZA NIGHT WITH OKENNETH

HALLOWEEN NIGHTMARE

RISE WITH ZELLOYS CONCERT

MOE CONCERT

LOUD IN MFANTSEMAN CONCERT

CARGO ON WHITE

EMANCIPATION CONCERT 23

BLACK ON BLACK 6.0

BLACKNITE

ALL BLACK PARTY

24HRSWITHTHETREES

EVENT HOUSE OF THE YEAR

CHECKZONE FAMILY

MANKESSIM CONNECT

1TIM MUSIC

BELLY'S PUB ENTERTAINMENT

JAYNIEL ENTERTAINMENT

HITZ STREET ENTERTAINMENT

EVERYTHING NICE FAMILY

FASHION DESIGNER OF THE YEAR

QWASI-MADE-IT

BAMBIFHANS

YOO MADE

RYDER1 COUTURE

PROFESSOR KBAW

MINAHEM GH

LHORD MC MAMA

GLEEV DESIGNS

GILBERT QUANSAH-HAYFORD

RONALD KLODIN

DICKART'S FASHION HOME

FEMALE ARTISTE

DEDEBAH

LOYCE

MINAB

AMA NOVA

SHATTY BANKS

BUSH GIRL

HATLAN ROSE

AKASII

FILM PRODUCER/DIRECTOR OF THE YEAR

DIRECTOR NAYTA

NANA SUPI

DIR KOJO ASAMOAH

DIRECTOR SK FAMEL

DIRECTOR NANNY

DIRECTOR DEVICE KEYS

DAVID CHAPMAN EKOW QUAYSON

BRASOLO STUDIOS

INTERNATIONAL ARTISTE OF THE YEAR

JAY BABA

QWECI

OSAGYEFO AYPC

MELODYZ

TTP (TRUST THE PROCESS)

DENZELLWHYTE

DAYVYBZ

BROTHER ISHMAEL

MALE ARTISTE OF THE YEAR

AMANKRADO GH

KHOFY GUYSON

KOBY SYMPLE

MELODYZ

KWESI TAADI

AMWAN

BROTHER ISHMAEL

DOCTA FLOW

EK NACOSTY

EMOGY DJR

TAKUM

GODDY WAN

QWECI

MASQUERADE GROUP OF THE YEAR

CANADAIAN MASQUERADE

EMIRATES MASQUERADERS

COSMOS MASQUERADE

SUPREME MASQUERADERS SOCIETY

OHYEWAAKOMEM MASQUERADE

JUSTICE MASQUERADERS

HOLY CROSS MASQUERADE

ADZEPA MASQUERADERS SOCIETY

AMOMOMA MASQUERADE

MC OF THE YEAR

MC NANA KILSON

HYPEMAN KELLYBLAQ

MC BABY DRIVE

MC CANDY

MC DEEFIO

MCEE CARTHY

MC KAAKIE

MC REAL PEE

BRA KITO

MEDIA HOUSE OF THE YEAR

PROPERTY 102.1 FM

AHOMKA 99.5 FM

CITY VIBES

NAP 90.1 FM

NKWA 88.1 FM

THAHYPERZ HQ

MODEL OF THE YEAR

OWTBOI SPEEDO

ANTHONY JNR GABRIEL

CLERGY

KOBINA

KOFI SIDASH

KWAME DHO GHOOD

WILLIAM DONTOH (DEXTER)

NEW ARTISTE OF THE YEAR

MACLIGHT

PAWEL RICKMHAN

FR3ME KWAME

SLY DE HAMMOCK

SIKA SEM

RAP FOKUS

KYEI BLACK

KUAMI YUNG

KOPHE ANNOINTING

KINGSTONE

GABBY KAN

YUNG PHACE

OGATOO

ETOVIBEZ

ALTERMAN

DATABWOY

DAY3 BEE

ERNADO

NIGHT CLUB/PUB/LOUNGE OF THE YEAR

CLUB 161

THE TRUTH PUB

2ND KASTLE RECREATIONAL CENTRE

FAYS LOUNGE

FINEST PUB

LEMON LOUNGE

NK CITY CAPE COAST

PADDY’S PUB

SPACE 86 LOUNGE

TIPSY’S PUB &RESTAURANT

WHISPERS PUB

NON-CENTRAL ARTISTE OF THE YEAR

KUBEDE

ABBI IMA

ASOMACY

AYA RAMZYB

DIVINE MUSIC MINISTRY

JAHWISE

KINGSTONE

YGP GOVERNOR

YAW CYFA

ICE TEE

WISEKIDO

GENOBILLI

PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

WYSE SHOTS

COWASTY

APRIME STUDIOS

DIRECTOR SK FAMEL

ENFRANS PHOTOGRAPHY

GLOBAL PHOTOS

ISHMAEL DADZIE

MR. XAVIER PHOTOGRAPHY

NYIMDZII MULTIMEDIA

PRODUCT/SERVICE OF THE YEAR

SILVIO IMPACT AND CONSULTANCY SERVICES

SHIRLEY IRENE THOMPSON

BECKY KAY

SHEF NATURAL CLINIC

GREY ICE NATURAL MINERAL WATER

TOP IDEAS ROOFING

PROMOTER OF THE YEAR

MISTA CHANTI

MEDIA CONNECT GH

KWAMENA OBREMPONG

K O K

KHOBBY GHARZY

DJ LOMO

CENTRAL VIBEZ HYPE

BELIEVE PROMOTIONS

AMAFRICA HYPE

SAKSES DBM

RICKEY LYNN MOORE(THAHYPERZ HQ)

NANA ANTOBAM JUNIOR

RADIO DJ OF THE YEAR

DJ MICKAY

DJ MICKEY

DJ PACOLO

HOLLY BEE

DJ WADDY MANDEM

DJ KOBBY RORO

ORIGINAL DJ SARK

K O K

DJ LACOSTA

DJ LOMO

DJ AKESESEM

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR

SAMMY LEVELZ

K O K

GEORGE AKANBOLE

FUJANJA

DJ LOMO

MISTA CHANTI

NAC ABRANTIE

NANA SCARY

KWAKU KAUNDA

SOCIAL MEDIA INFLUENCER OF THE YEAR

QUEEN MIRIAM NARTEY

THE SUBSCRIBERS

RICKEY LYNN MOORE

NANA ANTOBAM JUNIOR

KHOBBY GHARZY

EKOW FREDTADON

ECK MEDICYN

ALEWA BLACK AND WHITE

SONG OF THE YEAR

KOBY SYMPLE-STRAIGHT WIN

ZELLOYS-TAYA FT. TYGRIS GHM

TAKUM-Y33BA

SMELLING GOOD GENG-LOGO LOGO

ORKORTOR PERRY-SHABO

KWESI TAADI FT JAY BAHD-YA YE SHI

KWAME EBUBUROKOSUA-VIDA FT. ENF RICHKID

KHOFY GUYSON-LOW KEY

IS HOMMIE-BROKEN HEART

GODDY WAN-ADOM NTSI FT. KWESI TAADI & 2FEET

DOCTA FLOW-PRAY FOR ME

BUSH GIRL-DONKOMI

AMANKRADO GH-PARTY REMIX

SONG WRITER OF THE YEAR

POL MENS-ONO NKOTOO

MARAHNY-DEAD OR ALIVE

ZELLOYS-TAYA FT. TYGRIS GHM

BROTHER ISHMAEL-FOR BY GRACE

TAKUM-LETTER TO MY SOUL

OSAGYEFO AYPC-POVERTY

DOCTA FLOW-PRAY FOR ME

DAYVYBZ-DREAM

EK NACOSTY-ROUNDABOUT

EMOGY DJR-MOST HIGH PROD. BY MIKE MUSIC

KOBYNA ADJEI-MONEY

KWEKU CIDIC-HURRICANE BINEY

KWESI TAADI-DANJUMA

SOUND ENGINEER/PRODUCER OF THE YEAR

SUPA SHANK

MASTER JEDI JAMMAH

SAKSES DBM

STICKER BEATZ

LIUGEEBEATZ

MASTER KAY BEATZ

RYDIMIC OB BEATZ

HITBEATZ

BRIGHT APPIAH_BANKY

NAGBEATZ

OFASCO NE BEATZ

SPORTS PERSONALITY OF THE YEAR

JOSEPH AMISSAH

GEORGE AKANBOLE

SAMUEL OBENG(HONOURABLE

MISS RUBY

YAW JUNIOR ADB

ALEX MENSAH ESHUN (ALEXZWA)

DANIEL DENTEH

FUJANJA

VIDEOGRAPHER OF THE YEAR

DIR ASAMOAH

COWASTY

0FFICIAL WADAADA

TAHIR QUANSAH

MARCUS YAW MINTAH

DIRECTOR SK FAMEL

DIRECTOR NAYTA

WEBSITE/BLOG OF THE YEAR