Nominees For 2019 Ghana Movie Awards Unveiled

Organisers of the 2019 Ghana Movie Awards have released nominations for the award ceremony scheduled for December 20 at the National Theatre in Accra.
Among movies which made the list are Sin City, Gold Coast Lounge, Getting Married, Away Bus, Business As Usual Adoma, A.B.A.D and 40 Looks Good On You
The above mentioned movies are all competing for Best Motion Picture of the year award.
Also top actresses Nadia Buari, Yvonne Nelson, Jackie Appiah, Lydia Forson and Christabel Ekeh are among those battling for the Best Actress in a lead role category.
Fingers are also crossed for actors James Gardiner (Business As Usual), Mikki Osei Berko (Away Bus), Quasi Blay (Adoma), Kofi Adjorlolo (A.B.A.D), and Alphonse Menyo (Gold Coast Lounge) who have been nominated for Actor in lead category.
There is also a fierce competition for the Discovery of the year award.
Nominees in that category include Raquel Ammah (Gold Coast Lounge), Cina Soul (Gold Coast Lounge), Ophelia Doefia ( Save The Street) Florence Adjei in Adoma, Rosy Meurer ( Sin City) and Quasi Blay (Adoma).
The Ghana Movies Awards is an annual award scheme that celebrates outstanding achievement in Ghana movie industry since 2010. This year's event is expected to be spectacular and an improvement over previous events.
Below is the full list of nominees:
ACHIEVEMENT IN CINEMATOGRAPHY (NOMINEES)
GOLD COAST LOUNGE BY ISREAL DE-LIKE
AWAY BUS BY KELLY DOE
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY BERNARD BENSON & DAVID OKAFOR
GETTING MARRIED BY WILLIAM SEFA NTIAMOAH
BUSINESS AS USUAL BY TOYIN ODEKOYA
ACHIEVEMENT IN COSTUMES AND WARDROBE (NOMINEES)
GOLD COAST LOUNGE BY VIVIAN ADJETEY
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY GORDON GALOLO
GETTING MARRIED BY SAMIRA YAKUBU & FAUZIA YAKUBU
AWAY BUS BY VENESSA NANA & AMA ODOOM
ACHIEVEMENT IN DIRECTING (NOMINEES)
GOLD COAST LOUNGE BY PASCAL AKA
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY ISAAC AGYAPONG
GETTING MARRIED BY FRANK RAJAH ABASE
AWAY BUS BY PETER SEDUFIA and KOFI ASAMOAH
BUSINESS AS USUAL BY PASCAL AMANFO
ACHIEVEMENT IN EDITING (NOMINEES)
AWAY BUS BY AFRA MARLEY & PETER SEDUFIA
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY SOLOMON TAMAKLOEN and YAKO PRINCE OSEI
GOLD COAST LOUNGE BY KWEKU KACOU
SIN CITY BY KOBI OKYERE
GETTING MARRIED BY NICHOLAS AGBEKO
ACHIEVEMENT IN MAKEUP AND HAIRSTYLING (NOMINEES)
GETTING MARRIED BY MARIAM MUSAH
GOLD COAST LOUNGE BY FLORENCE OWOO
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY FREMPONG TAKYI BEA &
PATIENCE MENSAH
AWAY BUS BY RHODA-LINE ANSONG &
ANN MARIE DZADEY
ACHIEVEMENT IN MUSIC WRITTEN FOR A MOVIE (ORIGINAL SCORE) NOMINEES
GOLD COAST LOUNGE BY PASCAL AKA
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY GEORGE SEDZRO
GETTING MARRIED BY BERNI ANTI
BUSINESS AS USUAL BY KOBI OKYERE JR
AWAY BUS BY AFRA MARLEY
ACHIEVEMENT IN MUSIC WRITTEN FOR A MOVIE (ORIGINAL SONG) NOMINEES
GOLD COAST LOUNGE
MUSIC BY PASCAL AKA
LYRIC BY REQUEL AMMAH
GETTING MARRIED
MUSIC AND LYRICS BY BERNI ANTI
AWAY BUS
MUSIC BY ENOCH BLEBOO
LYRICS BY SOLOMON OTOO
40 LOOKS GOOD ON YOU
MUSIC AND LYRICS BY STEPHENIE BENSON
ACHIEVEMENT IN PRODUCTION DESIGN
GOLD COAST LOUNGE
PRODUCTION DESIGN BY JULIUS ELIKEM
SET DECORATION BY PROP HAVEN
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY)
PRODUCTION DESIGN BY GORDON GALOLO
SET DECORATION BY ROBERT AYIM
AWAY BUS
PRODUCTION DESIGN BY JAMES AVAALA
SET DECORATION BY HORLA MANUVOR
ACHIEVEMENT IN VISUAL EFFECTS
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY BRA CUOJO &
JERRY DEBBAH
GOLD COAST LOUNGE BY PASCAL AKA
AWAY BUS BY PETER KOJO SAMPAH
ACHIEVEMENT IN WRITING ADAPTED OR ORIGINAL SCREEN PLAY
GOLD COAST LOUNGE
SCREEN PLAY BY PASCAL AKA
SAVE THE STREET
SCREEN PLAY BY FRANKQUOPHY AWUKU HANYABUI
40 LOOKS GOOD ON YOU
SCREEN PLAY BY FOLAKE AMANFO
BUSINESS AS USUAL
SCREEN PLAY BY SOLAKE AMANFO & RANDOLPH OBAH
AWAY BUS
SCREEN PLAY BY KOFI ASAMOAH, YAW TWUMASI AND PETER SEDUFIA
BEST ACTOR AFRICAN COLLABORATION
MIKE EZURUONYE IN TENDER LIES
JIDOLA DABO IN BUSINESS AS USUAL
KUNLE RENI IN SIN CITY
ALENNE MANGET IN BROKEN
FRANK ARTUS IN SHUKI
BEST ACTRESS AFRICAN COLLABORATION
SYNDY EMADE IN BROKEN
ROSE MEURER IN SIN CITY
UCHE JOMBO IN 40 LOOKS GOOD ON YOU
RUTH KADIRI EZERAKA IN TENDER LIES
BEST MOTION PICTURE OF THE YEAR
GOLD COAST LOUNGE
PRODUCER- ESI YEBOAH
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY)
PRODUCER- ISAAC AGYAPONG
GETTING MARRIED
PRODUCERS- ABDUL SALAM MUMUNI AND TONY RAMESH LACHMA
Nominees For 2019 Ghana Movie Awards Unveiled
Organisers of the 2019 Ghana Movie Awards have released nominations for the award ceremony scheduled for December 20 at the National Theatre in Accra.
Among movies which made the list are Sin City, Gold Coast Lounge, Getting Married, Away Bus, Business As Usual Adoma, A.B.A.D and 40 Looks Good On You
The above mentioned movies are all competing for Best Motion Picture of the year award.
Also top actresses Nadia Buari, Yvonne Nelson, Jackie Appiah, Lydia Forson and Christabel Ekeh are among those battling for the Best Actress in a lead role category.
Fingers are also crossed for actors James Gardiner (Business As Usual), Mikki Osei Berko (Away Bus), Quasi Blay (Adoma), Kofi Adjorlolo (A.B.A.D), and Alphonse Menyo (Gold Coast Lounge) who have been nominated for Actor in lead category.
There is also a fierce competition for the Discovery of the year award.
Nominees in that category include Raquel Ammah (Gold Coast Lounge), Cina Soul (Gold Coast Lounge), Ophelia Doefia ( Save The Street) Florence Adjei in Adoma, Rosy Meurer ( Sin City) and Quasi Blay (Adoma).
The Ghana Movies Awards is an annual award scheme that celebrates outstanding achievement in Ghana movie industry since 2010. This year's event is expected to be spectacular and an improvement over previous events.
Below is the full list of nominees:
ACHIEVEMENT IN CINEMATOGRAPHY (NOMINEES)
GOLD COAST LOUNGE BY ISREAL DE-LIKE
AWAY BUS BY KELLY DOE
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY BERNARD BENSON & DAVID OKAFOR
GETTING MARRIED BY WILLIAM SEFA NTIAMOAH
BUSINESS AS USUAL BY TOYIN ODEKOYA
ACHIEVEMENT IN COSTUMES AND WARDROBE (NOMINEES)
GOLD COAST LOUNGE BY VIVIAN ADJETEY
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY GORDON GALOLO
GETTING MARRIED BY SAMIRA YAKUBU & FAUZIA YAKUBU
AWAY BUS BY VENESSA NANA & AMA ODOOM
ACHIEVEMENT IN DIRECTING (NOMINEES)
GOLD COAST LOUNGE BY PASCAL AKA
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY ISAAC AGYAPONG
GETTING MARRIED BY FRANK RAJAH ABASE
AWAY BUS BY PETER SEDUFIA and KOFI ASAMOAH
BUSINESS AS USUAL BY PASCAL AMANFO
ACHIEVEMENT IN EDITING (NOMINEES)
AWAY BUS BY AFRA MARLEY & PETER SEDUFIA
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY SOLOMON TAMAKLOEN and YAKO PRINCE OSEI
GOLD COAST LOUNGE BY KWEKU KACOU
SIN CITY BY KOBI OKYERE
GETTING MARRIED BY NICHOLAS AGBEKO
ACHIEVEMENT IN MAKEUP AND HAIRSTYLING (NOMINEES)
GETTING MARRIED BY MARIAM MUSAH
GOLD COAST LOUNGE BY FLORENCE OWOO
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY FREMPONG TAKYI BEA &
PATIENCE MENSAH
AWAY BUS BY RHODA-LINE ANSONG &
ANN MARIE DZADEY
ACHIEVEMENT IN MUSIC WRITTEN FOR A MOVIE (ORIGINAL SCORE) NOMINEES
GOLD COAST LOUNGE BY PASCAL AKA
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY GEORGE SEDZRO
GETTING MARRIED BY BERNI ANTI
BUSINESS AS USUAL BY KOBI OKYERE JR
AWAY BUS BY AFRA MARLEY
ACHIEVEMENT IN MUSIC WRITTEN FOR A MOVIE (ORIGINAL SONG) NOMINEES
GOLD COAST LOUNGE
MUSIC BY PASCAL AKA
LYRIC BY REQUEL AMMAH
GETTING MARRIED
MUSIC AND LYRICS BY BERNI ANTI
AWAY BUS
MUSIC BY ENOCH BLEBOO
LYRICS BY SOLOMON OTOO
40 LOOKS GOOD ON YOU
MUSIC AND LYRICS BY STEPHENIE BENSON
ACHIEVEMENT IN PRODUCTION DESIGN
GOLD COAST LOUNGE
PRODUCTION DESIGN BY JULIUS ELIKEM
SET DECORATION BY PROP HAVEN
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY)
PRODUCTION DESIGN BY GORDON GALOLO
SET DECORATION BY ROBERT AYIM
AWAY BUS
PRODUCTION DESIGN BY JAMES AVAALA
SET DECORATION BY HORLA MANUVOR
ACHIEVEMENT IN VISUAL EFFECTS
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY BRA CUOJO &
JERRY DEBBAH
GOLD COAST LOUNGE BY PASCAL AKA
AWAY BUS BY PETER KOJO SAMPAH
ACHIEVEMENT IN WRITING ADAPTED OR ORIGINAL SCREEN PLAY
GOLD COAST LOUNGE
SCREEN PLAY BY PASCAL AKA
SAVE THE STREET
SCREEN PLAY BY FRANKQUOPHY AWUKU HANYABUI
40 LOOKS GOOD ON YOU
SCREEN PLAY BY FOLAKE AMANFO
BUSINESS AS USUAL
SCREEN PLAY BY SOLAKE AMANFO & RANDOLPH OBAH
AWAY BUS
SCREEN PLAY BY KOFI ASAMOAH, YAW TWUMASI AND PETER SEDUFIA
BEST ACTOR AFRICAN COLLABORATION
MIKE EZURUONYE IN TENDER LIES
JIDOLA DABO IN BUSINESS AS USUAL
KUNLE RENI IN SIN CITY
ALENNE MANGET IN BROKEN
FRANK ARTUS IN SHUKI
BEST ACTRESS AFRICAN COLLABORATION
SYNDY EMADE IN BROKEN
ROSE MEURER IN SIN CITY
UCHE JOMBO IN 40 LOOKS GOOD ON YOU
RUTH KADIRI EZERAKA IN TENDER LIES
BEST MOTION PICTURE OF THE YEAR
GOLD COAST LOUNGE
PRODUCER- ESI YEBOAH
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY)
PRODUCER- ISAAC AGYAPONG
GETTING MARRIED
PRODUCERS- ABDUL SALAM MUMUNI AND TONY RAMESH LACHMA
BUSINESS AS USUAL
PRODUCER- PASCAL AMANFO & SELASSIE IBRAHIM
40 LOOKS GOOD ON YOU
PRODUCER- SELASSIE IBRAHIM
AWAY BUS
PRODUCERS- KOFI ASAMOAH AND PETER SEDUFIA
SIN CITY
PRODUCER- YVONNE NELSON
ADOMA
SALLAM MUMUNI
BEST MOVIE AFRICAN COLLABORATION
BROKEN BY SYNDY EMADE
TENDER LIES BY RUTH KADIRI
40 LOOKS GOOD ON YOU BY SELASSIE IBRAHIM
BEST SHORT MOVIE
NIRVANA BY WILLIAM KOJO AGBETI
ADA BY JAMES NARTEY
ELECTION BY JOHN AGBEKO
DISCOVERY OF THE YEAR
RAQUEL AMMAH IN GOLD COAST LOUNGE
CINA SOUL IN GOLD COAST LOUNGE
OPHELIA DOEFIA IN SAVE THE STREET
FLORENCE ADJEI IN ADOMA
ROSY MEURER IN SIN CITY
QUASI BLAY IN ADOMA
FAVORITE ACTOR
1. VAN VICKER
2. MAJID MICHEL
3. JOHN DUMELO
4. PRINCE DAVID OSEI
5. JAMES GARDINER
6. KWADWO NKANSAH (LIL WIN)
7. KOFI ADU (AGYA KOO)
8. RICHARD ASHANTI (KALYBOS)
9. JUSTICE HYMS (GHANA JESUS)
10. AKWASI BOADI (AKROBETO)
11. KWAKU MANU
12. BENSON NANAYAW ODURO BOATENG (FUNNY FACE)
FAVORITE ACTRESS
1. JOSELYN DUMAS
2. NANA AMA MACBROWN
3. JACKIE APPIAH
4. YVONNE NELSON
5. YVONNE OKORO
6. FELA MAKAFUI
7. LYDIA FORSON
8. JULIET IBRAHIM
9. NADIA BUARI
10.EMELIA BROBBEY
11. MOESHA BODUONG
12. MAAME SERWAA
PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A SUPPORTING ROLE
JEFFERY NORTEY IN ADOMA
UMAR KRUPP IN AWAY BUS
ADJETEY ANNAG IN GOLD COAST LOUNGE
KOFI ADU IN AWAY BUS
PRINCE DAVID OSEI IN A.B.A.D (FEATS OF DESTINY)
PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LEADING ROLE
1. ALPHONSE MENYO IN GOLD COAST LOUNGE
2. KOFI ADJORLOLO IN A.B.A.D (FEATS OF DESTINY)
3. JAMES GARDINER IN BUSINESS AS USUAL
4. MIKKI OSEI BERKO IN AWAY BUS
5. QUASI BLAY IN ADOMA
PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN A SUPPORTING ROLE
JESSICA WILLIAMS IN A.B.A.D (FEATS OF DESTINY)
FELLA MAKAFUI IN AWAY BUS
KALSOUME SINARE IN GETTING MARRIED
FLORENCE ADJEI IN ADOMA
ZYNNELL ZUH IN GOLD COAST LOUNGE
PERFORMANCE BY AN ACTRESS IN THE LEADING ROLE
1. RAQUEL AMMA IN GOLD COAST LOUNGE
2. NADIA BUARI
JACKIE APPIAH
LYDIA FORSON
CHRISTABEL EKEH
(GETTING MARRIED)
3. YVONNE NELSON IN SIN CITY
4. SALMA MUMIN IN AWAY BUS
5. SELASSIE IBRAHIM
UCHE JOMBO
ROSELYN NGISSAH
STEPHENIE BENSON
SHASSY BELLO
40 LOOKS GOOD ON YOU
ACHIEVEMENT IN SOUND EDITING AND MIXING
GOLD COAST LOUNGE BY KWEKU KACOU
A.B.A.D (FEATS OF DESTINY) BY JAMES ADOFO
AWAY BUS BY AFRA MARLEY
GETTING MARRIED BY BERNI ANTI