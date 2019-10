DJ Quest Bags 2019 Ghana DJ Awards Nomination

The 2019 edition of the Ghana DJ Awards (GDA) has line up Seven Disc Jockeys deserving of being awarded during the honour function come 2nd November.

DJ Quest, has made it among the aggressive rundown of other DJ resembles DJ Mpesempese, DJ Aberga, DJ Nyce, DJ Vyrusky, DJ Bibini, and DJ Obonke with his notable mixtape "Knock Out Season".

Be that as it may, 'it has been a frenzied voyage, and a nomination for the "Mixtape Of The Year" is a decent start' he said.

The occasion is scheduled to come off at the National Theater in Accra under the subject "Party In Ghana". The organizers and supporters of this honorable occasion are utilizing the medium to praise the Disk Jockeys in the nation for their individual jobs in the music scene.

In spite of the solid class in which DJ Quest showed up, he is beseeching every one of his supporters to place in their best to empower them to win.

See Full List Of Nominees:

REGIONAL CATEGORIES

BEST DJ – GREATER ACCRA REGION

DJ Black

DJ Vyrusky

DJ Switch

DJ Mic Smith

DJ Sly

DJ Mpesempese

BEST DJ – BRONG AHAFO

DJ Floppy

DJ Shaker

DJ Quest

DJ Khalifa

DJ Bryt

ASHANTI REGION

NY DJ

Mr Kaxtro

DJ Reuben

DJ Aroma

DJ Emma Black

DJ Tablet

DJ Rajj

BEST DJ – VOLTA REGION

DJ Domestic

DJ Cantona

DJ Karanja

DJ Skessy

Prospect Immature

Dr J

BEST DJ – CENTRAL REGION

Candyman

DJ Repentance

DJ Popa

DJ BlaqAwt

DJ Spyder

DJ Skinny

DJ KOK

BEST DJ – NORTHERN REGION

Kawastone – Zaa Radio

DJ Mezz – Diamond

DJ Kofi (Tema Fada)

DJ Parara – Naesin FM

DJ Tell – Radio Tamale

DJ Dollar – Radio Savanna

DJ King Hassan – Radio Justice

BEST DJ – UPPER EAST REGION

DJ Lexis

DJ Phatbone

DJ Gizzy

DJ Kokobihoko

DJ Aluther

DJ Webzy

BEST DJ – UPPER WEST REGION

DJ Cupid

DJ Tobile

DJ Anada

DJ Pyrate

DJ 9ice

DJ Skinny

BEST DJ – WESTERN REGION

DJ Papa Stephen – Rokk FM

DJ Bibini – Melody FM

DJ Magnus – Beach FM

DJ Berry – Westgold Radio

TJ DJ – Empire FM

DJ Edita – YFM

BEST DJ – EASTERN REGION

DJ Mix

DJ Kula

DJ Obofour

DJ Stanzy

DJ Olasty

Action DJ

NATIONAL & INTERNATIONAL CATEGORIES

DJ/ARTIST COLLABORATION OF THE YEAR

DJ Mic Smith featuring Patoranking – Jama

DJ Bass x Yannick Hooper – Answer

DJ Vyrusky featuring Kuami Eugene, Mayorkun – Never Carry Last

DJ Sly featuring Zeal, Miyaki – Gyae Dede

DJ Switch – Deceiver

Vision DJ featuring Dice Ailes, Kwesi Arthur, Medikal – Otedola (rmx)

DJ Shiwaawa featuring Mikefeli – Omaama

DJ MJ featuring Tsoobi, Mijay, Ezra Tamaa – Butu

DJ Nyce featuring Sefa, Freda Rhymez, Rashelle Blue – Hold Me

DJ Bridash featuring Yaw Berk, King Maaga – Strong Bond

DJ DISCOVERY OF THE YEAR

DJ Zel

DJ Olasty

DJ C-Meller

Gal Dem DJ

DJ Brown Euros

DJ Prytty

DJ Endowed

BEST EVENT DJ OF THE YEAR

DJ Vyrusky

DJ Sly

DJ Aroma

DJ Mic Smith

DJ Godday

DJ Lord

ARTISTE DJ OF THE YEAR

DJ Tabil – Kwesi Arthur

DJ Vyrusky – Shatta Wale, Kuami Eugene, Kidi

DJ Justice – Stonebwoy

DJ Poppa – Patapaa

DJ Mic Smith – Medikal

Big Stan – La Meme Gang

SCRATCH DJ OF THE YEAR

DJ Mpesempese

DJ Que

DJ Bliynx Charming

DJ Snacky

DJ Obonke

Mr Kaxtro

DJ Floppy

DJ Nii

BEST MOBILE DJ OF THE YEAR

DJ Skinny

DJ Page

DJ Adom

DJ Toyor

DJ Loft

DJ Rampage

DJ Putin

DJ Ashmen

MIXTAPE OF THE YEAR

DJ Mpesempese – Distortion Mixtape

DJ Quest – Knock Out Season

DJ Aberga – Highlife Time Mixtape

The 2nd Coming Mixtape – DJ Obonke X DJ Mic Smith

AfroNyce Mixtape 2 – DJ Nyce

Throwback VerseDay – DJ Vyrusky

DJ Bibini – Made In Ghana Mixtape 5

BEST VIDEO JOCKEY OF THE YEAR

DJ Pakorich – Zylofon TV

DJ Xpliph – GH One TV

DJ Fresh – Joy Prime

BEST MC OF THE YEAR

MC Clique

Mensa Jnr

Kojo Manuel

Ogee The MC

MC Versace

MC Omarion

Sheldon

BEST NIGHT CLUB DJ OF THE YEAR

Pee Raven – Ace Tantra

Mr Kaxtro – Basement

DJ Mic Smith – Twist Night Club

DJ Vyrusky – Carbon

DJ Sam – Carbon

DJ Loft – Champs

DJ Solo – Club Onyx

DJ Putin – Twist Night Club

BEST MALE RADIO DJ OF THE YEAR

DJ Stanzy – Daddy FM

Kawastone – Zaa Radio

Papa Bills – Adom FM

Mr Kaxtro – Ultimate FM

DJ Black – Joy FM

DJ Aroma – Pure FM

DJ Advicer – Happy FM

DJ Pletch – OK FM

BEST FEMALE DJ OF THE YEAR

Mz Orstin

DJ Kess

DJ Akel

DJ Nyce

DJ MJ

DJ Switch

DJS' SONG OF THE YEAR

Sarkodie – Can't Let You Go' feat King Promise

DopeNation – Eish

Kidi – Thunder

Guilty Beatz – Akwaaba' feat Mr Eazi, Pappy Kojo & Patapaa

DJ Vyrusky – Never Carry Last' feat Kuami Eugene & Mayorkun

Yaa Pono – Obiaa Wone Master' feat Stonebwoy

Eddie Khae – Do the Dance

Stonebwoy – Kpoo Keke feat Medikal, Kwesi Arthur, Darko Vibes & Kelvyn Boy

Shatta Wale – My Level

Kuami Eugene – Wish me Well

BEST PUB DJ OF THE YEAR

DJ Kiss – Purple Pub

DJ Lamar – Ol Lady Pub

Iphone DJ – Bloombar

DJ Rudolf – Kismet Pub

DJ Skinny – Kings and Queens

DJ Seihor – Freelance

DJ Sorondo – Abrewanana Pub

REGGAE/DANCEHALL DJ OF THE YEAR

DJ Manni – One Love Africa

Nana Ntow – Daddi FM

King Lagazee – Hitz FM

DJ Bone – Y FM

King Bash – Live FM

DJ Rudbwoy

BEST AFROBEATS/HIP LIFE DJ OF THE YEAR

DJ Gang – YFM

DJ Ans – Obouba FM

DJ Wobete – Hitz FM

DJ Phletch – OK FM

Mr Shark – Pluzz FM

DJ Advicer – Happy FM

DJ Ashmen – Zylofon FM

BEST HIGH LIFE DJ OF THE YEAR

DJ Tablet – Hello FM

DJ Toxic – Neat FM

Candyman – Atinka FM

DJ Popcorn – Abusua FM

Oyokodehye Kofi – Accra FM

GOSPEL DJ OF THE YEAR

DJ KOK – Live FM

Ike the Unpredictable – Angel FM

Mawuli The Governor – OK FM

DJ Cosby – Zylofon FM

Ogidi Brown – Nhyira FM

Ol Soulja – Peace FM

Alexis – Pure FM

BEST CAMPUS DJ OF THE YEAR

London DJ – KNUST

DJ Juicy – University of Ghana

Iphone DJ – University of Ghana

DJ Bolow – Central University

DJ Cesh – CCTU

DJ 3 Points – University Of Cape Coast

RECORD PROMOTER OF THE YEAR

DJ Mic Smith – Y FM

DJ Gang – YFM

DJ Reuben – Luv FM

DJ Milzy – 4 Syte TV

DJ Ikon – Hitz FM

DJ Pletch – OK FM

NY DJ – YFM

DJ Advicer – Happy FM

Mr Shark – Pluzz FM

BEST INTERNATIONAL GHANAIAN DJ

DJ Akua – USA

DJ Juicy GH – Australia

DJ Sawa – United Kingdom

DJ Abena – Belgium

DJ Kofi Dagati – Australia

DJ Bretuoba – Italy

DJ Fiifi – United Kingdom

DJ Ice – United Kingdom

BEST INTERNATIONAL NON GHANAIAN DJ

DJ Mox – Zimbabwe

DJ Cue – Nigeria

DJ Omu – Sierra Leon

DJ Neptune – Nigeria

DJ Cuppy – Nigeria

DJ Afroditee – Canada

BEST DJ OF THE YEAR

DJ Mic Smith

DJ Black

DJ Vyrusky

DJ Sly

DJ Switch

DJ Aroma

LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD

DJ Veejay