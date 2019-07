Provisional List Of Nominees For 2019 Brong Ahafo Music Awards [BAMA]

A PROVISIONAL LIST of nominees for the 2nd edition of the Brong Ahafo Music Awards Festival has been released.

Nominees for the media categories which ranges from;

RADIO DJ OF THE YEAR

BEST ENTERTAINMENT SHOW OF THE YEAR

BEST ENTERTAINMENT HOST OF THE YEAR

BEST ENTERTAINMENT RADIO STATION OF THE YEAR

RADIO PERSONALITY OF THE YEAR will be out soon

Below is the full provisional list of nominees for the Brong Ahafo Music Awards Festival 2019

ARTIST OF THE YEAR

Kooko

Imrana

Cafi Doma

Redfyah

Mega Bush

Fali Finest

Mr. Pounds

2Kings

Black Boi

Qwesi Qorang

Suba

Shakadan

Akitsi Phaser

Joe Felix

K’Swagg

MOST POPULAR SONG OF THE YEAR

Imrana – Imagine Say

Qwesi Qorang – Akwanhyia

Kwadjo Friktion – Woy3 Oko de3

Kooko – Heaven or Hell

Kofi Images – Maka Maka

Black Boi – Shegey ft Yaa Pono

Mega Bush – Noo ft Macassio

Efe Keyz – Juju

Suba – Osobrokyie3

Willey Mar – Bad

Mysta Possy – If I Blow

Rasta Afiakofi – Siso

Yhvw Krrish – Chorkor

Mr. Pounds – Famame

DISCOVERY ARTIST OF THE YEAR

KingYM

Yhvw Krissh

D-Manaaf

Efe Keyz

Rockiefella

Bingi Nas

Kofi Images

J Wise

JayBoy

Ice Burg Flame

Amero Twist

Kwadjo Friktion

Amaru Wan

Sabii and Matt

Cliff-Reigns

ALBUM OF THE YEAR

Stunner Bizzle – Refuse To Quit

Rockstar Dipastor – Rock Star

Original Boboribobo – Boboribobo

K’swagg – Rebirth EP

Hi Two – Bra [Come]

Fali Finest – Falibration 2

BEST MUSIC VIDEO OF THE YEAR

Angel No Lie – Over the horizon

Bodwese – Tumude ft Guru

Lorenzo of Kraimah Music – Peace

Kelz – Die a Legend

Suba – Osobrokyie3

Alinkin – Stick Like Glue

Yaw Berk – Never Stay Down

Shakadan – True Love ft Krakra Jay

Sabii and Matt – Oteasefo Nyame

Qwesi Qorang – Akwanhyia

Mysta Possy – If I blow ft EL Cee

Mr. Pounds – Famame

Mega Bush – Noo ft Macassio

K’Swagg – War Zone

KojoWusu [Realitee] – Love Till We grow

Imrana – Imagine say

Amaru Wan – Adoma

DMB Records – Obaahemaa

Cafi Doma – Akonoba

KuraBaso REDfyah – Lonely Road

MALE VOCALIST OF THE YEAR

Yhvw Krissh – Chorkor

1Kolo – Wo Twaamu

Aboatea Kwasi – 3b3fa

Akwasi Poy – I Promise

KojoWusu [Realitee] – Love Till We Grow

Kojo Songz – Please Don’t Go

Innocent – Bue Akwantua

Original Boborebobo – Boborebobo

Fali Finest – Ma Lo

Half C – Obra Akwantuo

Shakur – Come Lets go

Wiznic – Bra [Come Back]

Crystal – Nana Yaa

Sixfive – One in Million

Imrana – Imagine Say

KuraBaso REDfyah – Lonely Road

D-Manaaf – Abin Daadi

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

Efe Keyz – Juju

Cliff Reigns – My Babe Face

Berry J – Issues

Ama Nafty – Odo

SONG WRITER OF THE YEAR

K’swagg – Raquel

Hi Two – Bra [Come]

KojoWusu [Realitee] – Love Till We Grow

Imrana – Imagine Say

Efe Keyz – Juju

Berry J – Issues

Nana Osei – Wonky3n Ara

FOD Music Consult – Onyame ye

Akwasi Poy – Ma No Mmo

Aboatea Kwasi – 3b3fa

Half C – Obra Akwantua

Qwesi Qorang – Akwanhyia

BEST RAPPER OF THE YEAR

Rockiefella – Day Break

Sixfive – Sika

Yaw Narrow – They Think

Mysta Possy – Survive ft Tipsongz

Mr. Pounds – Voice of the King

Yaw Berk – Never Stay Down

Kwame Racks [Nsoatre Mafia] – Droptop Chevy

Bodwese – Berekum

K’swagg – War Zone

Kelz – Elevate

Joe Felix – Oh Lord

Fatao Cantona – Make I Blow

Hydrogen – B/A Boy

Slim-Em – African Child

Kofi Images – Maka Maka

BEST COLLABORATION OF THE YEAR

B/A Cypher ft Black Boi X Hotspears X Ajoa X Cafi Doma X Bawsnic X Teeblack

Alinkin – Your Love ft Benji

Cafi Doma – Akonoba ft Dare Mame Beat & Fali Finest

Berry J – Issues ft Fali Finest

Joe Felix – Rozay ft D Cryme & Qweccy Plus

Kwadjo Friktion – Woy3 Ok die3 ft Masinda

Mega Bush – Noo ft Macassio

Mysta Possy – If I Blow ft EL Cee

Rasta Afiakofi – Siso ft Berry J & Kooko

RoockStar Dipaster – Waye Ama Me ft Boampongsem Eric

Bhino Wan – Beautiful Body ft Yaw Berk

DMB Records – Ma Ware

Bodwese – Brekum ft Cafi Doma

DMB Records – Obaa Hemaa

BEST GROUP OF THE YEAR

Sabii & Matt

M.A.N

2Kings

Cianda & Mirage

BEST ENTERTAINER OF THE YEAR

Uncle Bee

Tactical Shifo

Nana Baffour

Joe Felix

Cafi Doma

Abofkay

Tibebe

Van Damme

BEST PRODUCER OF THE YEAR

Abbey Beatz

Mad Figaz

BooahT

Rhythm King

Future Dosty

Tipcy

Dare Mame Beat

Rayne Production

Freddy Beatz

Emry’s Beats

Ebenez

Frimpee

BEST BLOGGER OF THE YEAR

Robinkeb Gh

Solomon Aseidu King

Websiteking

Nankwe Hassan

Joseph Offori

Hypegh.com

GH Konkonsa Seth

Ferty Felix

Bangs Entertainment

Afrobassgh.com

Wyse Brain [Wyse Promotions]

DJ Kingdom

KKB

Dawuroo.com

BEST PROMOTER OF THE YEAR

Promoter Koolic

MC One Conco

Websiteking

Dollar Bill Promotion

Jorge Bangs

Gh Konkonsa Seth

DJ Kingdom

Abofkay

Afrobassgh.com

Wyse Brain (Wyse Promotions)

Websiteking

Ras Shifo

Obonto

DJ Kazopy

MUSIC VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

Motion Master – Obaahemaa , Imagine Say

GAF – Akonoba

Benson Walker of 7inks Studio – Lonely Road

Kwabilex – 2 Cedi

SOCIAL MEDIA INFLUENZA OF THE YEAR

Obonto

GH Konkonsa Seth

Jorge Bangs

Bangs Entertainment

Borga Aziz

Vibezafric.com

Websiteking

MC One Conco

Hypegh.com

King Solomon

Ferty Felix

ARTIST FAN BASE OF THE YEAR

M.A.N – iBelieves Fans

Mega Bush – 360 Fans

Kooko – BAM Nation

Akwasi Poy – PoyNation

Kwame Racks – Grand Style Family

Kofi Images – Team Salute

Shakadan – Shakadan Family

Yabr3 Anka Yada Nation – Qwesi Qorang

Team Joe Felix (TJF) – Joe Felix

MTUB – Rockiefella

Rebel Africa / Uptown Energy – Black Boi

Flame Africa – Ice Burge Flame

Abagrrrrr Family – KuraBasu REDfyah

Wise Clan – J Wise

Vim Squad – JayBoy

TueCity Family – Willy Mar

HIP LIFE ARTIST OF THE YEAR

Alinkin

Qwesi Qorang

Cafi Doma

Berry J

M.A.N

Bhina Wan

Kojo Songz

Mr. Lennon

Cash Bee

Ice Burg Flame

Amaru Wan

Imrana

Kooko

Fali Finest

Alan Cash

HIP LIFE SONG OF THE YEAR

Alinkin – Your Love ft Benji

Imrana – Imagine Say

Kooko – Heaven or Hell

Kwadjo Friktion – Senior

Berry J – Issues

Amaru Wan – Adoma

1Kolo – Wotwamu

Mr. Lennon – Awure

Mr. Pounds – Faaa

Yhvw Krissh – Chorkor

K’Swagg – Raquel

Fali Finest – Forever

Fatao Cantona – No fears

Shakur – Come Lets go

Hally Wolf – Bad Girl

J Wise – Mani Wom

HIGH LIFE ARTIST OF THE YEAR

1 Kolo

Jayblack

Hi Two

Half C

Crystal

Chapterz

Benzy

Akwasi Poy

Aboatea Kwasi

Suba

1 Kolo

HIGH LIFE SONG OF THE YEAR

Akwasi Poy – Ma No Mmo

Aboateo Kwasi – 3b3fa

Half C – Obra Akwantuo

Mr. Pounds – Famame

Benzy – Blessing

Chapterz – Kwehu Bepo

DaRoll KP – Juliana

Leedo Beb – Ebi Grace

Yaw Narrow – Do the Popping

Hi Two – Bra (Come)

Jayblack – 3boho

Spyzion – By Day

HIP POP ARTIST OF THE YEAR

Rockiefella

Mysta Possy

K’Swagg

Kelz

Joe Felix

J Wise

Bodwese

Hydrogen

Fatao Cantona

Sixfive

Kwame Racks

HIP POP SONG OF THE YEAR

K’Swagg – War Zone

Kelz – Elevate

Yaw Berk – Never Stay Down

Sixfive – One in Million

Bodwese – Berekum ft Cafi Doma

Joe Felix – Oh Lord

Fatao Cantona – Make I Blow

Rockiefella – Day Break

Mysta Possy – Hate Hourself

Fali Finest Grind ft Kelz X P Yung X Bodwese X Xdeim X Kwame Truth X Enzymm

DANCEHALL ARTIST OF THE YEAR

Shakadan

Alka Youngest

Man P.J. Sparta

Ghetto Bonlyrikx

Chatta Boss

Sparta Solja

DANCEHALL SONG OF THE YEAR

Shakadan – True Love ft Krakra Jay

Man P.J Sparta – Muntashi

Kojo Songz – Bumper

Ghetto Bonlyrikz – Sexy Bae

Chatta Boss – Bless Me

Ama Nafty – Odo

Am Astonish – Love

Alka Youngest – Happy Time

Sparta Solja – Hard Work

REGGAE ARTIST OF THE YEAR

Kurabaso REDfyah

Rasta Afiakofi

Egofari Singers

REGGAE SONG OF THE YEAR

Rasta Afiakofi – Guilty of Love

Egofari Singers – Victory Crown

Kurabaso REDfyah – Lonely Road

GOSPEL ARTIST OF THE YEAR

Ama Grace

Rev. Janet Bossman

Elcana

Georgina Osei

Minister Isaac Sie

Roockstar Dipastor

Sabii and Matt

The Stewards

Nana Osei

GOSPEL SONG OF THE YEAR

Nana Osei – Wonkyen Ara

Georgina Osei – Odomankoma

LawGee – Oy3 One P3

Luciano – Kingdom Light

Roockstar Dipastor – Way3 ama me

Sabii and Matt – Oteasefo Nyame

The Stewards – Obi Nya Way3

NON BAMA ARTIST OF THE YEAR

Kofi Way

Ramz Nic

Bizzy

Hollick Wan

Preskido

Veroo Gee Gh

Young King

Danny Lampo

Salty Baron

Don King

Mk Gyanta

Jakhal Beeley

Radikalgh

Eze Nipo

K Minute

Edi B

NON BAMA SONG OF THE YEAR

Kofi Way – Chaba [Take Come]

Ramz Nic – Isha Allah

Brainny – Affection

Hollick Wan – Bloody Bars

Radikalgh – One Day

Salty Baron – Burn Dem

Don King – Ohemaa

K Minute – Take Come

Veroo Gee Gh – Ago Make am

Mk Gyanta – True Love

Preskido – Peace

Eze Nipo – Adaafuo

Edi B – K3shi

Miki J – Kungfu