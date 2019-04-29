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29.04.2019 Industry News

MuseAfrica Releases MuseBOQ Accolades 2019 (1st Quarter) Nominees List

Nana Yaw Boadu-Ayeboafoh
Entertainment MuseAfrica Releases MuseBOQ Accolades 2019 (1st Quarter) Nominees List
APR 29, 2019 INDUSTRY NEWS

MuseAfrica has released the nominees for the 2019 Muse Bangerz Of the Quarter Accolades 1st Quarter edition.

The 1st Quarter edition has 15 categories with Medikal, Pappy Kojo and J Derobie vying for the coveted Artiste of the Quarter.

The head of MuseAfrica George Wiredu Duah stated He and his team are excited to organize the 2nd edition of the Muse Bangerz of the Quarter, which aims at celebrating bangers which dominate social media, urban radio and on MuseAfrica every quarter.

Voting has begun to vote for your favourite banger using the voting link https://museafrica.com/vote-for-your-favorite-bangerz-of-the-quarter-boq19/

See the full list of nominations for #MuseBOQ19 below

HIPLIFE SONG OF THE QUARTER
DJ VYRUSKY FT SHATTA WALE, KUAMI EUGENE, KIDI – BABY

SARKODIE FT REEKADO BANKS – I KNOW
KIDI FT KWESI ARTHUR – MR BADMAN
QUAMINA MP FT MEDIKAL – AMANFOUR GIRLS
KOFI MOLE – DON’T BE LATE
HIPHOP SONG OF THE QUARTER
PAPPY KOJO FT JOEY B, NSHORNA MUZICK – BALANCE

KWESI SLAY FT KOFI MOLE – WORK
YAW BERK – NEVER STAY DOWN
FREQUENCY – BILLS
AFROBEATS SONG OF THE QUARTER
MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI – OMO ADA
WENDY SHAY – ALL FOR YOU
GUILTY BEATS FT MR EAZI, KWESI ARTHUR – PILOLO

FREDA RHYMZ FT DBLACK – PAY
BECCA FT YCEE – MAGIC
HIGHLIFE SONG OF THE QUARTER
EAZZY – ODO
KOJO ANTWI FT STONEBWOY – AKYEKYEDIE NANTIE
MIX MASTA GARZY FT KIDI, KUAMI EUEGENE, KURL SONGS – ANADWO Y3D3

KOFI KINAATA FT SHATTA WALE – NEVER AGAIN
REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE QUARTER
J.DEROBIE – POVERTY
KING MAAGA – EVERGREEN
ROCKY DAWUNI – BEATS OF ZION
O.V FT STONEBWOY – WANT ME
SHATTA WALE – ISLAND
GOSPEL SONG SONG OF THE QUARTER
GABY – ASEDA
JOYCE BLESSING – REPENT
NACEE – MPAEBO
JOE METTLE – MEHIA WO YESU
SONG OF THE QUARTER SONG OF THE QUARTER
J.DEROBIE POVERTY
MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI – OMO ADA
GUILTY BEATS FT KWESI ARTHUR, MR EAZI – PILOLO

PAPPY KOJO – BALANCE
ARTISTE OF THE QUARTER
J.DEROBIE
MEDIKAL
PAPPY KOJO
MOOD ALL QUARTER
BALANCE
OMO ADA
POVERTY
INTROLUDE
KING MAAGA - EVERGREEN
KOFI MOLE – DON’T BE LATE
O.V – WANT ME
J.DEROBIE – POVERTY
BRYAN THE MENSAH - ASSUMPTIONS
O.L – SELASSIE
BEST COLLABORATION
RICHY RYMZ X MR SHARK FT KOFI MOLE, QUAMINA MP – PRAYER

FOKN BOIS FT MR EAZI – TRUE FRIEND
OPANKA FT ADINA – SURE
GUILTY BEATS FT KWESI ARTHUR, MR EAZI – PILOLO

FEMALE ARTISTE
NANAYAA
LAMISI
WENDY SHAY
EAZZY
ESHUN
VIDEO
TRIGMATIC FT AI, MANIFEST, WORLASI – MY LIFE REMIX

STONEBWOY FT I-OCTANE – LONELY
SHATTA WALE – ISLAND
MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI, SHATTA WALE – OMO ADA

PAPPY KOJO FT JOEY B, NSHORNA MUZICK – BALANCE

PRODUCER
GUILTY BEATZ
ALTRA NOVA
UGLY BEATS
UNKLE BEATZ
Alternative Act of the Quarter
RiaBoss
Worlasi
Akan
FOKN Bois

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