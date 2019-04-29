MuseAfrica Releases MuseBOQ Accolades 2019 (1st Quarter) Nominees List
Nana Yaw Boadu-Ayeboafoh
Entertainment
APR 29, 2019 INDUSTRY NEWS
MuseAfrica has released the nominees for the 2019 Muse Bangerz Of the Quarter Accolades 1st Quarter edition.
The 1st Quarter edition has 15 categories with Medikal, Pappy Kojo and J Derobie vying for the coveted Artiste of the Quarter.
The head of MuseAfrica George Wiredu Duah stated He and his team are excited to organize the 2nd edition of the Muse Bangerz of the Quarter, which aims at celebrating bangers which dominate social media, urban radio and on MuseAfrica every quarter.
Voting has begun to vote for your favourite banger using the voting link https://museafrica.com/vote-for-your-favorite-bangerz-of-the-quarter-boq19/
See the full list of nominations for #MuseBOQ19 below
HIPLIFE SONG OF THE QUARTER DJ VYRUSKY FT SHATTA WALE, KUAMI EUGENE, KIDI – BABY
SARKODIE FT REEKADO BANKS – I KNOW KIDI FT KWESI ARTHUR – MR BADMAN QUAMINA MP FT MEDIKAL – AMANFOUR GIRLS KOFI MOLE – DON’T BE LATE HIPHOP SONG OF THE QUARTER PAPPY KOJO FT JOEY B, NSHORNA MUZICK – BALANCE
KWESI SLAY FT KOFI MOLE – WORK YAW BERK – NEVER STAY DOWN FREQUENCY – BILLS AFROBEATS SONG OF THE QUARTER MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI – OMO ADA WENDY SHAY – ALL FOR YOU GUILTY BEATS FT MR EAZI, KWESI ARTHUR – PILOLO
FREDA RHYMZ FT DBLACK – PAY BECCA FT YCEE – MAGIC HIGHLIFE SONG OF THE QUARTER EAZZY – ODO KOJO ANTWI FT STONEBWOY – AKYEKYEDIE NANTIE MIX MASTA GARZY FT KIDI, KUAMI EUEGENE, KURL SONGS – ANADWO Y3D3
KOFI KINAATA FT SHATTA WALE – NEVER AGAIN REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE QUARTER J.DEROBIE – POVERTY KING MAAGA – EVERGREEN ROCKY DAWUNI – BEATS OF ZION O.V FT STONEBWOY – WANT ME SHATTA WALE – ISLAND GOSPEL SONG SONG OF THE QUARTER GABY – ASEDA JOYCE BLESSING – REPENT NACEE – MPAEBO JOE METTLE – MEHIA WO YESU SONG OF THE QUARTER SONG OF THE QUARTER J.DEROBIE POVERTY MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI – OMO ADA GUILTY BEATS FT KWESI ARTHUR, MR EAZI – PILOLO
PAPPY KOJO – BALANCE ARTISTE OF THE QUARTER J.DEROBIE MEDIKAL PAPPY KOJO MOOD ALL QUARTER BALANCE OMO ADA POVERTY INTROLUDE KING MAAGA - EVERGREEN KOFI MOLE – DON’T BE LATE O.V – WANT ME J.DEROBIE – POVERTY BRYAN THE MENSAH - ASSUMPTIONS O.L – SELASSIE BEST COLLABORATION RICHY RYMZ X MR SHARK FT KOFI MOLE, QUAMINA MP – PRAYER
FOKN BOIS FT MR EAZI – TRUE FRIEND OPANKA FT ADINA – SURE GUILTY BEATS FT KWESI ARTHUR, MR EAZI – PILOLO
FEMALE ARTISTE NANAYAA LAMISI WENDY SHAY EAZZY ESHUN VIDEO TRIGMATIC FT AI, MANIFEST, WORLASI – MY LIFE REMIX
STONEBWOY FT I-OCTANE – LONELY SHATTA WALE – ISLAND MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI, SHATTA WALE – OMO ADA
PAPPY KOJO FT JOEY B, NSHORNA MUZICK – BALANCE
PRODUCER GUILTY BEATZ ALTRA NOVA UGLY BEATS UNKLE BEATZ Alternative Act of the Quarter RiaBoss Worlasi Akan FOKN Bois
MuseAfrica Releases MuseBOQ Accolades 2019 (1st Quarter) Nominees List
MuseAfrica has released the nominees for the 2019 Muse Bangerz Of the Quarter Accolades 1st Quarter edition.
The 1st Quarter edition has 15 categories with Medikal, Pappy Kojo and J Derobie vying for the coveted Artiste of the Quarter.
The head of MuseAfrica George Wiredu Duah stated He and his team are excited to organize the 2nd edition of the Muse Bangerz of the Quarter, which aims at celebrating bangers which dominate social media, urban radio and on MuseAfrica every quarter.
Voting has begun to vote for your favourite banger using the voting link https://museafrica.com/vote-for-your-favorite-bangerz-of-the-quarter-boq19/
See the full list of nominations for #MuseBOQ19 below
HIPLIFE SONG OF THE QUARTER
DJ VYRUSKY FT SHATTA WALE, KUAMI EUGENE, KIDI – BABY
SARKODIE FT REEKADO BANKS – I KNOW
KIDI FT KWESI ARTHUR – MR BADMAN
QUAMINA MP FT MEDIKAL – AMANFOUR GIRLS
KOFI MOLE – DON’T BE LATE
HIPHOP SONG OF THE QUARTER
PAPPY KOJO FT JOEY B, NSHORNA MUZICK – BALANCE
KWESI SLAY FT KOFI MOLE – WORK
YAW BERK – NEVER STAY DOWN
FREQUENCY – BILLS
AFROBEATS SONG OF THE QUARTER
MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI – OMO ADA
WENDY SHAY – ALL FOR YOU
GUILTY BEATS FT MR EAZI, KWESI ARTHUR – PILOLO
FREDA RHYMZ FT DBLACK – PAY
BECCA FT YCEE – MAGIC
HIGHLIFE SONG OF THE QUARTER
EAZZY – ODO
KOJO ANTWI FT STONEBWOY – AKYEKYEDIE NANTIE
MIX MASTA GARZY FT KIDI, KUAMI EUEGENE, KURL SONGS – ANADWO Y3D3
KOFI KINAATA FT SHATTA WALE – NEVER AGAIN
REGGAE/DANCEHALL SONG OF THE QUARTER
J.DEROBIE – POVERTY
KING MAAGA – EVERGREEN
ROCKY DAWUNI – BEATS OF ZION
O.V FT STONEBWOY – WANT ME
SHATTA WALE – ISLAND
GOSPEL SONG SONG OF THE QUARTER
GABY – ASEDA
JOYCE BLESSING – REPENT
NACEE – MPAEBO
JOE METTLE – MEHIA WO YESU
SONG OF THE QUARTER SONG OF THE QUARTER
J.DEROBIE POVERTY
MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI – OMO ADA
GUILTY BEATS FT KWESI ARTHUR, MR EAZI – PILOLO
PAPPY KOJO – BALANCE
ARTISTE OF THE QUARTER
J.DEROBIE
MEDIKAL
PAPPY KOJO
MOOD ALL QUARTER
BALANCE
OMO ADA
POVERTY
INTROLUDE
KING MAAGA - EVERGREEN
KOFI MOLE – DON’T BE LATE
O.V – WANT ME
J.DEROBIE – POVERTY
BRYAN THE MENSAH - ASSUMPTIONS
O.L – SELASSIE
BEST COLLABORATION
RICHY RYMZ X MR SHARK FT KOFI MOLE, QUAMINA MP – PRAYER
FOKN BOIS FT MR EAZI – TRUE FRIEND
OPANKA FT ADINA – SURE
GUILTY BEATS FT KWESI ARTHUR, MR EAZI – PILOLO
FEMALE ARTISTE
NANAYAA
LAMISI
WENDY SHAY
EAZZY
ESHUN
VIDEO
TRIGMATIC FT AI, MANIFEST, WORLASI – MY LIFE REMIX
STONEBWOY FT I-OCTANE – LONELY
SHATTA WALE – ISLAND
MEDIKAL FT FELLA MAKAFUI, SHATTA WALE – OMO ADA
PAPPY KOJO FT JOEY B, NSHORNA MUZICK – BALANCE
PRODUCER
GUILTY BEATZ
ALTRA NOVA
UGLY BEATS
UNKLE BEATZ
Alternative Act of the Quarter
RiaBoss
Worlasi
Akan
FOKN Bois