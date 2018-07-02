See Full List Of Nominees For 2018 AMVCA

The CEO of Sparrow Productions Shirley Frimpong Manso and actors Adjetey Annan and Lydia Forson have been nominated for the Africa Magic Viewers Choice Awards 2018.
The 2018 AMVCA nominees in all 27 categories were announced on Saturday, 30 June by the duo of popular Ghanaian actress and TV presenter, Joselyn Dumas, and comedian/actor, Bovi via a syndicated broadcast on all Africa Magic channels on DStv and GOtv.
The full rundown of categories and nominees are below:
CATEGORY NOMINEE BEST SHORT FILM OR ONLINE VIDEO THE HOUSEWIFE JAY FRANKLIN JITUBOH TOLU NADINE IBRAHIM PENANCE MICHAEL 'AMA PSALMIST' AKINROGUNDE LODGERS KENI OGUNLOLA TANWA.. THE CHILD WE WANTED ADENIKE ADEBAYO BEST DOCUMENTARY THE FLESH BUSINESS DENIS WANJOHI MAINA NIGHTFALL IN LAGOS JAMES AMUTA GOD'S WIVES BOLANLE OLUKANNI OMIDAN, STYLES DEFUNCT BY AYAWORANHO3D ADEREMI DAVIES CALABAR CARNIVAL: WHAT THE PEOPLE THINK OGHENEFEGO OFILI BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - HAUSA
MANSOOR ALI NUHU UMAR SANDA KAMAL S ALKALI DADIN KOWA SABON SALO AREWA24 UWAR BARI HAMISU LAMIDO IYANTAMA RASHINSANI TIANA JOHNSON BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - IGBO
BOUND LILIAN AFEGBAI OFUOBI VICTOR IYKE UWA NA EME NTUGHARI TIANA JOHNSON OGE NKEM TIANA OBOYI JOHNSON EGO MALAYSIA IYOOH JAMES CHIDOZIE BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - YORUBA
ALAKITI ABIODUN JIMOH, JUMOKE ODETOLA ADABA ADEBAYO SALAMI ETIKO ONIGEDU FEMI ADEBAYO EGUN IRAN KINNI OYINDAMOLA AWOTIDEBE OSUN SENGESE IBIRONKE OJO BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - SWAHILI
SUPA MODO SARIKA HEMI LAKHANI T-JUNCTION AMIL ISSA SHIVJI KERU VICTOR GATONYE MKAZA MWANA TELLYRENCE WAYONGO PETU NA GARU SYLONE MALALO BEST MOVIE SOUTHERN AFRICA DESCENT AWAL ABDULFATAI THE ROAD TO SUNRISE SHEMU JOYAH SALUTE! PHILIPPE TALAVERA JOMAKO BLACK DEMOCRACY ABRAHAM KABWE NYASALAND JOYCE MHANGO CHAVULA BEST MOVIE EAST AFRICA 18 HOURS PHOEBE RUGURU DEVIL'S CHEST HASSAN MAGEYE THE FORBIDDEN KIZITO SAMUEL SAVIOUR RAIN MATHEW & ELEANOR NABWISO BELLA MATT BISH BEST LIGHTING DESIGNER MOVIE OR TV SERIES TATU AKPE ODODORU, TUNDE AKINNIYI KADA RIVER GODWIN GATTA HIDDEN AGBO KELLY LOTANNA TOKA MCBAROR CHILDREN OF MUD SUNDAY OLALEKAN BEST OVERALL MOVIE POTATO POTAHTO SHIRLEY FRIMPONG-MANSO ALTER EGO MOSES INWANG/ESTHER EYIBIO 18 HOURS PHOEBE RUGURU DEVIL'S CHEST HASSAN MAGEYE DESCENT AWAL ABDULFATAI THE ROAD TO SUNRISE SHEMU JOYAH BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
TATU TOYIN ABRAHAM BANANA ISLAND GHOST DORCAS FAPSON TATU FUNLOLA AOFIYEBI-RAIMI BLACKROSE EBELE OKARO ISOKEN LYDIA FORSON ALTER EGO EMEM INWANG BEST WRITER (MOVIE/TV SERIES) IDEMUZA ALOAYE OMOAKE SOUL TIE KEHINDE JOSEPH IDAHOSA TRAILS STANLEE OHIKHUARE 18 HOURS NJUE KEVIN THE TORTURE MULINDWA RICHARD ALTER EGO PATRICK NNAMANI/KOYE O/MOSES INWANG HAKKUNDE TOMI ADESINA BEST TELEVISION SERIES GINA AND FRIENDS PAUL IGWE PROFESSOR JOHNBULL - CHILDLESS WIVES TCHIDI CHIKERE PAPA AJASCO RELOADED WALE ADENUGA THIS IS IT DOLAPO ADELEKE(LOWLA DEE) RELATIVES TUNDE ADEGBOLA BEST PICTURE EDITOR MOVIE/TV SERIES IDEMUZA ALOAYE OMOAKE 18 HOURS MARK MAINA ALTER EGO MOSES INWANG/TUNDE BAKARE HAKKUNDE ASURF OLUSEYI HIDDEN JIBRIL MAILAFIA BEST MAKE UP ARTIST MOVIE/TV SERIES TATU THELMA OZY SMITH, HAKEEM EFFECT ONILOGBO OJUKOKORO (GREED) SANDRA OYIANA WHAT LIES WITHIN CYNTHIA UBUBA DISGUISE HAKEEM EFFECT LOTANNA NNENA EMEKALAM BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
BANANA ISLAND GHOST SAIDI BALOGUN BANANA ISLAND GHOST TOMIWA EDUN NEW MONEY FALZ IDAHOSA TRAILS KUNLE IDOWU OKAFOR'S LAW GABRIEL AFOLAYAN BETRAYAL WALE OJO BEST ART DIRECTOR MOVIE OR TV SERIES TATU DON OMOPE, UZOMA MIKE EBUKA, EBUNOLUWA FATOGUN ISOKEN JADE OSIBERU IDAHOSA TRAILS STANLEE OHIKHUARE CHILDREN OF MUD IMOH UMOREN HIDDEN YUSUF HASAN LOTANNA TUNJI AFOLAYAN BEST CINEMATOGRAPHER MOVIE OR TV SERIES TATU AKPE ODODORU IDEMUZA DICKSON GODWIN T-JUNCTION LESTER MILLADO THE TORTURE RWAMUSIGAZI KYAKUNZIRE OKAFOR'S LAW YINKA EDWARD ALTER EGO BISHOP BLUNT/ADEOYE ADENIYI BEST ACTRESS IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES) BACK UP WIFE BIMBO ADEMOYE EXCESS LUGGAGE QUEEN NWOKOYE THE BIG FAT LIE RITA DOMINIC 10 DAYS IN SUN CITY ADESUA ETOMI AUNTIE BOSS NYCE WANJERI ISOKEN DAKORE AKANDE BEST ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES) THE TORTURE AGABA JOAN WITNESS BOX KEIRA HEWATCH CHILDREN OF MUD MIRIAM KAYODE BELLA CINDERELLA SANYU ALTER EGO OMOTOLA JALADE EKEINDE BLACKROSE LILIAN ECHELON BEST DIRECTOR MOVIE ALTER EGO MOSES INWANG IDEMUZA ALOAYE OMOAKE HAKKUNDE ASURF OLUSEYI TATU DON OMOPE ISOKEN JADE OSIBERU THE TORTURE MULINDWA RICHARD POTATO POTAHTO SHIRLEY FRIMPONG-MANSO BEST SOUND EDITOR MOVIE OR TV SERIES TATU KOLADE MORAKINYO IDAHOSA TRAILS STANLEE OHIKHUARE ALTER EGO ZEZOM GNAWNI OJUKOKORO (GREED) DAYO THOMPSON HAKKUNDE JAMES COON FALCON BEST SOUND TRACK MOVIE OR TV SERIES
MO TOM KOROLUK BANANA ISLAND GHOST ENYI OMERUAH AND FUNMBI OGUNBANWO BELLA ANDREW AHUURA TATU EVELLE IDAHOSA TRAILS ORIRI OSAYAMORE 18 HOURS JACKTONE OKORE BEST COSTUME DESIGNER MOVIE OR TV SERIES TATU YOLANDA OKEREKE ISOKEN JADE OSIBERU POTATO POTAHTO CHRISTIE BROWN HAKKUNDE JOAN GBEFWI THE BRIDGE NGOZI OBASI AND JAMES BESSINONE BEST ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES) ALTER EGO WALE OJO BENEVOLENCE KALU IKEAGWU THE TORTURE RUSHABIRO RAYMOND KETEKE ADJETEY ANANG SIDECHIC GANG ADJETEY ANANG ESOHE CHRIS ATTOH BEST ACTOR IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES) DR MEKAM KALU IKEAGWU THE BIG FAT LIE BLOSSOM CHUKWUJEKWU EXCESS LUGGAGE IK OGBONNA GUYNMAN JIMMY ODUKOYA POTATO POTAHTO OC UKEJE A MILLION BABY ODUNLADE ADEKOLA BEST MOVIE WEST AFRICA POTATO POTAHTO SHIRLEY FRIMPONG-MANSO ALTER EGO MOSES INWANG/ESTHER EYIBIO ISOKEN JADE OSIBERU TATU DON OMOPE, YOLANDE OKEREKE, SEGUN ARINZE, TOLU AWOBIYI
CHILDREN OF MUD IMOH UMOREN LOTANNA IFAN MICHAEL Voting for the AMVCAs open from 8:30pm (WAT) on Saturday, 30 June 2018 and closes Sunday, 24 August 2018. All terms and conditions apply and are available on the Africa Magic website. Viewers can join the conversation using the hashtag #AMVCA2018 and follow @dstvng, @gotvng and @africamagictv on Twitter for more updates.
To find out more about the AMVCAs and the nominees for the 2018 edition, please log on to www.africamagic.tv
GOOD WILL NOT DO FOR MAN WHAT MAN HAS TO DO FOR HIMSELF
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The CEO of Sparrow Productions Shirley Frimpong Manso and actors Adjetey Annan and Lydia Forson have been nominated for the Africa Magic Viewers Choice Awards 2018.
The 2018 AMVCA nominees in all 27 categories were announced on Saturday, 30 June by the duo of popular Ghanaian actress and TV presenter, Joselyn Dumas, and comedian/actor, Bovi via a syndicated broadcast on all Africa Magic channels on DStv and GOtv.
The full rundown of categories and nominees are below:
CATEGORY
NOMINEE
BEST SHORT FILM OR ONLINE VIDEO
THE HOUSEWIFE
JAY FRANKLIN JITUBOH
TOLU
NADINE IBRAHIM
PENANCE
MICHAEL 'AMA PSALMIST' AKINROGUNDE
LODGERS
KENI OGUNLOLA
TANWA.. THE CHILD WE WANTED
ADENIKE ADEBAYO
BEST DOCUMENTARY
THE FLESH BUSINESS
DENIS WANJOHI MAINA
NIGHTFALL IN LAGOS
JAMES AMUTA
GOD'S WIVES
BOLANLE OLUKANNI
OMIDAN, STYLES DEFUNCT BY AYAWORANHO3D
ADEREMI DAVIES
CALABAR CARNIVAL: WHAT THE PEOPLE THINK
OGHENEFEGO OFILI
BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - HAUSA
MANSOOR
ALI NUHU
UMAR SANDA
KAMAL S ALKALI
DADIN KOWA SABON SALO
AREWA24
UWAR BARI
HAMISU LAMIDO IYANTAMA
RASHINSANI
TIANA JOHNSON
BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - IGBO
BOUND
LILIAN AFEGBAI
OFUOBI
VICTOR IYKE
UWA NA EME NTUGHARI
TIANA JOHNSON
OGE NKEM
TIANA OBOYI JOHNSON
EGO MALAYSIA
IYOOH JAMES CHIDOZIE
BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - YORUBA
ALAKITI
ABIODUN JIMOH, JUMOKE ODETOLA
ADABA
ADEBAYO SALAMI
ETIKO ONIGEDU
FEMI ADEBAYO
EGUN IRAN KINNI
OYINDAMOLA AWOTIDEBE
OSUN SENGESE
IBIRONKE OJO
BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - SWAHILI
SUPA MODO
SARIKA HEMI LAKHANI
T-JUNCTION
AMIL ISSA SHIVJI
KERU
VICTOR GATONYE
MKAZA MWANA
TELLYRENCE WAYONGO
PETU NA GARU
SYLONE MALALO
BEST MOVIE SOUTHERN AFRICA
DESCENT
AWAL ABDULFATAI
THE ROAD TO SUNRISE
SHEMU JOYAH
SALUTE!
PHILIPPE TALAVERA
JOMAKO BLACK DEMOCRACY
ABRAHAM KABWE
NYASALAND
JOYCE MHANGO CHAVULA
BEST MOVIE EAST AFRICA
18 HOURS
PHOEBE RUGURU
DEVIL'S CHEST
HASSAN MAGEYE
THE FORBIDDEN
KIZITO SAMUEL SAVIOUR
RAIN
MATHEW & ELEANOR NABWISO
BELLA
MATT BISH
BEST LIGHTING DESIGNER MOVIE OR TV SERIES
TATU
AKPE ODODORU, TUNDE AKINNIYI
KADA RIVER
GODWIN GATTA
HIDDEN
AGBO KELLY
LOTANNA
TOKA MCBAROR
CHILDREN OF MUD
SUNDAY OLALEKAN
BEST OVERALL MOVIE
POTATO POTAHTO
SHIRLEY FRIMPONG-MANSO
ALTER EGO
MOSES INWANG/ESTHER EYIBIO
18 HOURS
PHOEBE RUGURU
DEVIL'S CHEST
HASSAN MAGEYE
DESCENT
AWAL ABDULFATAI
THE ROAD TO SUNRISE
SHEMU JOYAH
BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
TATU
TOYIN ABRAHAM
BANANA ISLAND GHOST
DORCAS FAPSON
TATU
FUNLOLA AOFIYEBI-RAIMI
BLACKROSE
EBELE OKARO
ISOKEN
LYDIA FORSON
ALTER EGO
EMEM INWANG
BEST WRITER (MOVIE/TV SERIES)
IDEMUZA
ALOAYE OMOAKE
SOUL TIE
KEHINDE JOSEPH
IDAHOSA TRAILS
STANLEE OHIKHUARE
18 HOURS
NJUE KEVIN
THE TORTURE
MULINDWA RICHARD
ALTER EGO
PATRICK NNAMANI/KOYE O/MOSES INWANG
HAKKUNDE
TOMI ADESINA
BEST TELEVISION SERIES
GINA AND FRIENDS
PAUL IGWE
PROFESSOR JOHNBULL - CHILDLESS WIVES
TCHIDI CHIKERE
PAPA AJASCO RELOADED
WALE ADENUGA
THIS IS IT
DOLAPO ADELEKE(LOWLA DEE)
RELATIVES
TUNDE ADEGBOLA
BEST PICTURE EDITOR MOVIE/TV SERIES
IDEMUZA
ALOAYE OMOAKE
18 HOURS
MARK MAINA
ALTER EGO
MOSES INWANG/TUNDE BAKARE
HAKKUNDE
ASURF OLUSEYI
HIDDEN
JIBRIL MAILAFIA
BEST MAKE UP ARTIST MOVIE/TV SERIES
TATU
THELMA OZY SMITH, HAKEEM EFFECT ONILOGBO
OJUKOKORO (GREED)
SANDRA OYIANA
WHAT LIES WITHIN
CYNTHIA UBUBA
DISGUISE
HAKEEM EFFECT
LOTANNA
NNENA EMEKALAM
BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
BANANA ISLAND GHOST
SAIDI BALOGUN
BANANA ISLAND GHOST
TOMIWA EDUN
NEW MONEY
FALZ
IDAHOSA TRAILS
KUNLE IDOWU
OKAFOR'S LAW
GABRIEL AFOLAYAN
BETRAYAL
WALE OJO
BEST ART DIRECTOR MOVIE OR TV SERIES
TATU
DON OMOPE, UZOMA MIKE EBUKA, EBUNOLUWA FATOGUN
ISOKEN
JADE OSIBERU
IDAHOSA TRAILS
STANLEE OHIKHUARE
CHILDREN OF MUD
IMOH UMOREN
HIDDEN
YUSUF HASAN
LOTANNA
TUNJI AFOLAYAN
BEST CINEMATOGRAPHER MOVIE OR TV SERIES
TATU
AKPE ODODORU
IDEMUZA
DICKSON GODWIN
T-JUNCTION
LESTER MILLADO
THE TORTURE
RWAMUSIGAZI KYAKUNZIRE
OKAFOR'S LAW
YINKA EDWARD
ALTER EGO
BISHOP BLUNT/ADEOYE ADENIYI
BEST ACTRESS IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
BACK UP WIFE
BIMBO ADEMOYE
EXCESS LUGGAGE
QUEEN NWOKOYE
THE BIG FAT LIE
RITA DOMINIC
10 DAYS IN SUN CITY
ADESUA ETOMI
AUNTIE BOSS
NYCE WANJERI
ISOKEN
DAKORE AKANDE
BEST ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
THE TORTURE
AGABA JOAN
WITNESS BOX
KEIRA HEWATCH
CHILDREN OF MUD
MIRIAM KAYODE
BELLA
CINDERELLA SANYU
ALTER EGO
OMOTOLA JALADE EKEINDE
BLACKROSE
LILIAN ECHELON
BEST DIRECTOR MOVIE
ALTER EGO
MOSES INWANG
IDEMUZA
ALOAYE OMOAKE
HAKKUNDE
ASURF OLUSEYI
TATU
DON OMOPE
ISOKEN
JADE OSIBERU
THE TORTURE
MULINDWA RICHARD
POTATO POTAHTO
SHIRLEY FRIMPONG-MANSO
BEST SOUND EDITOR MOVIE OR TV SERIES
TATU
KOLADE MORAKINYO
IDAHOSA TRAILS
STANLEE OHIKHUARE
ALTER EGO
ZEZOM GNAWNI
OJUKOKORO (GREED)
DAYO THOMPSON
HAKKUNDE
JAMES COON FALCON
BEST SOUND TRACK MOVIE OR TV SERIES
MO
TOM KOROLUK
BANANA ISLAND GHOST
ENYI OMERUAH AND FUNMBI OGUNBANWO
BELLA
ANDREW AHUURA
TATU
EVELLE
IDAHOSA TRAILS
ORIRI OSAYAMORE
18 HOURS
JACKTONE OKORE
BEST COSTUME DESIGNER MOVIE OR TV SERIES
TATU
YOLANDA OKEREKE
ISOKEN
JADE OSIBERU
POTATO POTAHTO
CHRISTIE BROWN
HAKKUNDE
JOAN GBEFWI
THE BRIDGE
NGOZI OBASI AND JAMES BESSINONE
BEST ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
ALTER EGO
WALE OJO
BENEVOLENCE
KALU IKEAGWU
THE TORTURE
RUSHABIRO RAYMOND
KETEKE
ADJETEY ANANG
SIDECHIC GANG
ADJETEY ANANG
ESOHE
CHRIS ATTOH
BEST ACTOR IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
DR MEKAM
KALU IKEAGWU
THE BIG FAT LIE
BLOSSOM CHUKWUJEKWU
EXCESS LUGGAGE
IK OGBONNA
GUYNMAN
JIMMY ODUKOYA
POTATO POTAHTO
OC UKEJE
A MILLION BABY
ODUNLADE ADEKOLA
BEST MOVIE WEST AFRICA
POTATO POTAHTO
SHIRLEY FRIMPONG-MANSO
ALTER EGO
MOSES INWANG/ESTHER EYIBIO
ISOKEN
JADE OSIBERU
TATU
DON OMOPE, YOLANDE OKEREKE, SEGUN ARINZE, TOLU AWOBIYI
CHILDREN OF MUD
IMOH UMOREN
LOTANNA
IFAN MICHAEL
Voting for the AMVCAs open from 8:30pm (WAT) on Saturday, 30 June 2018 and closes Sunday, 24 August 2018. All terms and conditions apply and are available on the Africa Magic website. Viewers can join the conversation using the hashtag #AMVCA2018 and follow @dstvng, @gotvng and @africamagictv on Twitter for more updates.
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