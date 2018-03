Check Out Something New From DJ PlentySongz

Fast Rising Act Lekelee Who have been making Wave back to back is here again with a hot jam titled Funwonje featuring Trod there is no doubt this jam is a banger.

Lekelee teams up with the one and only International DJPlentySongz A.K.A AlagaDJ in preparing this hot mixtape as he presents DJPlentySongz as is official DJ, This Mix compile all hot new jam both the pon pon sounds and shaku shaku believe me you don't wanna miss it.

follow DJPlentySongz / Lekelee on IG& Twi @itdjplentysongz @iamlekelee

Intro By Lekelee, Seriki, Baseone

1.LekeLee - Make Mama Proud

2.Wizkid - oh baby

3.Adekunle Gold - Ire

4.Qdot - jalikima

5.Ycee ft bella - Tropica friit juice

6.Solidstar - Emi o mo

7.DjKayWise Ft Iceprince - Normal level

8.2kay Ft Reekado - Banging

9.wizkid ft CardiB - Daddy Yo Remix

10.Timaya - Ah blem blem

11.Burna boy - Heavens gate

12.Mystro Ft Ycee - Sibe sibe

13.Kidi Ft Mayorkun & Davido - Odo remix

14.Kcee Ft Sarkodie - Burn

15.Nasty c - Said

16.Lyta ft Olamide - Time

17.Davido - Doe

18.Lekelee Ft Oladips & Davolee - Ori mi

19.Limerick - Pesin

20.Wale Turner - Awa noni

21.Wizkid x Terri x Ceeza x Spotless - Soco

22.Blackdude Ft Lekelee x Cnatty x Ghash - Olly spirit

23.Mayorkun - Cheche

24.Simi - Owanbe

25.Davido - Flora my flawa

26.Dotman - Iyawo

27.DNA Ft Mayorkun - Adanma

28.DJSpinall ft Wizkid - Nowo

29.Wizkid - Manya

30.Phyno - Isi ego

31.IcePrince - Replay

32.Dremo Ft Mayorkun - Izzokay

33.Yovi Ft Skiibii - Osha pra pra

34.Magnito - Meaning of love

35.Skiibii Ft DTunes - Skibobo

36.DMW - Mind

37.Tekno Ft Selebobo - Anyhow

38.DJEnimoney Ft Slimcase x Reminsce x TiwaSavage - Diet

39.Danny S - Off the lite

40.Daychino Ft KleverJ - Won ti get eh

41.Zlatan - Oja

42.Sugarboy Ft Ycee - Chop

43.DJ YK - Zenzelima

44.Lekelee Ft Trod - Funwonje

45.Lilkesh - Apaa mi

46.Baseone Ft CDQ - Papapa

47.Slimcase - Lavish

48.DJReal Ft Iceprince x CDQ - Fly

49.Danny S - Ege

50.Olamide - Science Student

51.Lekelee - Omo oloja

52.DJHazan Ft Ycee & Damilare - Awon da....

53.Skuki - Owello

54.Yemialade Ft Slimcase - Shakpati

55.Idowest Ft Slimcase - Omo Shepeteri

56.Destiny Boy - Ligali

57.2Tboiz - Addicted

58.Mr real - legbegbe

59.DJXclusive Ft Slimcase & Mzkiss - Shempe

60.VjAdams Ft Niniola - Leg work

61.Lekelee Ft Trod - Funwonje

62.Terry G - Connect

63.CDQ Ft Slimcase x MrReal - Balu

64.Kiss Daniel - 4 days

65.SmallDctor - This year

66.L.A.X - Gwara gwara

67.Danny Young - Big alhaji

68.Blue ice Ft 9ice - Ishe

69.Olagrin Ft Lekelee - Gbese

70.Oskido - Mandebele

71.Vj Immaculate - Street anthem

