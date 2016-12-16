Mahama’s Daughter Writes An Emotional Message To Her Father
General News | 16 December 2016 12:06 CET

Kofi Adjorlolo nominated for Best Supporting Actor at 2016 AMVCAs

By MyJoyOnline

The nominees for the fifth edition of the prestigious Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCAs) were revealed in Lagos at star studded event.

Announcing the nominees was the duo of popular Nigerian actress and TV presenter, Mitchelle Dede, and renowned Kenyan actor, radio presenter and TV host Fareed Khimani during a special live broadcast.

The movie ‘Ghana Must Go’ received a number of nominations crowned with the ace actor Kofi Adjorlolo being nominated for Best Supporting Actor in a Drama Movie/TV Series.

Frank Rajah was also nominated for Best Director for the same movie.

Here are the Nominees:

CATEGORY

NOMINEE

BEST MOVIE (SOUTH AFRICA)

MRS RIGHT GUY

DUMISANI GUMBI

HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD

BONGIWE SELANE, JUNAID AHMED, HELENA SPRING

VAYA

RETHABILE MOLATELA MOTHOBI

THE JAKES ARE MISSING

BIANCA ISAAC

ALL ABOUT LOVE

ELVIS CHUKS

BEST MOVIE (EAST AFRICA)

AISHA

AMIL SHIVJI

NAOMBA NISEME

STAFORD KIHORE

KATI KATI

SARIKA HEMI LAKHANI

EPIDEMIC

MAGEYE HASSAN

HOMECOMING

SEKO SHAMTE

BEST MOVIE (WEST AFRICA)

93 DAYS MOVIE

STEVE GUKAS/BOLANLE AUSTEN-PETERS/PEMON RAMI/DOTUN OLAKUNRI

76

ADONIJAH OWIRIWA / TONYE PRINCEWILL

OLOIBIRI

ROGERS OFIME

A TRIP TO JAMAICA

RICHARD AYODEJI MAKUN

THE C.E.O.

KUNLE AOLAYAN

BEST TELEVISION SERIES

JENIFA'S DIARY

FUNKE AKINDELE

SOKHULU AND PARTNERS SEASON 3

ROBERTA DURRANT

DUPLICITY

DELMWA DESHI KURA

BENEATH THE LIES

CEDRIC NDILIMA

BEYOND YOUR SIGHT: THE POLICE STORY

LANCELOT ODUWA IMASUEN

BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - SWAHILI

UREMBO

DOROTHY GHETTUBA

SIRI YA MTUNGI (SEASON 2)

JOHN, LOUISE AND JORDAN RIBER

MGANGA BOMBA

GBENGA KAYODE

FIHI

VICTOR GATONYE

ZILIZALA

DAUDI OTIENO ANGUKA

BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - IGBO

AMONYE-BU-ONYE

CREY AHANONU

OBI-EZE

KINGSLEY OKEREKE

OBI NWANYI

DOUYE AARON GARVEY

MMAKWARA SERIES

TIANA OBOYI

IKPE OMUMA

EMEKA OSSAI

BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - HAUSA

SALIM

ABDULLAHI ABAS

MAFARIN TAFIYA

NUHU ABDULLAHI

YAKI DA ZUCIYA

TIJJANI SHEHU YAHAYA

MAULA

MUKTAR BELLO ISMAIL

BEST ACTOR IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)

THE BOSS IS MINE

IMEH BISHOP UMOH

A TRIP TO JAMAICA

AYO MAKUN

ITS HER DAY

BOVI

GHANA MUST GO

BLOSSOM CHUKWUJEKWU

BROTHER JEKWU

MIKE EZURONYE

THE LIFE OF A NIGERIAN COUPLE

OKEY UZOESHI

MEET THE INLAWS

AMECHI MUONAGOR

BEST ACTRESS IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)

MEET THE INLAWS

TINA MBA

MRS RIGHT GUY

DINEO MOEKETSI

WIVES ON STRIKE

CHIOMA AKPOTHA

JENIFA'S DIARY

FUNKE AKINDELE

WIVES ON STRIKE

UCHE JOMBO-RODRIGUEZ

A TRIP TO JAMAICA

FUNKE AKINDELE

WIVES ON STRIKE

OMONI OBOLI

BEST ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)

93 DAYS MOVIE

BIMBO AKINTOLA

SLOW COUNTRY

IVIE OKUJAYE-EGBOH

76

RITA DOMINIC

THE ARBITRATION

ADESUA ETOMI

VAYA

ZIMKHITHA NYOKA

DERAILED

MEG OTANWA

LOVE IS A PRANK

HANNAH OJO

BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)

VAYA

WARREN MASEMOLA

GHANA MUST GO

KOFI ADJORLOLO

THE JAKES ARE MISSING

MPHO SEBENG

JUST NOT MARRIED

ROTIMI SALAMI

93 DAYS MOVIE

GIDEON ECHE-OKEKE

KATI KATI

ELSAPHAN NJORA

GHANA MUST GO

NKEM OWOH

BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)

FOUR ONE LOVE

EBELE OKARO ONYUIKE

93 DAYS MOVIE

SOMKELE IDHALAMA

8 BARS & A CLEF

KEHINDE BANKOLE

ITS HER DAY

ADUNNI ADE

SOMETHING WICKED

IVIE OKUJAIYE

HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD

KHANYI MBAU

VAYA

NAMONDE MBUSI

BEST CINEMATOGRAPHER (MOVIE/TV SERIES)

MRS RIGHT GUY

ADZE UGAH

93 DAYS MOVIE

YINKA EDWARD

HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD

LANCE GEWER

OLOIBIRI

CURTIS GRAHAM

76

YINKA EDWARD

BEST SHORTFILM

IRETI

TOPE OSHIN

LOOT

GREG ROM

MEET THE PARENTS

LONZO NZEKWE

CAT FACE

OGO OKPUE

LIGHT DIARIES: SPIN AROUND

MELISSA HAIDEN

BEST DOCUMENTARY

ROOTS - GAMBIA

EBOH WAGGEH

MAKOKO: FUTURES AFLOAT

FEMI ODUGBEMI

ALISON

UGA CARLINI

AMAKA'S KIN- THE WOMEN OF NOLLYWOOD

TOPE OSHIN

PETRA'S NABATEAN HERITAGE

YVONNE BASSEY

BEST ART DIRECTOR

76

PAT NEBO

93 DAYS MOVIE

BOLA BELO

OLOIBIRI

CHIMA ADIGHIJE

HAPPINESS IS A 4 LETTER WORD

GARY SMITH

GHANA MUST GO

GODWIN ASHONG

BEST COSTUME DESIGNER

76

PAT EGWURUBE

OLOIBIRI

DELE AKINYELE/CHELSEA OLIVER

GHANA MUST GO

CHIEMELA NWAGBOSO/ ASANTEWA CLARA ADJOA

CASINO

SHILEOLA IBIRONKE AND MOJISOLA SAPARA

KING INVINCIBLE

OBIJIE

BEST LIGHTING DESIGNER (MOVIE/TV SERIES)

93 DAYS MOVIE

ELLIOT SEWAPE

OLOBIRI

AMISU ALADE/EDWIN LAU

76

YINKA EDWARDS

HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD

LANCE GEWER SASC

A TRIP TO JAMAICA

FABIAN HOOKS

BEST PICTURE EDITOR (MOVIE/TV SERIES)

OLOIBIRI

NNODIM CHIGOZIE & PAULA PETERSON

VAYA

VUYANI SONDLO

76

EMEKA OJUKWU

93 DAYS MOVIE

ANTONIO RIBEIRO

HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD

NICHOLAS COSTARAS/MELANIE JANKES GOLDEN

BEST SOUND EDITOR (MOVIE/TV SERIES)

OLOIBIRI

MIKE BARNITT

93 DAYS MOVIE

PIUS FATOKE AND MZUKISI MTSHISELO

VAYA

RICHARD MOHLARI/DAVE HAWKINS

76

SOLOMON EMMANUEL

MRS RIGHT GUY

JEAN NIEMANDT

BEST SOUND TRACK/ORIGINAL SCORE (MOVIE/TV SERIES)

OLOIBIRI

REX RICKETTS

93 DAYS MOVIE

GEORGE KALLIS , TUNDE JEGEDE AND BANKY W

NO GOOD TURN

BRYMO

THE ENCOUNTER

MICHAEL “THE TRUTH” OGUNLADE

76

IZU OJUKWU

BEST MAKE UP ARTIST (MOVIE/TV SERIES)

76

CHINWE ELOVAH

OLOIBIRI

HAKEEM ONILOGBO AJIBOLA/PEREKEME ODON

UMILILO

RONWYN JARRETT

93 DAYS MOVIE

THEMA OZZY SMITH/LOLA MAJA-OKOJEVOH/ ADETUNMI IMOTEDA

HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD

DIANNE ALLEN

BEST DIRECTOR

MRS RIGHT GUY

ADZE UGAH

93 DAYS MOVIE

STEVE GUKAS

OLOIBIRI

CURTIS GRAHAM

76

IZU OJUKWU

A TRIP TO JAMAICA

ROBERT O PETERS

GHANA MUST GO

FRANK RAJAH

BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - YORUBA

SOMEWHERE IN THE DARK

ABIODUN JIMOH & JUMOKE ODETOLA

ODE IKU

SAMSIDEEN ADESIYAN

AJOKE AIYE

OLAIDE OLABANJI

TOBAJEWO

OMIREFA TITUS

IMAN

OLUWATOYIN BANKOLE

BEST OVERALL MOVIE 2016 (AFRICA)

MRS RIGHT GUY

DUMISANI GUMBI

HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD

BONGIWE SELANE, JUNAID AHMED, HELENA SPRING

AISHA

AMIL SHIVJI

NAOMBA NISEME

STAFORD KIHORE

93 DAYS MOVIE

STEVE GUKAS/BOLANLE AUSTEN-PETERS/PEMON RAMI/DOTUN OLAKUNRI

76

ADONIJAH OWIRIWA / TONYE PRINCEWILL

Voting for the AMVCAs opened from midnight on Wednesday, December 14, 2016 and closes on February 24, 2017.

Story by Ghana | Myjoyonline.com

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