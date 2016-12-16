Kofi Adjorlolo nominated for Best Supporting Actor at 2016 AMVCAs
The nominees for the fifth edition of the prestigious Africa Magic Viewers’ Choice Awards (AMVCAs) were revealed in Lagos at star studded event.
Announcing the nominees was the duo of popular Nigerian actress and TV presenter, Mitchelle Dede, and renowned Kenyan actor, radio presenter and TV host Fareed Khimani during a special live broadcast.
The movie ‘Ghana Must Go’ received a number of nominations crowned with the ace actor Kofi Adjorlolo being nominated for Best Supporting Actor in a Drama Movie/TV Series.
Frank Rajah was also nominated for Best Director for the same movie.
Here are the Nominees:
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CATEGORY
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NOMINEE
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BEST MOVIE (SOUTH AFRICA)
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MRS RIGHT GUY
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DUMISANI GUMBI
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HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD
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BONGIWE SELANE, JUNAID AHMED, HELENA SPRING
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VAYA
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RETHABILE MOLATELA MOTHOBI
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THE JAKES ARE MISSING
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BIANCA ISAAC
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ALL ABOUT LOVE
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ELVIS CHUKS
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BEST MOVIE (EAST AFRICA)
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AISHA
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AMIL SHIVJI
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NAOMBA NISEME
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STAFORD KIHORE
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KATI KATI
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SARIKA HEMI LAKHANI
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EPIDEMIC
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MAGEYE HASSAN
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HOMECOMING
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SEKO SHAMTE
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BEST MOVIE (WEST AFRICA)
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93 DAYS MOVIE
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STEVE GUKAS/BOLANLE AUSTEN-PETERS/PEMON RAMI/DOTUN OLAKUNRI
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76
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ADONIJAH OWIRIWA / TONYE PRINCEWILL
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OLOIBIRI
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ROGERS OFIME
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A TRIP TO JAMAICA
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RICHARD AYODEJI MAKUN
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THE C.E.O.
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KUNLE AOLAYAN
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BEST TELEVISION SERIES
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JENIFA'S DIARY
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FUNKE AKINDELE
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SOKHULU AND PARTNERS SEASON 3
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ROBERTA DURRANT
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DUPLICITY
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DELMWA DESHI KURA
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BENEATH THE LIES
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CEDRIC NDILIMA
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BEYOND YOUR SIGHT: THE POLICE STORY
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LANCELOT ODUWA IMASUEN
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BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - SWAHILI
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UREMBO
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DOROTHY GHETTUBA
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SIRI YA MTUNGI (SEASON 2)
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JOHN, LOUISE AND JORDAN RIBER
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MGANGA BOMBA
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GBENGA KAYODE
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FIHI
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VICTOR GATONYE
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ZILIZALA
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DAUDI OTIENO ANGUKA
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BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - IGBO
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AMONYE-BU-ONYE
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CREY AHANONU
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OBI-EZE
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KINGSLEY OKEREKE
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OBI NWANYI
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DOUYE AARON GARVEY
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MMAKWARA SERIES
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TIANA OBOYI
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IKPE OMUMA
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EMEKA OSSAI
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BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - HAUSA
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SALIM
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ABDULLAHI ABAS
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MAFARIN TAFIYA
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NUHU ABDULLAHI
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YAKI DA ZUCIYA
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TIJJANI SHEHU YAHAYA
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MAULA
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MUKTAR BELLO ISMAIL
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BEST ACTOR IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
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THE BOSS IS MINE
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IMEH BISHOP UMOH
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A TRIP TO JAMAICA
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AYO MAKUN
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ITS HER DAY
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BOVI
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GHANA MUST GO
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BLOSSOM CHUKWUJEKWU
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BROTHER JEKWU
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MIKE EZURONYE
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THE LIFE OF A NIGERIAN COUPLE
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OKEY UZOESHI
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MEET THE INLAWS
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AMECHI MUONAGOR
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BEST ACTRESS IN A COMEDY (MOVIE/TV SERIES)
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MEET THE INLAWS
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TINA MBA
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MRS RIGHT GUY
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DINEO MOEKETSI
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WIVES ON STRIKE
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CHIOMA AKPOTHA
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JENIFA'S DIARY
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FUNKE AKINDELE
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WIVES ON STRIKE
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UCHE JOMBO-RODRIGUEZ
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A TRIP TO JAMAICA
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FUNKE AKINDELE
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WIVES ON STRIKE
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OMONI OBOLI
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BEST ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
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93 DAYS MOVIE
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BIMBO AKINTOLA
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SLOW COUNTRY
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IVIE OKUJAYE-EGBOH
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76
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RITA DOMINIC
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THE ARBITRATION
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ADESUA ETOMI
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VAYA
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ZIMKHITHA NYOKA
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DERAILED
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MEG OTANWA
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LOVE IS A PRANK
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HANNAH OJO
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BEST SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
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VAYA
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WARREN MASEMOLA
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GHANA MUST GO
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KOFI ADJORLOLO
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THE JAKES ARE MISSING
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MPHO SEBENG
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JUST NOT MARRIED
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ROTIMI SALAMI
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93 DAYS MOVIE
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GIDEON ECHE-OKEKE
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KATI KATI
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ELSAPHAN NJORA
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GHANA MUST GO
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NKEM OWOH
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BEST SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA (MOVIE/TV SERIES)
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FOUR ONE LOVE
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EBELE OKARO ONYUIKE
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93 DAYS MOVIE
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SOMKELE IDHALAMA
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8 BARS & A CLEF
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KEHINDE BANKOLE
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ITS HER DAY
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ADUNNI ADE
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SOMETHING WICKED
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IVIE OKUJAIYE
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HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD
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KHANYI MBAU
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VAYA
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NAMONDE MBUSI
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BEST CINEMATOGRAPHER (MOVIE/TV SERIES)
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MRS RIGHT GUY
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ADZE UGAH
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93 DAYS MOVIE
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YINKA EDWARD
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HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD
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LANCE GEWER
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OLOIBIRI
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CURTIS GRAHAM
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76
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YINKA EDWARD
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BEST SHORTFILM
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IRETI
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TOPE OSHIN
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LOOT
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GREG ROM
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MEET THE PARENTS
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LONZO NZEKWE
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CAT FACE
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OGO OKPUE
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LIGHT DIARIES: SPIN AROUND
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MELISSA HAIDEN
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BEST DOCUMENTARY
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ROOTS - GAMBIA
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EBOH WAGGEH
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MAKOKO: FUTURES AFLOAT
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FEMI ODUGBEMI
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ALISON
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UGA CARLINI
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AMAKA'S KIN- THE WOMEN OF NOLLYWOOD
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TOPE OSHIN
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PETRA'S NABATEAN HERITAGE
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YVONNE BASSEY
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BEST ART DIRECTOR
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76
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PAT NEBO
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93 DAYS MOVIE
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BOLA BELO
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OLOIBIRI
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CHIMA ADIGHIJE
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HAPPINESS IS A 4 LETTER WORD
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GARY SMITH
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GHANA MUST GO
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GODWIN ASHONG
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BEST COSTUME DESIGNER
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76
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PAT EGWURUBE
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OLOIBIRI
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DELE AKINYELE/CHELSEA OLIVER
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GHANA MUST GO
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CHIEMELA NWAGBOSO/ ASANTEWA CLARA ADJOA
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CASINO
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SHILEOLA IBIRONKE AND MOJISOLA SAPARA
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KING INVINCIBLE
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OBIJIE
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BEST LIGHTING DESIGNER (MOVIE/TV SERIES)
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93 DAYS MOVIE
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ELLIOT SEWAPE
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OLOBIRI
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AMISU ALADE/EDWIN LAU
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76
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YINKA EDWARDS
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HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD
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LANCE GEWER SASC
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A TRIP TO JAMAICA
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FABIAN HOOKS
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BEST PICTURE EDITOR (MOVIE/TV SERIES)
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OLOIBIRI
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NNODIM CHIGOZIE & PAULA PETERSON
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VAYA
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VUYANI SONDLO
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76
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EMEKA OJUKWU
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93 DAYS MOVIE
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ANTONIO RIBEIRO
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HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD
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NICHOLAS COSTARAS/MELANIE JANKES GOLDEN
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BEST SOUND EDITOR (MOVIE/TV SERIES)
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OLOIBIRI
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MIKE BARNITT
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93 DAYS MOVIE
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PIUS FATOKE AND MZUKISI MTSHISELO
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VAYA
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RICHARD MOHLARI/DAVE HAWKINS
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76
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SOLOMON EMMANUEL
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MRS RIGHT GUY
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JEAN NIEMANDT
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BEST SOUND TRACK/ORIGINAL SCORE (MOVIE/TV SERIES)
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OLOIBIRI
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REX RICKETTS
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93 DAYS MOVIE
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GEORGE KALLIS , TUNDE JEGEDE AND BANKY W
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NO GOOD TURN
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BRYMO
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THE ENCOUNTER
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MICHAEL “THE TRUTH” OGUNLADE
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76
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IZU OJUKWU
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BEST MAKE UP ARTIST (MOVIE/TV SERIES)
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76
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CHINWE ELOVAH
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OLOIBIRI
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HAKEEM ONILOGBO AJIBOLA/PEREKEME ODON
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UMILILO
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RONWYN JARRETT
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93 DAYS MOVIE
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THEMA OZZY SMITH/LOLA MAJA-OKOJEVOH/ ADETUNMI IMOTEDA
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HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD
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DIANNE ALLEN
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BEST DIRECTOR
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MRS RIGHT GUY
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ADZE UGAH
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93 DAYS MOVIE
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STEVE GUKAS
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OLOIBIRI
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CURTIS GRAHAM
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76
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IZU OJUKWU
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A TRIP TO JAMAICA
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ROBERT O PETERS
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GHANA MUST GO
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FRANK RAJAH
|
BEST INDIGENOUS LANGUAGE MOVIE OR TV SERIES - YORUBA
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SOMEWHERE IN THE DARK
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ABIODUN JIMOH & JUMOKE ODETOLA
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ODE IKU
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SAMSIDEEN ADESIYAN
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AJOKE AIYE
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OLAIDE OLABANJI
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TOBAJEWO
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OMIREFA TITUS
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IMAN
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OLUWATOYIN BANKOLE
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BEST OVERALL MOVIE 2016 (AFRICA)
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MRS RIGHT GUY
|
DUMISANI GUMBI
|
HAPPINESS IS A FOUR LETTER WORD
|
BONGIWE SELANE, JUNAID AHMED, HELENA SPRING
|
AISHA
|
AMIL SHIVJI
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NAOMBA NISEME
|
STAFORD KIHORE
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93 DAYS MOVIE
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STEVE GUKAS/BOLANLE AUSTEN-PETERS/PEMON RAMI/DOTUN OLAKUNRI
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76
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ADONIJAH OWIRIWA / TONYE PRINCEWILL
Voting for the AMVCAs opened from midnight on Wednesday, December 14, 2016 and closes on February 24, 2017.
Story by Ghana | Myjoyonline.com