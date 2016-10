Bisa Kdei, Shatta Wale, Sarkodie, Wizkid, Flavour, Others Nominated For WAMVA 2016 + Full List

Nominees for the 2016 Watsup Tv Music Video (WAMVA) Awards have officially been announced.

The launch, which happened on 29th October 2016 inside Osu Plot 7 Club witnessed the presence of some top entertainment personalities including George Britton, Ebenezer Anangfio, Episode, Merqury Quaye, Kofi Kinaata, Scientific, D Cryme, Luther, Eazzy, Ephraim, Bossu Kule, Booza Kay, Opanka, Feli Nuna, Iyk Wonder, Gallaxy, Magnom, Smile Baba among others.

This award show is aimed at honouring Anglophone and Francophone artists from the Africa music video medium.

Below are full list of nominees..

BEST AFRICAN VIDEO DIRECTOR 2016

Clarence Peters - Pana by Tekno

Godfather - Kidogo by Diamond Platnumz ft P'square

Justin Campos - Kamatia by Navy Kenzo -

Lex Maccaty - Baby by Shatta Wale

Moe Musa - Romantic by Korede Bello Ft. Tiwa Savage

Phamous Philms - Nyedziloby by Edem ft Reekado Banks

Prince Dovlo - Awoa by Pappy Kojo

Said C Naciri - Tsunami by Ahmed Chawki

Sesan - Final by Wizkid

Unlimited LA - Bahd Baddo Baddest by Falz ft. Olamide, Davido

BEST AFRICAN GROUP/DUO VIDEO 2016

Bracket ft. Timaya - Celebrate

Navy Kenzo - Kamatia

VVIP ft Patoranking - Alhaji

Sauti Sol ft Alikiba - Uncoditional Bae

Mafikizolo ft. Diamond Platnumz, Dj Maphorisa - Colour of Africa

Kiff No Beat - La vie de louga

toofan - Eledji

Mavins - JantaManta

4X4 ft BukBak - Atongo

Ruff n Smooth - Shaba

BEST WEST AFRICAN VIDEO 2016

DJ Arafat - Maplôrly

Mokobe - J'ai trop dansé

Patoranking - No Kissing

Shatta Wale - Baby (chop kiss)

Kandia Kora ft Sidiki Diabate - Complexe 0

Stonebwoy - People Dey

Tekno - Pana

Tiwa Savage - Bad

Wizkid - Final

Yemi Alade - Want You

BEST SOUTH AFRICAN VIDEO 2016

AKA - Composure

Black Coffee ft Mquee - Come with Me

Cassper Noyvest - War Ready

Da LES ft. Riky Rick - Summer

DJ Maphorisa ft Wizkid, Dj Buckz - Soweto Baby

Emtee ft AKA ft Wizkid - Rollup

Khuli Chana - Money

KO - Ding Dong -

Mafilizolo ft. Diamond - Colours of Africa

Nasty C ft. Davido, Cassper Nyovest - Juice Back

BEST NORTH AFRICAN VIDEO 2016

Ahmed Chawki - Tsunami

Amal Maher - Ezay Fatetny

Amr Diab Ft. Mohamed Mounir - Al Qahira

Douzi - Mazal Mazal

Mohamed Hamaki - Ma Balash

Ibtissam Tiskat - Ma Fi Mn Habibi

Latifa - Maktoobli

Saad Lamjarred - Ghaltana

Samira Said - Mahassalsh Haga

Tamer Hosny - Kol Haga Bena

BEST CENTRAL AFRICAN VIDEO 2016

Anna Joyce - Te Amar

C4 Pedro - Tu És a Mulher

Charlotte Dipanda - Aléa Mba

Daphne ft Ben Decca - Ndolo

Fabregas - Double Face

Ferre Gola ft Victoria Kimani - Tucheze

Franko - Coller La Petite

Magasco - All VIP

Reniss - La Sauce

Stanley Enow ft Ice Prince - Yours

BEST EAST AFRICAN VIDEO 2016

Ali Kiba - Aje

AY ft Diamond Platnumz - Zigo

Diamond Platnumz ft Psquare - KIDOGO

Eddy Kenzo - So Good

Harmonize ft Diamond Platnumz - Bado

Knoweless Butera - Ko Nashize

Navy Kenzo - Kamati

Raymond - Kwetu

Sauti Sol ft Alikiba - Unconditional Bae

Victoria Kimani ft Khuli Chana - All the Way

BEST AFRICAN FEMALE VIDEO 2016

Almok - Molo molo

Charlotte Dipanda - Aléa Mba Pah Chilera

MzVee- Hold Me Now

Seyi Shay - Pack and Go

Tiwa Savage - Bad

Vivian Chidid - Wuyuma

Vanessa Mdee - Niroge

Yemi Alade - Want You

Victoria Kimani ft. Khuli Chana - All the way

DJ Lambo ft. CYNTHIA MORGAN, EVA ALORDIAH & SEYI SHAY - The Motion

BEST AFRICAN MALE VIDEO 2016

Amr Diab Ft. Mohamed Mounir - Al Qahira "Cairo

Cassper Nyovest - War Ready

Diamond Platnumz ft Psqaure - Kidogo

Franko - Coller La Petite

Ice Prince - Boss

Patoranking ft Sarkodie - No Kissing

Shatta Wale - Baby (Chop

Sidiki Diabete - Inianafi

Tekno - Pana

Wizkid - Final

BEST AFRICAN COMBO VIDEO 2016

AKA ft Burna Boy, Khuli Chana, Yanga - Baddest

Davido ft Olamide - The Money

Diamond Platnumz ft AKA - Make Me Sing

DJ Jimmy Jatt ft Wizkid - Feeling the Beat

Edem ft Reekaedo Banks - Nyedzilo

Emtee ft Wizkid & Aka - Roll Up (ReUp)

Kiff No Beat ft Arafat - Approchez Regardez

Kollins ft Chidinma - Ma Préférée

Koredo Bello ft Tiwa Savage - Romantic

Masterkraft ft Flavour & Sarkodie - Finally

Patoranking ft Sarkodie - No Kissing

MC Galaxy ft Stonebwoy, Cynthia Morgan & DJ Jimmy Jatt - Go Gaga

AFRICAN VIDEO OF THE YEAR 2016

Ahmed Chawki - Tsunami

Amr Diab ft. Mohamed Mounir - Al Qahira

Cassper Nyovest - War Ready

Diamond Platnumz ft P'Square - Kidogo

Edem ft Reekado Banks - Nyedzilo

Franko - Coller La Petite

Tekno - Pana

Tiwa Savage - Bad

Wizkid - Final

Yemi Alade - Want You

BEST INTERNATIONAL VIDEO 2016

1. Rihanna ft. Drake - Work - USA

2. Adele - Hello - UK

3. Beyonce - Formation - USA

4. Black M - Je Suis Chez Moi - France

5. Chris Browm - Little More - USA

6. Drake - Hotline Bling - USA

7. Tinie Tempah ft Wizkid - Mamacita - UK

8. Jidenna - Knickers - USA

9. Maitre Gims ft. Niska - Sapés Comme Jamais - France

10. MHD - A kele Nta – France

BEST AFRO POP VIDEO 2016

1. Yemi Alade - Want You - Nigeria

2. Guru - Samba - Ghana

3. Iyanya - Heartbeat - Nigeria

4. Kiss Daniel - Mama - Nigeria

5. D Cryme ft Sarkodie - Koko Sakora - Ghana

6. Runtown - Walahi - Nigeria

7. Scientific ft Quincy B - Rotate - Liberia

8. Tekno - Pana - Nigeria9. Wizkid - Final - Nigeria

10. DJ Maphorisa ft Wizkid & Dj Buckz - Soweto Baby - South Africa

BEST AFRICAN HIP HOP VIDEO 2016

1. Falz ft. Olamide, Davido - Bahd Baddo Baddest - Nigeria

2. AKA - Composure - South Africa

3. Cassper - War Ready - South Africa

4. Dblack ft MI Abaga - Champ - Ghana

5. Dee Money - Ale - Ghana

6. EL - Lalafalama - Ghana

7. Iba One - Dokèra - Mali

8. Kiff no Beat - La vie de Louga - Côte d'Ivoire

9. King Kaka - Mr. 254 - Kenya

10. Omar Sterling - Bob Marley - Ghana

11. Reminisce - Asalamalekun - Nigeria

12. Sarkodie - Take it Back - Ghana

BEST AFRICAN PERFORMANCE 2016

1. C4 Pedro - Feira de Março - Angola

2. Cassper Nyovest - Fill up the dome concert - South Africa

3. Diamond Platnumz & NE-YO - Jembeka Festival - Tanzania

4. DJ Arafat - Concert a Korhogo - Côte d'Ivoire

5. P Square - Concert: Slide and Bounce tour - Nigeria

6. Shatta wale - After the Storm Concert - Ghana

7. Sidiki Diabete - Concert au Palais de la Culture Abidjan - Mali

8. Tamer Hosny - Kol Haga Bena Live - Egypt

9. Tiwa Savage - One Africa Music Fest 2016 - Nigeria

10. Wizkid - Mutzig Beer Fest - Nigeria

BEST AFRICAN RnB VIDEO 2016

1. 2Baba - Officially Blind - Nigeria

2. Akwaboah ft. Ice Prince - I do Love You - Ghana

3. Alikiba - Aje - Tanzania

4. Banky W - Made for You - Nigeria

5. Efya ft Bisa Kdei - One of your Own - Ghana

6. Joey B U x Me Ghana

7. Jon Germain ft. Dee Moneey & EL - Threesome - Ghana

8. Mohamed Hamaki - Ma Balash - Egypt

9. Soul Bangs - Temai Kha Fera - Guinea

10. Wande Coal - Super Woman - Nigeria

BEST AFRICAN NEW COMER VIDEO 2016

1. Falz ft. Olamide, Davido - Bahd Baddo Baddest - Nigeria

2. Harmonize ft DIAMOND PLATNUMZ BADO - Tanzania

3. Humblesmith ft. Davido - Osinachy - Nigeria

4. Jeed Rogers ft Mr. Eazi - Timebad - Ghana

5. Locko - NDUTU - Cameroon

6. Mayunga ft Akon - Please Don't Go Away - Tanzania

7. Mr. Eazi ft Efya - Skin Tight - Nigeria

8. Muno - Never Regret - Nigeria

9. Pappy Kojo - Awoa - Ghana

10. Shaker ft Sarkodie - Hello - Ghana

11. Sidike Diabete - Inianafi Debena - Mali

12. YCEE - Omo Alhaji - Nigeria

BEST AFRICAN DANCE VIDEO 2016

1. Ahmed Chawki - Tsunami - Morocco

2. Dbanj - Emergency - Nigeria

3. Oudy 1er - Lokolo - Guinea

4. Eazzy - Kpakposhito - Ghana

5. Edem ft. Reekado Banks - Nyedzilo - Ghana

6. Eugy x Mr Eazi - Dance For Me - Nigeria

7. Ruff n Smooth - Shaba - Ghana

8. Runtown ft. Wizkid, Walshy Fire - Bend Down Pause - Nigeria

9. Toofan - Eledji - Togo

10. Yemi Alade - Want You - Nigeria

BEST AFRICAN REGGAE/DANCEHALL VIDEO 2016

1. Bebe Cool - Ki Ekiganye - Uganda

2. Cynthia Morgan – Simatiniya - Nigeria

3. Eazzy Ft. Stonebwoy - Na Na - Ghana

4. MzVee - Hold me now - Ghana

5. MC Galaxy ft Stonebwoy, Cynthia Morgan, DJ Jimmy Jatt - Go Gaga - Nigeria

6. Navy Kenzo - Kamatia - Tanzania

7. Patoranking ft Sarkodie - No Kissing Baby - Nigeria

8. Runtown ft. Wizkid, Walshy Fire - Bend Down Pause - Nigeria

9. Shatta Wale - Chopkiss - Ghana

10. Stonebwoy - People Dey - Ghana

BEST AFRICAN TRADITIONAL VIDEO 2016

1. Humblesmith ft Davido - Osinachy - Nigeria

2. 4X4 ft BukBak - Atongo - Ghana

3. Bisa Kdei - Brother Brother - Ghana

4. Flavour ft Selebobo - Mmege Mmege - Nigeria

5. Knoweless Butera - Ko Nashize - Rwanda

6. Mzee ft Rafiki, Salif Keita - We are all Africans - South Africa

7. Navio - Njogereza - Uganda

8. Tay Grin ft 2baba - Chipapapa - Malawi

9. Timaya ft Flavour - Money - Nigeria

10. Yemi Alade - Ferrari - Nigeria