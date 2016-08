AELA Awards Nominations 2016: See The Full List Of Nominees

The 2nd African Entertainment Legend Awards has released nominees for it 2016 ceremony scheduled to take place in Lagos, Nigeria on the 27th November, 2016. The theme for this year’s: “The Chronicle” has 30 award categories with over 200 nominees across Africa including 10 Lifetime achievers and iconic Awards.

Get prepared to support your favorite nominees by voting via the official website of AELA, www.aelaawards.com as voting commence on September 5th. For enquiry kindly contact:

NIGERIA GHANA

Head Office West Africa Region

AELA Awards Next Media Concept

+234 8171161990 +233 208490586

The event is powered by Flexy Entertainment and supported by Smile Global Entertainment, Ariiya Tickets and Kingsville. Send all emails to [email protected] or [email protected] .

See Full List Below:

AFRICAN ENTERTAINMENT LEGEND AWARDS (AELA) 2016 NOMINEES ACROSS AFRICA

BEST MUSIC PRODUCER

Kill Beat [GH]

ID Cabasa [Nig]

Selebobo [Nig]

Kaywa [GH]

Legendary Beatz [Nig]

D-Tunes [Nig]

BEST FILM DIRECTOR

Pascal Amanfo [GH]

Chico Ejiro [Nig]

Frank Gharbin [GH]

Kunle Afolayan [Nig]

Ayo Makun [Nig]

Muyiwa Ademola [Nig]

Janneh Mohammed [Sierra Leone]

BEST COMEDIAN OF THE YEAR

Anne Kansiime [Uganda]

DKB [GH]

Akpororo [Nig]

Bovi Ugboma [Nig]

Eric Omondi [Kenya]

Kofi Adu –Agya koo [GH]

EMERGING COMEDIAN OF THE YEAR

MC Passion [Nig]

MC Mariachi [Uganda]

MC dodo [Nig]

Sammy Tugar [GH]

Princewill Comedian [Nig]

Comedian Xsod brown [Nig]

FASHION DESIGNER OF THE YEAR

Abrantie The Gentleman [GH]

Adedeji Jide -JReason [Nig]

Sima Brew [GH]

Sammielle Couture [Nig]

101 Clothing [Nig &UK]

Moofa Designs [Nig]

Onpoint Clothing [Nig]

Maxivive [Nig]

Sly Monay Fashion [Nig]

EMERGING FASHION DESIGNER OF THE YEAR

Makani Couture

Ebi Stone Couture

DMG By Davids

101 Clothing

Yoms Collection

Nasana GH

House of Dabira

Ovems Fashion

HIT SONG OF THE YEAR

SugarBoy [Hola Hola]

Solidstar [Shaba]

Minjin [Jare]

Pepenazi [I Ain’t Gat No Time]

Kiss Daniel [Mama]

Simi [Love Don’t Care]

Dremo [ Ojere ]

AFRICAN BEST FILM PRODUCER

Emirror Film Production – She Prayed [GH]

Kunle Afolayan-The CEO [Nig]

Deo Studios – In April [Ghana]

Zainab Sheriff-An Elephant in the Room [SIERRA LEONE]

Chico Ejiro-The Pastors Wife [Nig]

AFRICAN GOSPEL SONG OF THE YEAR

Steve Crown – You are Great

Joe Mettle- Akokyem Nyame

Eben-Victory

Charles Granville -Angel

Sonnie Badu - Baba

Eric Arubayi-Most High

Sinach- Way Maker

BEST COLLABORATION [AFRICA]

Edem x Reekado Banks [Nyedzilo]

Mr.Eazi x Sarkodie [Anointing]

Falz x Olamide x Davido [ Bahd Baddo Baddest]

Tiwa Savage x Wizkid [BAD]

Diamond Platnumz x PSquare [Kidogo]

Papa Dennis x Korede Bello [Wonder]

Flavour x Selebobo -Mmege Mmege

Yemi Alade x Sauti Sol –Africa

SOCIAL MEDIA INFLUENCER OF THE YEAR

Ghanaposts

XtreemHype

Ytainment.com

Ariiyatickets.com

Ekekeee.com

Naijaticketshop.com

Drewbaba.com

FAST RISING ARTIST

Mayorkun [Nig]

Kofi Kinata [GHANA]

Muno [Nig]

Tjan [Nig]

Bimbi Philips [Diaspora]

Mr. Easy [GHANA]

Minjin [Nig]

Sugarboy [Nig]

ON AIR PERSONALITY OF THE YEAR

Berla Mundi [GH0ne TV/Live FM – GH]

Elvina Ibru [Classic Fm]

Sammy Baah [Pluzz Fm – GH]

Eric Kawa [Sierra Leone]

Kody d Kodynator [Wazobia Fm Nig]

Bukola Ajiboye [Radio Continental102.3FM]

Osam [Naija FM]

Murphy Ijemba [Brilla FM]

MOST POPULAR BLOG SITE OF THE YEAR

Ghanagist.com

Zionfelix.com

lindaIkeji.com

Ameyawdebra.com

Bellanaija.com

Thenet.ng

360nobs.com

Ghkwaku.com

BEST CINEMAS FILM

Black Monkey [GH]

In April - Deo Studios - [GH]

The CEO –Kunle Afolayan [Nig]

Moon lighting [GH]

A trip to Jamaica –Ayo Makun [Nig]

ENTERTAINMENT TV STATION OF THE YEAR

Joy Prime [GH]

WAP TV [NIG]

Soundcity [Nig]

GH0ne [GH]

PRTV [Nig]

Ebonylife TV [Nig]

Ontv [Nig]

HipTv. [Nig]

ENTERTAINMENT RADIO STATION OF THE YEAR

Pluzz Fm [GH]

Naija FM 102.7 FM

Hitz FM [GH]

Classic FM 97.3

Live 919FM [GH]

Brilla 88.9 FM

Wazobia 95.1 FM

AFRICAN LEGEND ARTIST OF THE YEAR

Daddy Lumba[ GH]

AKA [SA]

Sarkodie [Ghana]

D’Banj [Nig]

K’naan [Somalia,Canada]

Yemi Alade [Nig]

Nat Brew aka Amandzeba [GH]

Asa [Nig]

BEST RED CARPET DRESS/PERSONALITY OF THE YEAR

Ini Edo [Nig]

Pearl Thusi [SA]

Nana Akua Addo [Ghana]

Rukky Sanda [Nig]

Mercy Aigbe-Gentry [Nig]

Juliet Ibrahim [GH]

Lerato Kganyago [SA]

BEST MODEL OF THE YEAR

Victoria Michaels [GH]

Toyin Oyeneye [Nig]

Marlon Pacheco [Angola]

Kwen Maye [SA]

Chantel Dapaah [GH]

Bryan Okwara [Nig]

Ian Wordi [GH]

EMERGING MODEL OF THE YEAR [MALE]

Tobi Oguntimeyin [Nig]

Dela Rich [GH]

Seun Logan [Nig]

Staniel Ferreira [Guinea-Bissau]

Clinton Samuel [Nig]

Serena Sylvester [GH]

Emmanuel Somto [Nig]

EMERGING MODEL OF THE YEAR [FEMALE]

Charlotte Derban [GH]

Nneoma Anosike [Nig]

Franca Asare [GH]

Titilayo Ayorinde [Nig]

Damilola Oni [Nig]

Uju Marshall[Nig]

Aduke Shitta Bey [Nig]

FAST RISING ACTRESS OF THE YEAR

Philipa Nahas [Sierra Leone]

Charlotte Derban [GH]

Princess Shyngle [Gambia]

Adunni Ade [Nig]

Ophelia Klenam Dzidzornu [GH]

Adu Safuwah Regina [GH]

Juliana Olayode [Nig]

FAST RISING ACTOR OF THE YEAR

Godwin Namboh [GH]

Bryan Okwara[Nig]

Deyemi Okanlawon [Nig]

Jose Tolbert [Liberia]

Kunle Remi [Nig]

Abraham Attah [GH]

Femi Jacobs [Nig]

NGO OF THE YEAR

Emelia Brobbey Foundation

Kwaku Manu Foundation

Arise Monalisa Foundation

Eneanya World Foundation

Save Tomorrow Today

Aurora Charity Foundation

AFRICAN BEST RAP ARTIST

Sarkodie [GH]

Phyno [Nig]

EL [GH]

Vector [Nig]

AKA [South Africa]

AFRICAN DANCE HALL ACT OF THE YEAR

Patoranking [Nig]

Shatta Wale [GH]

Harrysong [Nig]

Stonebwoy [GH]

Orezi-l [Nig]

Cynthia Morgan [Nig]

WizzyPro [Nig]

BEST ACTOR OF THE YEAR (AFRICA)

Fana Mokoena [SA]

Ik Ogbonna [Nig]

Alex Ekubo [Nig]

Chris Attoh [GH]

Eddie Watson [GH]

Uti Nwachukwu [Nig]

BEST ACTRESS OF THE YEAR (AFRICA)

Iyabo Ojo [Nig]

Joselyn Dumas [GH]

Hamisa Mobeto [Tanzania]

Monalisa Chinda [Nig]

Funke Akindele [Nig]

Yvonne Nelson [GH]

Toyin Aimakhu [Nig]

Elizabeth Michael lulu [Tanzania]

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMPANY OF THE YEAR